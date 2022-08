Mučite se sa salom na trbuhu? Ove namirnice vam mogu pomoći s tim

Podijeli:







Izvor: Wavebreak / Profimedia / ilustracija

Određene namirnice bogate su vlaknima, proteinima i zdravim masnoćama, a uz to pomažu i u rješavanju sala na trbuhu. Evo o kojim je namirnicama riječ.

Jaja

Jaja su odličan izvor vitamina B kolina, koji je bitan nutrijent koji se koristi u izgradnji svih tjelesnih staničnih membrana. No, što se više istražuje, to se više prednosti uočava kod ove namirnice.

Naime, nedostatak kolina izravno je povezan s nakupljanjem visceralne masnoće, osobito u jetri. Jedan od razloga zašto alkoholičari razvijaju masnu jetru je taj što alkohol smanjuje sposobnost tijela da preradi kolin.

Crveno voće

Sve veći broj istraživanja ukazuje na to da je određeno voće dobro za rješavanje masnih naslga na trbuhu, a to se posebno odnosi na crveno voće poput trešnji, malina, jagoda, lubenica, šljiva, breskvi i nektarina, piše Eat this.

Maslinovo ulje

U rješavanju sala na trbuhu može doprinijeti i konzumacija umjerenog udjela nezasićenih masti, poput onih koje se nalaze u maslinovom ulju, avokadu i orašastim plodovima. Ove namirnice reguliraju hormon gladi.

