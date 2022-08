Podijeli:







Izvor: Pixabay/ilustracija

Iako jetra ima sposobnost regeniranja, podrazumijeva se da hrana koju konzumirate ima veliki utjecaj na nju. Određene vrste povrća mogu vam pomoći da očuvate njeno zdravlje.

Na prvom mjestu je cikla. Istraživanje je pokazalo da je cikla osobito korisna za zdravlje jetre jer sadrži antioksidanse betalaine, koji imaju antikancerogena svojstva, prenosi magazin Eat This, Not That.

Brokule biste također trebali jesti češće jer smanjuju rizik od bolesti nealkoholne masne jetre (NAFLD) i tumora. Naravno, brokula je idealna namirnica jer je možete jesti uz svaku vrstu obroka.

Isto tako, stručnjaci preporučuju češće konzumiranje prokulice. Pune su vitamina i minerala te poboljšavaju probavu i funkcioniranje jetre. Istraživanje provedeno na miševima pokazalo je da ovo povrće povećava razinu detoksikacijskih enzima u jetri i plućima.

Zeleno lisnato povrće, u koje spadaju kelj i špinat, su također naročito korisni za zdravlje jetre. Puni su antioksidansa koji štite organizam od nestabilnih molekula zvanih slobodni radikali, prenosi Klix.ba.

