Podijeli:







Izvor: Pixabay

Kad je u pitanju mršavljenje, važno je imati realna očekivanja i činiti to na zdrav način, bez izgladnjivanja i bilo kakvih drugih metoda koje mogu imati negativan utjecaj na naše zdravlje.

Ipak, čak i kada znaju ove informacije, zajednička karakteristika mnogih ljudi koji se odluče na gubitak kilograma je nestrpljenje. No, kako bi mršavljenje bilo zdravo, važno je biti strpljiv, ali i informiran. Zato za sve one koji se pitaju “koliko će mi trebati da smršavim” u nastavku evo objašnjenja svih čimbenika koji će utjecati na to koliko će vam vremena trebati da izgubite višak kilograma.

Kako dolazi do gubitka težine?

Odgovor na ovo pitanje je jednostavan. Gubitak težine događa se kada svakodnevno unosimo manje kalorija nego što ih sagorijevamo. Kada jedemo više kalorija nego što ih trošimo, dolazi do debljanja. Bitno je ne zaboraviti da svaka hrana ili piće koje konzumiramo ima svoje kalorije, koje su dio dnevnog unosa.

Kada je u pitanju potrošnja kalorija, ona ima tri glavne komponente.

1. Stopa metabolizma u mirovanju

Ovo je broj kalorija koje su tijelu potrebne za održavanje normalnih tjelesnih funkcija, poput disanja.

2. Termički učinak hrane

Ovdje se radi o kalorijama koje se troše na probavu, apsorpciju i razgrađivanje hrane.

3. Termički učinak aktivnosti

Ovdje se radi o kalorijama potrošenim za vrijeme tjelesne aktivnosti.

Faktori koji utječu na gubitak težine

Na to koliko brzo ćete smršavjeti utječe nekoliko čimbenika, a mnogi od njih su izvan naše kontrole. To su:

1. Spol

Na sposobnost mršavljenja uvelike utječe omjer masti i mišića. Zbog različitih omjera žene u mirovanju troše 5 do 10 posto manje kalorija u mirovanju od muškaraca. Dakle, ako unose jednak broj kalorija, muškarci imaju tendenciju gubiti kilograme brže od žena.

2. Dob

S godinama se masna masa u tijelu povećava, a mišićna smanjuje. Ova promjena pridonosi smanjenoj potrošnji kalorija, a samim time i otežava gubitak težine s godinama.

3. Startna pozicija

Početna tjelesna masa također može utjecati na brzinu gubitka kilograma. Zato je bitnije promatrati postotak, a ne broj izgubljenih kilograma. U konačnici, bitno je znati da je zdravo mršavljenje složen proces.

4. Kalorijski deficit

Opseg kalorijskog deficita utječe na to koliko brzo ćemo gubiti na težini. Ono na što morate paziti je da taj kalorijski deficit ne bude prevelik. Ne samo da ćete se dovesti u situaciju koja je neodrživa, nego tijelo možete izložiti nedostatku hranjivih tvari. Također, povećava se vjerojatnost da ćete gubiti mišićnu masu.

5. San

Spavanje je često zanemarena, ali ključna komponentna mršavljenja. Kronični nedostatak sna može značajno utjecati na brzinu kojom gubite kilograme.

Samo jedna noć u kojoj se niste dovoljno naspavali može povećati želju za visokokaloričnom hranom siromašnom hranjivim tvarima.

Jedna dvotjedna studija pratila je napredak mršavljenja skupina koje su spavale 5,5 odnosno 8,5 sati svake noći. Oni koji u spavali 5,5 sati izgubili su 55 posto manje tjelesne mase od onih koji su spavali 8,5 sati.

Osim što će usporiti mršavljenje, kronični nedostatak sna povezan je s dijabetesom tipa 2, pretilošću, srčanim bolestima.

Još neki faktori koji mogu utjecati na proces mršavljenja su:

– lijekovi (primjerice, antidepresivi i drugi antipsihotici mogu potaknuti debljanje ili spriječiti gubitak težine)

– zdravstvena situacija (bolesti i stanja poput hipotireoze mogu usporiti gubitak težine i potaknuti debljanje)

– obiteljska povijest i genetika

– yo-yo dijete

Najbolji način za gubljenje kilograma

Okruženi smo informacijama o dijetama koje obećavaju brze i impresivne rezultate, međutim za zdravo mršavljenje najbitnije je držati se zdravog obrasca prehrane sa smanjenim unosom kalorija – ali umjereno smanjenim. Prehranu kombinirajte s tjelovježbom.

Koliko brzo ćete izgubiti kilograme?

Iako je, kako smo spomenuli na početku, nestrpljivost karakteristika brojnih ljudi koji pokušavaju smršavjeti, pokušajte se odmaknuti od ideje o brzom mršavljenju. Važno je, naime, da ne izgubite previše kilograma prebrzo. Brzi gubitak težine sa sobom nosi rizik od pothranjenosti i dehidracije, a među nuspojavama su i glavobolje, razdražljivost, umor, zatvor, gubitak kose, gubitak mišića, menstrualne nepravilnosti, piše Zadovoljna.

Preporuka stručnjaka je da se na tjedan gubi od 0,45 do 1,36 kilograma, odnosno oko jedan posto vaše tjelesne težine.

Ne smijete zaboraviti da se radi o procesu koji nije linearan, što znači da neke tjedne možete gubiti više, a neke manje kilograma. Dogodit će se i tjedni u kojima možda nećete izgubiti na kilaži. Međutim, to vas ne smije obeshrabriti. Pomoću dnevnika prehrane i redovitog vaganja potičite se da ostanete na pravom, zdravom putu u postizanju vaših ciljeva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.