Muku mučite s moljcima? Evo kako ih se uspješno riješiti

Podijeli:







Izvor: Priscilla Du Preez/ Unsplash

Uklanjanje moljaca s odjeće nije jednostavno, ali ne preporuča se korištenje otrova koji može ugroziti zdravlje ljudi i njihovih ljubimaca.

Ne preporuča se otrov, ali drugi proizvodi nisu dovoljno učinkoviti protiv moljaca. Trebali biste baciti svu odjeću na kojoj ste uočili moljce, preporučio je njemački potrošački magazin Okotest.

U međuvremenu operite i spakirajte sve stvari koje nisu zahvatili moljci. Stavite ih u zamrzivač i očistite svoj ormar. Ubuduće koristite kombinaciju proizvoda za prevenciju i kontrolu koji ne štete ljudima ili životinjama, navode.

Okotest je ispitao 33 proizvoda protiv moljaca i sve ih je ocijenio “lošima ili nedovoljno učinkovitima”.

U ormare možete staviti vrećice lavande ili pločice s cedrom, no one neće potpuno otjerati kukce ili zaštititi vašu odjeću. “No, one pomažu da se moljcima oteža život, i to bez upotrebe otrova”, piše Okotest.

U ormare odlažite samo odjeću koju ste prethodno oprali i osušili jer moljce privlači znoj, dodaju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.