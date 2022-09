Podijeli:







Nitko ne uživa u odlasku u bolnicu, no iako svi cijenimo zdravstvene djelatnike, većina nas ih izbjegava. Održavanje zdravlja i poduzimanje preventivnih mjera može pomoći u tome da izbjegnemo boravak u bolnici, a ovih deset savjeta će vam pomoći u tome.

Veliku većinu vremena, kada je pojedinac primljen u bolnicu, to je zbog jednog od tri razloga: nepoznatih simptoma, stresa ili ozbiljnih medicinskih stanja, naveo je američki liječnik Tomi Mitchell za portal Eat This, Not That.

1. Ispravno pijte propisane lijekove

Lijekove koje je propisao liječnik važno je uzimati ispravno. Lijekovi mogu imati interakcije s drugim lijekovima te je bitno voditi računa o tome kako se lijek slaže s ostalim lijekovima koje pijete. Pacijenti se izlažu riziku od ozbiljnih nuspojava ne znajući svrhu lijeka, njegove moguće nuspojave i kada potražiti potrebnu njegu.

Prije uzimanja novog lijeka potrebno je razgovarati sa svojim liječnikom i ljekarnikom kako biste bili sigurni da ga uzimate sigurno i učinkovito.

2. Pacijenti s kroničnim bolestima

Kad ljudi obole, rizik od hospitalizacije se povećava. Bitno je naglasiti da se rizik od hospitalizacije povećava ako bolujete od kroničnih bolesti poput dijabetesa te bolesti srca ili pluća.

Ako imate kroničnu bolest, neophodno je poduzeti korake kako biste upravljali svojim stanjem i ostali zdravi. To uključuje zdravu prehranu, redovitu tjelovježbu, redovito uzimanje lijekova kako je propisano i odlazak na redovite preglede.

3. Ne ignorirajte krvarenje

Bilo krvarenje iz nosa koje ne prestaje ili mala posjekotina koja jednostavno ne zacjeljuje, krvarenje je način na koji nam naše tijelo govori da nešto nije u redu. I dok možemo ignorirati ove simptome u nadi da će nestati sami od sebe, to često može dovesti do daljnjih komplikacija. Ignoriranje krvarenja iz nosa može rezultirati anemijom ili oštećenjem mozga.

Slično tome, neliječenje posjekotine može dovesti do po život opasne infekcije.

4. Slušajte intuiciju

Ako ne slušate svoje tijelo, moglo bi doći do ozbiljnih komplikacija, zbog kojih biste mogli završiti u bolnici. Svi znamo bezbrojne priče u kojima je netko znao da nešto nije u redu, ali je to odbacio, samo da bi kasnije saznali da je bilo ozbiljno.

U svakom slučaju treba slušati svoje tijelo, a ako nešto nije u redu, nemojte se ustručavati obratiti se medicinskom stručnjaku.

5. Obavite preventivne pretrage

Iako nitko ne voli razmišljati o tome da bi se mogao razboljeti, preventivni pregledi mogu biti ključni za očuvanje vašeg zdravlja. Oni mogu pomoći u ranom otkrivanju bolesti kada su one često još izlječive. U nekim slučajevima, preventivni pregledi mogu vam čak pomoći da u potpunosti izbjegnete hospitalizaciju.

Na primjer, pretrage otkrivanja raka i dijabetesa mogu pomoći da se te bolesti otkriju u njihovim ranim fazama, kada se često lakše liječe. Osim toga, provjera visokog krvnog tlaka i kolesterola može pomoći u prepoznavanju osoba s rizikom od bolesti srca. Obavljanjem preventivnih pregleda i promjenama načina života po potrebi možete smanjiti rizik od bolesti i hospitalizacije u budućnosti

6. Prestanite pušiti

S obzirom na značajne zdravstvene rizike povezane s pušenjem, važno je odmah prestati pušiti. Jedan od načina da to učinite je spriječiti situacije u kojima ste izloženi dimu cigareta. Na primjer, ako imate prijatelje ili članove obitelji koji puše, zamolite ih da ne puše u vašoj blizini. Izbjegavajte mjesta gdje se puši, poput barova ili noćnih klubova. Također možete poduzeti korake da svoj dom i automobil učinite zonama bez dima.

Osim izbjegavanja izlaganja dimu cigareta, prestanak pušenja može dramatično smanjiti rizik od razvoja ozbiljnih zdravstvenih problema. Dokazano je da pušenje smanjuje rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i raka. Također može pomoći u poboljšanju funkcije pluća i produžiti životni vijek.

7. Ne prekidajte terapiju prije vremena

Iako vam zvuči privlačno da prestanete piti lijekove čim vam je bolje, bitno je zapamtiti da se lijekovi propisuju s razlogom. Na primjer, rano prekidanje terapije antibioticima može dovesti do bakterija otpornih na lijekove. U nekim slučajevima nagli prekid uzimanja lijekova može povećati rizik od potrebe za hospitalizacijom u budućnosti. Dakle, ako razmišljate o prestanku uzimanja lijekova, razgovarajte sa svojim liječnikom koji vam je propisao recept.

8. Ne ignorirajte promjene u urinu

Infekcije mokraćnog sustava prevladavaju posebno kod rizičnih osoba, kao što su dijabetičari, oni s neurološkim poremećajima i starije osobe. Bitno je naglasiti da infekcija mokraćnog sustava može postati ozbiljna i dovesti do infekcije krvi (sepse), što će zahtijevati hospitalizaciju.

Simptomi infekcije mokraćnog sustava uključuju povećanu učestalost mokrenja, peckanje pri mokrenju, zamućen ili krvav urin i nisku temperaturu. Ako imate bilo koji od ovih simptoma, važno je obratiti se svom liječniku kako bi mogli obaviti analizu urina za potvrdu dijagnoze i započeti s antibioticima ako je potrebno.

Neliječene infekcije mokraćnog sustava mogu dovesti do sepse, stanja opasnog po život koje karakterizira visoka temperatura, zimica, ubrzani rad srca i otežano disanje. Ako vi ili netko koga poznajete imate bilo koji od gore navedenih simptoma, neophodno je odmah potražiti liječničku pomoć.

9. Održavajte društvene interakcije

Ne može se poreći da su ljudi društvena bića. Poznato je da žudimo za povezivanjem, a istraživanja su pokazala da društvene interakcije igraju ključnu ulogu u našem fizičkom i mentalnom zdravlju.

Na primjer, studije su pokazale da održavanje jakih društvenih mreža može smanjiti vaš rizik od razvoja tjelesnih i mentalnih bolesti. Osim toga, društvene mreže pružaju bitan sustav podrške koji vam može pomoći da se brže oporavite od bolesti. Imati čvrstu društvenu socijalnu mrežu ključno je za održavanje dobrog zdravlja. Stoga sklapajte prijateljstva – vaše će vam tijelo zahvaliti na tome!

10. Ostanite fizički aktivni

Ostati tjelesno aktivan vrlo je važno iz različitih razloga. Redovita aktivnost može smanjiti vaše šanse za obolijevanje, smanjujući mogućnost da vam ikada zatreba hospitalizacija.

Međutim, fizička aktivnost ne smanjuje samo šanse za razvitak srčanih bolesti. Ono također može također smanjiti rizik od raka, moždanog udara, dijabetesa i drugih kroničnih bolesti. Osim toga, ostati aktivan može poboljšati vaše mentalno zdravlje, povećati razinu energije i pomoći vam da bolje spavate. Uz sve ove dobrobiti, jasno je da je ostati tjelesno aktivan jedna od najbolje stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje.

