Koliko kilograma možete izgubiti uz keto dijetu? Moglo bi vas iznenaditi

Izvor: Pixabay

Normalno je izgubiti 2-3 kilograma prvog tjedna keto dijete, jer će ona utjecati i na smanjenje osjećaja gladi.

Pratimo li bilo kakav plan prehrane koji služi mršavljenju, sigurno je da ćemo izgubiti kilograme, a kroz godine je i jedna takva, keto dijeta, postala popularna. Ako razmišljate o tome da i vi krenete pratiti plan ove prehrane, stručnjak za fitness Mukul Nagpaul, kaže kako prema ovoj dijeti možete izgubiti i do 20 kilograma u 6 mjeseci, što je vrlo zdravo.

“Važna je stvar da će taj uspjeh ovisiti i o tome koliko kilograma trenutno imate, kakav život vodite, jeste li aktivni… upravo će to odrediti koliko ćete kilograma izgubiti, što se naravno isto tako može razlikovati od osobe do osobe”, pojašnjava. Evo kako će ova dijeta izgledati kroz vrijeme;

PRVI TJEDAN KETO DIJETE

Moguće je da ćete odmah u prvom tjednu ovakvog plana prehrane izgubiti 2 – 3 kilograma, jer će ona i zaustaviti osjećaj gladi. O njoj se govori kao o prehrani koja uključuje malo ugljikohidrata ali dosta masnoća. Jedan od osnovnih principa je da ćete smanjiti unos ugljikohidrata kako bi tijelo koristilo više masnoća nego glukoze. To znači da kada započnete s ovom dijetom možete osjetiti umor ali i glavobolje, što se često naziva “keto gripa”.

PRVI MJESEC KETO DIJETE

U ovom trenutku ćete primijetiti pravi utjecaj ove prehrane. Tijelo prestaje gubiti vodu, ali nastavlja s potrošnjom masnoća. Možda ćete primijetiti da vam struk izgleda nešto tanje ali da se brojke na vagi ne mijenjaju. Kako se ne biste obeshrabrili, morate zapamtiti da vaga ne prati točan gubitak masti. Ako ćete istovremeno raditi na izgradnji mišića, to je dobrodošlo, posebno ako dižete utege. Mjerite postotak masnoće u organizmu. Morate osvijestiti i da će se tijelo privikavati na promjene u prehrani.

NAKON TRI MJESECA KETO DIJETE

Važno je da se sve vrijeme pridržavate pravila i možete u ovom trenutku izgubiti i 10 kilograma i održati tu težinu dugo vremena. Pazite na aktivnosti, stres i ostale navike. “Ako imate nekih zdravstvenih problema, važno je kontaktirati liječnika prije nego započnete pratiti ovaj režim prehrane”, dodaje Nagpaul.

Keto dijeta: 5 činjenica koje morate znati

Keto dijeta usredotočena je na unos ugljikohidrata manji od 10 posto dnevnog unosa kalorija te povećanje unosa masnoće na više od 70 posto dnevnog unosa kalorija. Ostatak kalorija bi trebao doći iz proteina.

1. PILETINA, RIBA, JAJA…

Nemasno meso poput piletine, riba, jaja, zdrave masnoće (maslinovo ulje, avokado, pa čak i maslac), lisnato povrće i općenito povrće bez škroba u sebi, ključne su namirnice u ovoj dijeti koja vas drži dalje od ugljikohidrata i prerađenih šećera.

2. STANJE KETOZE

To ozbiljno ograničavanje ugljikohidrata ima za cilj zadržati tijelo u stanju ketoze, odnosno u stanju da za stvaranje energije koristi vlastite masnoće, a ne da energiju stvara, kako to obično biva, iz ugljikohidrata. Dakle, keto dijeta pomaže ubrzati proces gubitka težine kroz sagorijevanje masti. Navodno može “sagorjeti” čak 10 puta više masti od ostalih dijeta, pa ne čudi što je u kratkom vremenu zaludjela svijet.

3. POZNATI NA KETO DIJETI

Brojne poznate dame, poput Megan Fox, Gwyneth Paltrow ili Jennifer Lopez, pribjegavaju ovoj dijeti kad žele izgubiti na težini. Kako keto dijeta, ograničavanjem određenih namirnica, ograničava i unos kalorija, dolazi do gubitka težine, no većina toga ipak je voda, budući da vodu skladištimo zajedno s glikogenom (oblik skladištenja glukoze). Ipak, njezin rezultat nije održivo mršavljenje, jer čim osoba ponovno počne normalno jesti, kilogrami će vraćaju.

4. BEZ PODRŠKE STRUČNJAKA

Keto dijeta za stručnjake je u zdravstvenom smislu jako problematična i zbog toga je preporučuju. Naime, drastično smanjen unos ugljikohidrata, kojeg prati povećan unos masnoća, dovodi do smanjenog unosa mikronutrijenata i prehrambenih vlakana, zbog čega može doći do deficita vitamina i minerala, zatvora i srčanih tegoba (zbog povećanog unosa zasićenih masnoća). Protivnici ovog režima prehrane tvrde da, potraje li dugo, može izazvati ozbiljne poremećaje u organizmu, od kojih je jedan ketoacidoza ili zakiseljavanje organizma, do čega dolazi zbog prevelike količine toksičnih spojeva ketona u tijelu.

5. NISKA RAZINA INZULINA

Kad ograničimo unos ugljikohidrata, tijelo će energiju početi crpiti iz masnih naslaga. Točnije, jetra razbija masne stanice u masne kiseline (u ketone), koje koristi kao izvor energije. Razina inzulina u krvi tada je niska, a masti se troše, što u konačnici smanjuje broj kilograma, međutim povećava količinu ketona, prenosi Ordinacija.hr.

