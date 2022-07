Podijeli:







Izvor: Pexels

Kamenac ili zubni plak su tvrde naslage na zubima koje su najčešće žućkaste i sive boje, koje se obično javljaju na donjim zubima, a povezuju se s genetikom, lošom zubnog higijenom te kavom, gaziranim pićima i cigaretama.

Puno više od izgleda

Zubni kamenac sadrži velike količine bakterija koje proizvode mnoge kiseline, što narušava strukturu cakline zuba i može dovesti do nastanka karijesa. S vremenom, on će dovesti do upale zubnog mesa, koje postaje natečeno, crveno i bolno na dodir.

Neliječena se upala zubnog mesa može odraziti i na ligamente koji drže zub u kosti i na okolnu kost. U takvim kroničnim oblicima dolazi do nestajanja parodonta i povlačenja same kosti što se u ustima pacijenta nalazi kao tzv. džepovi između zuba i zubnog mesa te se na rentgenskoj snimci vidi gubitak kosti oko zuba – a kao krajnja faza navodi se neizbježna paradentoza, upozoravaju liječnici.

Kako bi se to spriječilo, najvažnije je redovito i dobro četkati zube, koristiti zubni konac i uklanjati kamenac kod stomatologa. No, postoji još jedan način kako ga ukloniti i smanjiti njegovu pojavu – pripremom vlastite vodice za usta.

Prirodni recepti

Sastojci:

Nekoliko kapi ulja mente

Malo soka od limuna

Anis

Priprema: Sljedeće sastojke ubacite u čašu vode i promiješajte te dobro isperite usta s mješavinom, piše 24sata.

