Izvor: Mark Markau / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Većina nas ima naviku zamrznuti hranu koju ćemo kasnije pripremati, no znate li koliko dugo piletina smije biti zamrznuta?

Ako je odmah nakon kupnje stavite u zamrzivač i cijelo vrijeme do upotrebe je zamrznuta, onda će biti sigurna za konzumaciju neograničeno, bez obzira na rokove navedene na pakiranju.

Za najbolju kvalitetu, okus i teksturu, cijelu piletinu čuvajte u zamrzivaču do godinu dana. Pojedinačne komade piletine držite zamrznute do devet mjeseci, a iznutrice ili mljevenu piletinu tri do četiri mjeseca.

Kuhana piletina ima najbolji okus ako se drži zamrznuta do četiri mjeseca, navodi američko Ministarstvo poljoprivrede. Složenac od piletine najbolje je držati u zamrzivaču do šest mjeseci, kao i piletina u umaku ili pileći temeljac.

Pileće medaljone ili pljeskavice od pilećeg mesa za najbolji okus i teksturu držite u zamrzivaču između jednog i tri mjeseca.

Imajte na umu da i zamrzivač i frižider uvijek trebaju biti postavljeni na ispravnu temperaturu kako bi hrana ostala svježa i sigurna za konzumaciju.

