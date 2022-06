Laganje u vezi: Zašto to partner/ica radi i kako otkriti da ne govori istinu?

Podijeli:







Izvor: Pixabay /Ilustracija

Biti u ljubavnoj, romantičnoj vezi donosi mnoge lijepe stvari, no nekima može predstavljati i malu noćnu moru.

Razlog tomu je nepovjerenje, odnosno strah da se događa laganje u vezi. Dobro je poznato da laganje u odnosima nikako nije poželjno te da može samo učiniti probleme. No, kako znati da partner laže? Iako smo svi različitih karaktera, postoje određena ponašanja i reakcije koje nam mogu ukazati na to da nam partner nešto skriva ili laže.

Laganje u vezi se može prepoznati, posebice ako je riječ o dubokom i dužem odnosu. Lagati mogu i muškarci i žene, a vrlo često se radi o „bijelim“ ili malim lažima. Doduše, male laži mogu prerasti u velik problem ako se gomilaju ili ako njima skrivamo tešku istinu. Ljudi mogu lagati zbog straha, navike, lošeg ponašanja, nemara, ali i zlobe.

Najčešće laži u vezi su vezane uz varanje (emocionalno i fizičko), dugove ili financijsku situaciju, skrivanje mentalnih poteškoća ili drugih bolesti, te ovisnosti. Ako mislite da se kod vas događa laganje u vezi, u nastavku ćemo objasniti zašto ljudi lažu i kako prepoznati da netko ne govori istinu.

Zašto se događa laganje u vezi?

Laganje u vezi mogu činiti i muškarci i žene te istraživanja pokazuju da je više od 70% ljudi u nekom trenutku lagalo u vezi. Iako se brojke razlikuju, pokazuje se da žene lažu češće od muškaraca u vezama. Ovo ne zvuči baš utješno, međutim, laganje je ljudima u prirodi te se smatra da više od 60% ljudi u razgovoru od 10 minuta kaže barem jednu laž. Bitno je stoga i razjasniti što je zapravo laž i što u vezi smatramo problematičnim.

Jednostavnom definicijom – laž je ono što nije istina, no laži mogu biti prešućivanje istine ili potpuno izvrtanje činjenica. Prešućivanje u vezama je česta pojava što se često doživljava kao laganje u vezi. Takve se situacije smatraju “malim lažima” i to su primjerice rečenice poput: “ma dobro ti stoji ova haljina”, “dobra ti je frizura”, “nisam zaboravio našu godišnjicu” i slično. Riječ je o lažima s kojima osoba misli da olakšava situaciju ili naprosto ne želi pokrenuti raspravu ili svađu. Međutim, i male laži mogu biti dio velikog problema, pogotovo ako se ponavljaju. Partner vam može često govoriti ovakve “male laži” te smatrati da ne čini lošu stvar. Dokaz za to je da se s time slaže više od 90% ispitanika koji priznaju da lažu u vezama. Oni također u većem postotku smatraju da su u vezi zadovoljni i sretni.

Najčešći razlozi za laganje u vezi:

– zaštita partnera od istine

– neugoda i strah od kazne ili reakcije

– nisko samopouzdanje

– želja za potvrdom drugih

– želja za kontroliranjem situacije

– želja za zadržavanjem privatnosti

– patološko laganje i uzbuđenje zbog laganja koje predstavlja posebnu razinu problema

Laganje ili prešućivanje istine u vezi?

Laganje i prešućivanje se najčešće događaju kada ne želimo povrijediti partnera ili kad naprosto smatramo da neke stvari trebamo zadržati za sebe. Ponekad se istina samo preoblikuje kako bi zvučala bolje ili kako bismo izbjegli neugodnu situaciju. Ovo nije rijetko u vezama.

Laganje, za razliku od prešućivanja je svjesno izgovaranje neistine koja ide nama u korist. Ovo uključuje direktne laži kao odgovore na jasna pitanja te laganje koje ne donosi nimalo koristi partneru. Da pojasnimo. Laž o tome da partner dobro izgleda ili da vam se sviđa poklon u usporedbi s lažima o tome gdje je partner bio ili je činio nešto što ste ga molili da ne čini – nisu iste stvari. Laganje o tome da vam se sviđa poklon ne čini štetu partneru iako bi bilo bolje da ste bili iskreni. Laganje o tome da ste proveli vrijeme s drugom osobom suprotnog spola čini štetu partneru te biste u tom slučaju svakako trebali biti iskreni.

