Koliko često treba prati ručnike i kako to ispravno raditi?

Izvor: Roman Milert / Alamy / Alamy / Profimedia

Kada se brišemo ručnikom nakon tuširanja, na njemu ostaju mrtve stanice naše kože koje, u kombinaciji s vlagom, čine savršeno okruženje za razvoj virusa, gljivica i bakterija. Ne samo da ručnici s vremenom poprimaju neugodan miris nego se povećava mogućnost prijenosa akni, ekcema i slično. Ako ih držite na vlažnom mjestu i ne perete ih redovito, može se javiti i plijesan.

Koliko često treba prati ručnike?

Većina stručnjaka, uključujući The Cleaning Institute, preporučuje pranje ručnika nakon svakih tri do pet korištenja kako biste uklonili mikroorganizme. Također, ako primijetite da ručnik ima miris i prije, stavite ga na pranje jer je miris prvi znak koji upućuje na to da se nakupljaju mikroorganizmi.

Ručnike koje koristite u teretani trebalo bi prati nakon svakog korištenja. To vrijedi i za sve ručnike zaprljane tjelesnim tekućinama ili one koji se ne osuše u potpunosti između korištenja. Najbolje je pustiti ručnike da se osuše na zraku prije nego što ih bacite u korpe za rublje. Ručnike biste trebali prati na najtoplijoj postavci, a poželjno je da to bude temperatura od 60°C.

Smijete li ručnike prati s drugom odjećom?

Nije poželjno da ručnike perete s drugom odjećom iz sanitarnih razloga. Sve bakterije i bacili tijekom pranja mogu s ručnika prijeći na drugu odjeću.

Uz to, ručnike nikada ne biste trebali prati s kuhinjskim krpama. Kuhinjske krpe su svakodnevno u kontaktu s kuhinjskim pultom, sitovim mesom, sokovima, itd. Istraživanja su pokazala da se na krpama nalaze E. coli i Staphylococcus aureus, što može uzrokovati trovanje hranom i druge bolesti koje se prenose hranom. Stoga krpe i ručnike kojima ćete brisati i lice i tijelo ne biste trebali prati zajedno.

Ručnike ne biste trebali prati ni s posteljinom jer su ručnici izrađeni od mnogo teže, deblje i čvršće tkanine, dok su plahte obično izrađene od tankog pamuka ili mješavine pamuka i poliesteram, piše Lifehacker.

