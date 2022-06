Koliko dugo smijete držati kuhanu piletinu u hladnjaku?

Podijeli:







Jeste li se ikada pitali koliko dugo smijete držati kuhanu ili pečenu piletinu u hladnjaku?

Američko ministarstvo poljoprivrede preporučuje da ostatke piletine pojedete u roku od tri do četiri dana od pripreme, s obzirom na to da se čuva u hladnjaku na temperaturi od oko 4,5°C.

Rizik od razvoja bakterija je neizbježan ako piletina ostane u hladnjaku duže od tri ili četiri dana.

Postoje dvije vrste bakterija koje mogu uzrokovati kvarenje hrane. Jedna vrsta su patogene bakterije koje uzrokuju trovanje hranom ili druge bolesti koje se prenose hranom, a druga su bakterije kvarenja koje uzrokuju da hrana ima neugodan okus, izgled i miris.

Uvijek je bolje biti siguran nego da riskirate s hranom za koju niste sigurni je li još dobra.

S druge strane, smrznutu piletinu možete držati u zamrzivaču do četiri mjeseca, prenosi USA Today. Ako je riječ o pilećem temeljcu ili umaku od piletine, onda to možete čuvati u zamrzivaču i do šest mjeseci, navodi USDA. Pileće medaljone možete držati zamrznute do tri mjeseca.