Kada je laganje u vezi velik problem?

Velik problem zbog kojeg bi bilo dobro obratiti se stručnjaku je kada osoba osjeća uzbuđenje kada laže. Svi osjetimo nalet adrenalina kada lažemo jer smo svjesni da ne govorimo istinu, no kod nekih ljudi to izazva sreću i veselo uzbuđenje. To može ukazivati na poteškoće s nekim neriješenim situacijama iz djetinjstva ili problema s karakterom.

Slično je i kod patološkog laganja kada osoba više niti sama nije sigurna što je laž, a što istina ili kada već sama počne vjerovati u svoje laži. Takve osobe vrlo često lažu, manipuliraju i varaju te njihove laži nemaju konkretnu svrhu već su postale navika i normalna stvar. Kompulzivno i patološko laganje u vezi su veliki problemi jer u potpunosti iskrivljavaju perspektivu osobe te mogu ukazivati na pojavu poremećaja ličnosti ili raznih ovisnosti.

Kako prepoznati laganje u vezi?

U svakom odnosu i komunikaciji postoji verbalni i neverbalni govor. Verbalni uključuje riječi i rečenice koje izgovaramo, dok je neverbalni govor ono što zapravo najviše zamjećujemo u komunikaciji. Neverbalna komunikacija uključuje glas i njegove promjene, držanje tijela, gestikulacije, izraze lica i još mnogo toga više od samo riječi. Smatra se da samo oko 7% onoga što izgovorimo dopire do sugovornika, a sve ostalo je neverbalna komunikacija.

Upravo promatranjem neverbalne komunikacije možemo najlakše otkriti laganje u vezi. Osobu, partnera s kojim često provodite svoje vrijeme već dobro poznajete i uvidjet ćete promjene u komunikaciji. Te promjene često su prvi znak da možda nešto nije u redu, da vam partner laže ili nešto skriva.

Govor i glas

Prvi način na koji možete primijetiti da netko laže je glas. Kod laganja glas počne drhtati, zvučati kao da imate previše zraka, a ton glasa bi mogao biti previše dubok ili previše visok. Osoba kada laže u vezi često mijenja ton glasa umjesto da priča smireno i jednolično kako bi inače pričala. Iako lažljivci češće koriste visok glas, može se dogoditi da ga namjerno previše spuste samo kako se ne bi primijetilo da lažu.

Kada dođe do laganja u vezi osoba može često ponavljati iste stvari ili izbjegavati odgovoriti na pitanja. Nerijetko se događa da osoba koja laže na pitanje odgovara ili pitanjem ili obrambenim mehanizmom, a može se pojaviti i ljutnja s razmišljanjem „zašto se mene toliko ispituje?“.

Kada osoba laže glas se može mijenjati, ali i način govora. Pokazalo se da osobe kojima se počne sviđati netko drugi počinju koristiti nove fraze, poštapalice ili izraze. Nije neobično i da osoba kada laže stvara potpuno drugačije konstrukcije rečenica. Ako vaš partner iznenada počne koristiti nove riječi, to bi mogao biti jedan od načina da primijetite da se nešto drugačije događa. Veliku ulogu čini i naglašavanje riječi u rečenici. Pretjerano naglašavanje u razgovoru u kojem vam se čini da partner nešto skriva može vam to i pokazati. Naglašavanje riječi se često nesvjesno koristi kao micanje fokusa s pravog pitanja ili teme.

Američka asocijacija psihologa kao jedan od načina za prepoznavanje laži navodi i to da će osoba odjednom davati manje detalja ili ih dati previše. Ovo znači da na pitanje “imaš li još nešto za reći” će odgovor češće biti “ne” ili šutnja. U drugom slučaju vam može početi davati previše informacija. Naravno, ako osoba inače tako priča, ovakvo ponašanje neće biti neobično, no ako je to novo ponašanje, obratite pozornost na to što vam se govori. Jedan od trikova, ako ne vjerujete u priču partnera, jest da ga tražite da vam priču ispriča obrnutim kronološkim redom. Ako se zaista dogodilo tako kako je rekao, to mu ne bi trebao biti nikakav problem.

