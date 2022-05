Kupus dijeta: Prednosti, nuspojave i kako uz pomoć nje gubiti kilograme?

Podijeli:







Izvor: Victoria Emerson/Pexels/Ilustracija

Kupus dijeta je vrlo jeftina i brza i njome će se izgubiti višak kilograma u samo tjedan dana, ali ima mnoge nedostatke.

Kupus se u trgovini može pronaći u nekoliko boja i oblika, a ima mnoge prednosti za zdravlje. Kupus je dobar za zdravlje srca, utječe na imunitet, poboljšava probavu, dok kupus dijeta omogućava brzi gubitak kilograma. Ipak, ova dijeta ima i mnoge nedostatke.

Zašto je kupus toliko dobar?

Oko 75 grama kuhanog, nasjeckanog kupusa sadrži samo 17 kalorija, oko 30 posto dnevnog unosa vitamina C, a sadrži i vitamin K, magnezij, folnu kiselinu, te u manjim dozama vitamin B6, kalcij i kalij. Osim toga, kupus sadrži antioksidanse i beta karoten.

Kako djeluje kupus dijeta?

Kupus dijeta je zapravo dijeta koja obuhvaća čestu konzumaciju juhe od kupusa. Ova dijeta se pojavila 1950. godine i s vremenom je stekla svoju popularnost. Provodi se najviše tjedan dana, a u središtu joj je juha od kupusa, uz koju se u jednom dodatnom obroku u danu može konzumirati i niskokalorično voće i povrće kao što su jabuke i bobičasto voće, zeleno lisnato povrće, rajčica, smeđa riža, kuhana piletina te obrano mlijeko. Od tekućine se preporuča piti obična voda ili nezaslađeni čaj. Kako bi se nadoknadili vitamini koji se ne dobivaju kroz juhu, potrebno ih je uzimati u obliku suplemenata kako bi organizam mogao normalno funkcionirati.

Juha od kupusa se može jesti u svim obrocima, svakog dana, a do gubitka kilograma će doći zbog gubitka vode iz tijela. Neki tvrde kako se ovom dijetom može izgubiti preko četiri kilograma u tjedan dana, ali se stručnjaci ne slažu s ovim tvrdnjama.

Kako napraviti juhu od kupusa?

Za juhu od kupusa potrebno je nekoliko sastojaka:

· 2 velika luka

· režanj češnjaka

· malo celera

· umak od rajčice

· 2 mrkve

· povrtni temeljac

· začini po želji

· glavica svježeg kupusa

Priprema:

Narežite luk, kupus i mrkvu na sitne kockice. Prvo u većem loncu prepržite luk i češnjak te kada luk postane staklast dodajte ostalo povrće i odmah dodajte kockicu povrtnog temeljca te prelijte vodom. Pustite da zakuha, a potom smanjite vatru.

Juha se kuha oko 40 minuta, odnosno dok povrće ne omekani. Pri kraju dodajte malo umaka od rajčice. Po želji se juha može dodatno začiniti. S obzirom na to da se juha jede svaki dan, može se napraviti u što većem loncu kako bi se dobilo više porcija, za više dana.

Prednosti kupus dijete

Kupus dijetom se mogu u vrlo kratkom roku izgubiti kilogrami. Jednako tako, kupus nije skupa namirnica pa je kupus dijeta lako dostupna svima. Uz ovu dijetu nije potrebno dodatno vježbanje jer se time samo može naštetiti organizmu.

Ima li kupus dijeta nuspojave?

Prva nuspojava koja će se pojaviti kod nekih ljudi je nadutost, kao i napuhnutost, a može doći i do drugih probavnih problema koje izaziva kupus. Osim toga, zbog niskog dnevnog unosa kalorija može doći do slabosti, vrtoglavice i umora. Kod ove dijete dolazi do nedovoljnog unosa proteina, što uzrokuje gubitak mišića, ali i do nedovoljnog unosa vitamina i minerala što bitno utječe na metabolizam. Kupus dijeta smije trajati samo tjedan dana, a baš kao i kod svake dijete, postoji velika mogućnost da će se izgubljeni kilogrami vratiti povratkom na stare prehrambene navike.

Kupus dijeta nije znanstveno dokazana dijeta koja će dovesti do gubitka kilograma, a ako osoba nije zadovoljna brojem izgubljenih kilograma, potrebno je proći dva tjedna kako bi se tijelo oporavilo i tek onda može ponovno započeti kupus dijetu.

Zaključak

Dakle, kupus dijeta je vrlo jeftina i brza i njome će se izgubiti višak kilograma u samo tjedan dana, ali ima mnoge nedostatke. Prije svega, dolazi do brojnih nuspojava koje su posljedice nedovoljnog unošenja vitamina i proteina, a jednako tako će se nakon dijete izgubljeni kilogrami brzo vratiti. Ni jedna dijeta nije dobar izbor za gubitak kilogram upravo zbog jo-jo efekta. Umjesto toga, najbolje rješenje je jesti nutritivno bogate namirnice i pri tome biti u kalorijskom deficitu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.