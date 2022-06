Koliko košta imati dijete u Hrvatskoj?

Podijeli:







Izvor: Yevhen Rychko / Panthermedia / Profimedia

Hrvatice rađaju sve kasnije, a sve je više mladih i koji uopće ne žele djecu. Razlog toga mogla bi biti i činjenica da su djeca jednostavno skupa.

Pitanja koja ljudi uzimaju u obzir kada razmišljaju o roditeljstvu tiču se sveukupne neizvjesnosti, rastućeg duga, lošeg stambenog tržišta i situacije na tržištu rada, pa čak i klimatskih promjena.

Koliko uopće košta imati dijete u Hrvatskoj? Prema podacima udruge Štedopis, do fakulteta potrebno je najmanje 460 tisuća kuna, a sa studiranjem se troškovi penju na više od 630 tisuća kuna. Doduše, riječ je samo o procjeni jer ne postoji niti jedno istraživanje na tu temu, kao ni kalkulator izračuna troška djeteta, kao u Americi, gdje građani mogu procijeniti koliko će ih dijete koštati, pa i bolje planirati troškove.

Trudnoća i prva godina života djeteta

Budući roditelji na svoje dijete trošit će već u trudnoći. Potrebno je kupiti prvu odjeću, opskrbiti se krevetićem za dijete, kolicima, kadom za kupanje bebe, stolićem za presvlačenje i pelenama za prve dane.

Jedna mama za Štedopis je izjavila da je u prvih godinu dana potrošila 30 tisuća kuna. Tvrdi da je imala rabljenu opremu, odnosno da je kupila samo kolica i krevetić za bebu.

Cijena jedne pelene kreće se od 1 do 1.50 kuna, a dnevno ih je potrebno pet do deset. Ako računamo da roditelji kupuju jeftinije pelene, po cijeni od kune po komadu, a dijete ih dnevno troši pet (što i nije realno, posebno u prvim tjednima), godišnje ćemo izdvojiti minimalno 1825 kuna samo za pelene. Ako majka ne doji, trebat će i zamjensko mlijeko, čija je cijena od 50 kuna naviše, ovisno o gramaži i dobi dojenčeta.

Predškolci

Osim odjeće i kozmetike, djetetu će roditelji možda financirati i jaslice, dječji vrtić, kao i razne aktivnosti. To znači da već do osnovne škole roditelji mogu potrošiti do 150 tisuća kuna na dijete.

Osnovnoškolci

Kad dijete krene u školu, trebat će mu školska torba i pribor, što stoji oko tisuću kuna. Jedna obitelj za Štedopis je izračunala da godišnje troši oko 27 tisuća kuna na osnovnoškolca. Dakle, do 12. godine djetetovog života roditelji ulažu dodatnih 135 tisuća kuna u dijete. U to se ubrajaju radni stol, stolica, veći krevet, računalo (tablet), školski obroci, izvannastavne aktivnosti, školski izleti, rođendani, džeparac, odjeća i obuća, i tako dalje.

Tinejdžeri

Minimalna alimentacija za 2022. godinu, za dijete u dobi od 13 do 18 godina, mjesečno iznosi 1568.38 kuna. Ali to nije ni blizu dovoljno za zadovoljiti sve troškove (i potrebe) tinejdžera.

“Trošak u trećem i četvrtom razredu srednje škole je najveći jer treba platiti maturalno putovanje, možda i pripreme za maturu, maturalnu večeru, svečanu odjeću. Još ako posjet zubaru i okulistu završi s preporukom za ortodontski aparatić i naočale, to je dodatnih 14 tisuća kuna jednokratno. Ukratko, roditelj će od 13. do 18. godine djeteta minimalno potrošiti 180 tisuća kuna. S prethodnim godinama iznos dosegnuo 465 tisuća kuna”, kažu iz Štedopisa.

Studenti

Izvješće EUROSTUDENT VII objavljeno 2021. godine otkrilo je da ukupni semestralni troškovi studiranja po studentu u Hrvatskoj iznose u prosjeku 16.593 kune, odnosno 33.186 kuna godišnje. Ti iznosi uključuju troškove života i studija. U pet godina studija dolazimo do iznosa od 165.930 kuna.

Kada sve zbrojimo, roditelji u Hrvatskoj na svoje dijete do završetka fakulteta izdvojit će minimalno 630.930 kuna.

