Menopauza je nešto kroz što prolaze sve žene i osobe koje imaju maternicu. To može biti teško vrijeme dok ne naučite više o svom tijelu i dok prolazite kroz teške emocije kao što su one koje dolaze s osjećajem starenja. Međutim, važno je zapamtiti da je to potpuno normalno i da nije sramota proći kroz menopauzu.

Važno je znati da postoje načini za smanjenje uznemirujućih simptoma i nuspojava ovog prirodnog procesa.

Najčešći simptomi menopauze

Poznavanje simptoma menopauze može vam pomoći da znate što liječiti, kao i ukazati vam kada uistinu započinjete ciklus menopauze, piše Geek.hr.

Ponekad se simptomi menopauze mogu pojaviti i prije nego što prestanete imati menstruaciju. Ova pojava se zove predmenopauza i vrlo je česta.

Evo nekih od najneugodnijih simptoma koje su prijavile žene koje prolaze kroz menopauzu:

– noćno znojenje

– naleti vrućine tijekom dana i tijekom noći

– poteškoće s regulacijom temperature

– promjene raspoloženja

– žudnja za nečime

– poteškoće pri seksu ili suhoća rodnice

– nedostatak libida

– ljutnja i iritacija

– migrene

Postoje i drugi simptomi, ali ovi su najčešći među njima.

Najbolje metode za tretiranje menopauze

Dakle, koji je najbolji način tretiranja menopauze? To doista ovisi o simptomima koje imate i oko čega trebate pomoć. Evo nekoliko alata i ideja koje možete isprobati, ovisno o simptomima koje liječe.

Oblozi

Obloge možete navlažiti vodom ili staviti u hladnjak da se ohlade. Kada se ohlade, stavite ih oko vrata ili na čelo te ćete se tako osloboditi valova vrućine i noćnog znojenja. Međutim, ako uglavnom tijekom spavanja imate valove vrućine, možda biste trebali isprobati opciju rashladnog jastuka koju ćemo spomenuti u nastavku.

Lijekovi

Postoje lijekovi koji su dostupni za neke simptome menopauze, uključujući migrene i suhoću u donjim dijelovima tijela. Ako osjetite bilo kakve uznemirujuće simptome, pokušajte prvo razgovarati sa svojim liječnikom da vidite postoji li lijek koji može pomoći.

Lijekovi su također dostupni za psihološke probleme kao što su anksioznost ili razdražljivost. Razgovarajte s psihijatrom kako biste eventualno saznali više o njima.

Terapija

Ako se nosite s emocionalnim nuspojavama menopauze, terapija je bitna kako biste se osjećali bolje. Ona ne mora biti samo za psihičke poremećaje. Možete koristiti savjetovanje za svaki oblik stresa, uključujući svakodnevne stresove koje izazivaju aktivnosti kao što su posao ili veze.

Lubrikanti

Ako imate posla sa suhoćom tijekom seksa ili se ne možete uzbuditi tako lako, lubrikant može pomoći. To će učiniti seks manje bolnim za vas, a može čak i ponovno stimulirati libido. Međutim, nikada nemojte raditi nešto što u suštini ne želite. Sasvim je u redu izgubiti seksualni nagon tijekom menopauze i ne morate se osjećati pod pritiskom učiniti nešto što ne želite. Zapamtite, pristanak je ključan!

Rashladni jastuk

Kao što smo već spomenuli, ako imate nalete vrućine noću ili noćno znojenje, rashladni jastuk može napraviti veliku razliku. Ovi jastuci će ostati hladni cijelu noć i nikada ih nećete morati okretati na hladniju stranu. Reguliranje temperature kroz glavu zapravo može regulirati i temperaturu u ostatku tijela, što ove jastuke čini odličnim rješenjem.

Vježbajte kako biste bili pospaniji

Vježbanje nije nužno fizički alat, ali može pomoći u ublažavanju simptoma menopauze. Vježbajte jednom ili dvaput dnevno. Možete čak isprobati nešto umirujuće kao što je joga, što se može odrađivati na početničkoj razini kako biste stimulirali mozak te pritom nećete povrijedili svoje tijelo. Vježbanje vam pomaže da bolje spavate noću ako se mučite s nesanicom ili noćnim znojenjem.

Jastuk protiv migrene

Jastuk protiv migrene je još jedan koristan alat (ne, on nije isti kao jastuk za hlađenje!). Ovi jastuci zapravo idu preko vaših očiju i ušiju, točnije oko glave. Stavite ih u hladnjak ili zamrzivač dok ih ne trebate upotrijebiti, a zatim ih stavite preko glave kako biste stvorili kompresiju i osjećaj hladnoće za ublažavanje boli.

Također, možete koristiti neki lijek za migrene ako jastuk ne pomaže.

Aplikacije za menopauzu

Naposljetku, tu je i jedan tehnološki napredak za osobe koje prolaze kroz menopauzu! Aplikacije za menopauzu vam omogućuju praćenje mjesečnica i simptoma kako biste mogli dobiti ideju o tome kako nastaju vaši simptomi i koji su okidači za njih. Poznavanje vaših okidača, posebno za migrene, ključno je za rano uočavanje simptoma i njihovo liječenje. Također, možete dobiti uvid u to koliko ste daleko u menopauzi i podijeliti svoje cikluse sa svojim ginekologom.

