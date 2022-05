Koliko često trebate mijenjati jastučnicu?

Podijeli:







Izvor: Uwe Bauch / Panthermedia / Profimedia

Jastučnice je potrebno redovito mijenjati, čak i češće nego što to mnogi radi, jer u suprotnom mogu izazvati niz problema.

Naime, Američka akademija za dermatologiju navodi da svakodnevno gubimo između 30.000 i 40.000 stanica kože. Ako spavate oko sedam sati, velik broj tih mrtvih stanica kože završavaju na jastučnici i posteljini. Uz to, na jastučnicama će završiti i slina, znoj i masnoća s kože.

Kontaminirane jastučnice mogu izazvati iritaciju kože

Sve te stanice i tjelesne tekućine mogu uzrokovati rast mikroorganizama – poput bakterija i gljivica. To vjerojatno neće imati značajan utjecaj na vaše zdravlje, ali može dovesti do iritacije kože, pa čak i do infekcija.

Thomas A. Russo, M.D., profesor i šef zaraznih bolesti na Medicinskom fakultetu i biomedicinskim znanostima Sveučilišta Buffalo Jacobs, navode da iako jastučnice i plhate mogu biti kontaminirani, one ipak nisu idealno mjesto za razvoj većine mikroorganizama.

Vrlo zarazne kožne infekcije poput stafilokoka ili lišaja teoretski se mogu prenijeti između dvije osobe putem posteljine, kaže dr. Russo.

Grinje na posteljini

Grinje, koje su premale da bi ih se moglo vidjeti bez mikroskopa, su malena stvorenja koja žive u kućnoj prašini i uživaju u mrtvim stanicama ljudske kože. Oni uspijevaju u toplim, vlažnim okruženjima, a posebno vole živjeti u posteljini – gdje uživaju u beskrajnoj zalihi mrtvih stanica kože. Ako ste alergični na njih, to može posebno velik problem.

“Grinje su daleko najrašireniji alergen u zatvorenom prostoru”, rekao je ertificirani alergolog-imunolog Ryan Steele, D.O., docent kliničke medicine na Medicinskom fakultetu Yalea, dodajući da one mogu uzrokovati začepljen nos, suzne oči, a mogu izazvati svrbež kože i pogoršati ekcem.

Ne postoji način da se riješite grinja pa alergolozi savjetuju pacijentima s alergijama na grinje da nabave navlake protiv alergija za svoje jastuke.

Koliko često treba mijenjati jastučnice?

Najbolji i najlakši način za sprječavanje potencijalnih kožnih problema jest redovito pranje i mijenjanje jastučnica. Dr. Steele kaže za SELF da to radite jednom tjedno.

Kada perete jastučnice, trebali biste ih prati na najtoplijoj postavci na perilici za rublje kako biste ubili mikrobe i alergene. Ako puno slinite dok spavate ili idete u krevet sa šminkom, jastučnicu trebate mijenjati i češće.

