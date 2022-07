Podijeli:







Izvor: Pixabay

Kupili ste malo veću količinu mljevenog mesa i ne možete sve iskoristiti za jednu pripremu ili ste u zadnji tren odlučili da ipak nećete kuhati nešto s njim i meso je ostalo još jedan dan u hladnjaku? Saznajte koliko dugo može tako stajati i kako ga je najbolje čuvati.

Kako tvrdi Food Network, sirovo mljeveno meso u hladnjaku može stajati najviše dva dana, a nakon toga ga treba skuhati ili zamrznuti. Najbolje bi bilo da ga držite na najnižoj polici gdje je najhladnije i gdje sokovi ne mogu kontaminirati ostale namirnice.

Ako ste ga već pripremili, gotovo jelo s mljevenim mesom može stajati tri do četiri dana u hladnjaku, tvrdi Ministarstvo poljoprivrede SAD-a. Bakterije se, iako sporije, razvijaju i u u njemu. Zato je zamrzivač najbolja opcija – ondje može stajati tri do četiri mjeseca ako je sirovo, dok je rok gotovog dva do tri mjeseca.

U originalnom pakiranju možete ga držati do dva tjedna, a nakon toga bi bilo dobro da to pakiranje omotate plastičnom folijom kako ne bi ulazio zrak, piše Woman’s Day, prenosi Večernji list.

