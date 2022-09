Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Mačke, kao i psi imaju razne oblike komunikacije. Osim mjaukanja ove životinje za pokazivanje osjećaja koriste razne specifične pokrete cijelim tijelom, a posebno repom, piše City Magazine.

One koriste govor tijela kao primarno sredstvo komunikacije, i s nama, ali i s drugim životinjama, piše City Magazine.

Rep: Mačji rep je možda najizrazitiji dio njenog tijela. Kretanje i položaj mačjeg repa može vam reći mnoge stvari. Jesu li mačke uplašene, uzbuđene, opuštene ili ljute. Ako mačka pomiče svoj rep naprijed nazad, to znači samo jedno – ostavi me na miru.

Držanje: Ako mačka ima izbočena leđa, to kod nje predstavlja veliki strah. Na taj način preplašena mačka izgledat će veće nego što zaista jest.

Oči: Oči su definitivno prozori u mačju dušu. Ako su mačje oči širom otvorene, vjerojatno se usredotočila na nešto jako zanimljivo, poput ptice na prozoru. Kada ljubimac trepće polako, govori nam da se osjeća udobno i sigurno. Kada su zjenice našeg mezimca lagano raširene, to znači da je mačka pomalo nervozna. Kada su zjenice očiju potpuno proširene, tako da se ne vidi šarenica oka, to znači da je mačka prestrašena i zauzima obrambeni stav.

Uši: Položaj mačjih ušiju također je glavni pokazatelj onoga šta misle ili kako se osećaju. Ako su uši našeg mezimca usmjerene prema nazad, on je spreman na igru i zadovoljan je. Ako su usmjerene prema naprijed, nešto ga je uznemirilo. Ako su mu uši podignute na stranu ili čak unazad to znači da je mačka previše uzbuđena. Ako su mu uši ravne prvi vrhu, savijene u vrhovima, nalik na papirnati zrakoplov, znači da se vaš ljubimac osjeća ugroženo i preplašeno. Kada su ljubimcu uši uz glavu, nategnute prema nazad, to je signal agresije i bijesa.

Stražnjica: Baš kao i kod psa, mačja stražnjica može drugim mačkama reći mnogo. Mačji pozdravi uglavnom počinju na drugom kraju, licu i vratu, gde postoje mirisne žlijezde koje drugoj mački mogu puno reći o tome koga pozdravljaju. Ako sve prođe u redu, pozdrav mačke dalje će se nastaviti niz tijelo, i na kraju završava uzdignutim repom i stražnjicom. Ako mačka dopušta drugoj da je njuška, to znači da je prihvaćena (naravno, sve dok se drže dobrog ponašanja).

Kada mačka okrene svoju stražnjicu drugoj mački, takva gesta nema nikakvo negativno značenje. To je njihov način da kažu drugoj mački: ‘Pozdrav, volim te’. Dakle, kada to učine nama ljudima, tada to ima isto značenje.

Podizanje stražnjice je stav koji označava prijateljski gest te poziv da je nastavite maziti i češkati upravo na tom mestu. Možda vama ova poza može izgledati uvredljivo, ali za vašeg ljubimca to je pozitivan odgovor na činjenicu da ste pogodili pravo mjesto, dok ste ga mazili. To je zapravo točka na bazi njenog repa. Naravno, ne vole sve mačke češkanje duž kičme ili na bazi repa.

Ova poza naravno ima još jedno značenje, a vezuje se uz ženke. Naime, ovaj položaj označava i poziv muškim primjercima, da je ženka spremna za parenje. Poza će biti malo drugačija od običnog podizanja stražnjice prema gore, kao kod maženja, jer će njihov rep biti malo sa strane, kao znak pripreme. Ženka također može gnječiti podlogu šapicama kao poziv.