Izrazi lica i pogled

Stara poslovica kaže da se istina skriva u pogledu i tu su potpuno u pravu. Laganje u vezi se može prepoznati ako obratite više pozornosti na pogled partnera dok razgovarate. Naš um programiran je tako da na sve dane informacije, ali one koje dajemo, imamo različite reakcije očima. Te reakcije su nesvjesne, a uključuju poglede u određene strane koji nam zapravo mogu dati odgovor na pitanje laže li mi partner ili ne?

Iako to ovisi o različitim kulturama, na našem području je direktno gledanje u oči neobično te se smatra da ako vas osoba bez prestanka gleda u oči, da laže. Ovo se objašnjava time da vam namjerno želi učiniti neugodnu situaciju te omesti od onoga što izgovara. Drugi ekstrem je kada oči osobi bježe na sve strane – prema vašem licu, iza glave, lijevo, desno, gore i dolje. Ovo se najbolje vidi kod male djece koja takvim pogledima pokušavaju pobjeći što dalje od situacije jer im je neugodno dok lažu. Isto je vidljivo i kad dolazi do laganja u vezama.

Postoje i brojna istraživanja o neuro-lingvističkom programiranju koji govori o tome da nam pokreti očima mogu biti indikatori laži. Vjeruje se ako osoba kod odgovaranja na pitanja pogleda u desnu stranu govori laž, a ako gleda u lijevu, govori istinu. Ovo se objašnjava tako da se smatra da se gledanjem u lijevo prisjećamo, a u desno nešto izmišljamo. Doduše, postoje i istraživanja koja pokazuju da ovu informaciju nije moguće generalizirati. Pratite partnera i njegove poglede dok normalno razgovarate, a onda i u trenucima kada mislite da bi mogao lagati. Ako ima promjena, reagirajte na njih.

Jedan jasan znak laganja je i skrivanje usta ili očiju kod govora. Nerijetko se događa da osoba kada laže ima potrebu sakriti se od sugovornika. To može činiti tako da počne dodirivati lice, a posebno skrivati usta. Riječ je o instinktivnom i nesvjesnom ponašanju. Osim skrivanja usta, nije neobično i pojačano dodirivanje lica, češanje vrata ili glave. Ovo nastaje kao anksiozna reakcija na izgovaranje laži. Također je nesvjesno ponašanje.

Govor tijela i gestikulacije

Kod laganja postoje dva oblika ponašanja – potpuno mirno i pomalo neobično držanje te intenzivno gestikuliranje, pomicanje i kretanje. Kod razgovora s osobom pratite kako se ponaša – klima li glavom u smjeru gore dolje dok izgovara “da” ili možda svojim pokretima govori ne. Pratite i gdje se nalaze ruke i stopala te kuda pokazuju. Ako je osoba nesvjesno u razgovoru okrenuta stopalima ili rukama prema vratima, velika je šansa da želi otići iz razgovora. Pojačano gestikuliranje ili mahanje rukama može ukazati na neugodu i strah te da osoba ponovno pokušava fokus staviti na nešto drugo umjesto riječi koje izgovara. Također, ako osoba koristi geste nakon što je pričala, a ne dok priča, vjerojatno je da nešto skriva. Na ovaj način smatra da produbljuje informacije, a zapravo se otkriva laž.

Micanje u prostoru, hodanje gore dolje, ljuljanje tijela, često prebacivanje s jedne noge na drugu, rastezanje… sve to može biti znak laži. Ovo su uobičajeni znakovi govora tijela kada je osoba nervozna, a kada lažemo smo nervozni. Pojaviti se može i znojenje, suhoća očiju i grla te izražen svrbež očiju, nosa ili kože. Najočitiji znakovi su griženje noktiju i stavljanje prstiju u usta, jasno pokazivanje na druge stvari ili osobe, stalno naginjanje glave i slično. sve to su jasni i nesvjesni znakovi tjeskobe koja nastaje kada lažemo.

Kako se vi osjećate?

Međutim, najvažnija stvar i najlakši način kako prepoznati laže li partner jest da pratite kako se vi osjećate zbog njegovo ili njenog govora tijela. Kada osoba ispred vas laže će to vrlo teško u potpunosti prikriti. Ako je tako, osjetit ćete promjenu u komunikaciji i ponašanju tako da ćete se vi osjećati lošije ili neugodno. Hvatanje osobe u laži nije ugodna situacija, no reagirajte, pitajte i nemojte prešutjeti ako se vi ne osjećate dobro.

