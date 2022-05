Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Šparoge su se nekad smatrale afrodizijakom, vjerojatno s dobrim razlogom. Ova zeljasta biljka sadrži mješavinu hranjivih sastojaka koji daju energiju, čiste urinarni trakt i neutraliziraju višak amonijaka koji, poznato je, može uzrokovati umor i dovesti do seksualne nezainteresiranosti.

Šparoge su bogate vitaminom K i vitaminom B9, dobar su izbor antiinflamatornih hranjivih tvari i osiguravaju širok spektar antioksidansa, uključujući vitamin C, betakaroten, vitamin E, kao i minerale poput cinka, mangana i selena.

Uz to, ovo povrće sadrži aminokiselinu asparagin koja je važna za razvoj i funkciju mozga, stoji u studiji koja je objavljena u časopisu Neuron. Također, sadrži glutation, koji pomaže u uništavanju kancerogenih tvari, piše Aktivni.si.

Korisna svojstva šparoge

Šparoga je dobra za zdravlje srca, posebno zbog visokog sadržaja vitamina K i vitamina B. Ona pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi. Prema klinici Mayo, vitamin B6 može pozitivno utjecati na nivo šećera u krvi. Ipak, osobe s dijabetesom ili niskim nivoom šećera u krvi trebale bi biti oprezne.

vezana vijest S proljećem stižu i šparoge, evo kako ih najukusnije pripremiti

Šparoge smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2. Korisne su protiv starenja i štite kožu. Antioksidans glutation je odgovoran za ove efekte, prema studijama objavljenim u stručnom časopisu The Lancet journal in Clinical, Cosmetic, and Investigational Dermatology.

Šparoga može djelovati kao prirodni diuretik, što znači da može spriječiti stvaranja kamenca u bubrezima. Dobra je za zdravlje u trudnoći, prije svega zbog velike količine folata koje sadrži. Ona osigurava zdravu probavu i jak imunološki sustav.

Što se događa ako jedete previše šparoga?

Previše šparoga ne izaziva neželjene efekte opasne po život, rekla je nutricionistkinja Lora Flores za magazin Live Science. Međutim, od prejedanja šparogama, mogu se pojaviti neki neželjeni efekti, kao što su: nadutost, plinovi i neugodan miris urina.

Moguće je biti alergičan na šparoge. U ovom slučaju, naravno, ne treba ih jesti. Ljudi koji su alergični na druge biljke iz obitelji ljiljana, kao što su crveni luk, češnjak i vlasac, također bi trebali biti oprezni. Simptomi koji se mogu pojaviti zbog alergije su curenje iz nosa, koprivnjača, otežano disanje, natečenost i oticanje usana, prenosi City magazine.

