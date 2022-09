Podijeli:







Izvor: Wavebreak / Profimedia

Tek malen postotak ljudi ima izrazito visok kvocijent inteligencije koji ih izdvaja od ostalih. Neki od tih ljudi imaju navike koje ih čine posebnima.

Ljudi s iznimno visokim kvocijentom inteligencije u pravilu su koncentrirani, odlučni i promišljeni. U tome ulogu ima i genetska predispozicija, no oni i sami teže tome da budu još bolji.

Ovo su neke od navika kojima su skloni ljudi s najvišim kvocijentom inteligencije.

Imaju brdo knjiga

Inteligentni ljudi imaju puno knjiga i neprestano ih koriste. Zapravo stalno traže način kako obogatiti svoj znanje pa ako i nisu trenutno zaokupljeni čitanjem konkretne knjige, uvijek će u svojoj biblioteci pronaći neku zanimljivost.

Sve preispituju

Ljudi s visokim kvocijentom inteligencije uvijek imaju neka pitanja. Nikad se neće ustručavati pitati kad misle da mogu saznati više. Svoje znanje neprestano pokušavaju obogatiti.

Široko razmišljaju

Inteligentne osobe će pokušati problem sagledati iz što više kutova prije donošenja odluke. Ne reagiraju u afektu i znaju da nikoga i ništa ne treba osuđivati dok nisu upoznati sa svim činjenicama.

Isprobavaju nove načine učenja

Inteligentni ljudi se neće ograničiti na jednu stvar. Imaju volje za učenjem različitih stvari, a za to imaju i kapaciteta. Prihvaćaju izazove i isprobavaju nove tehnike rješavanja problema i učenja.

Svakodnevno rješavaju mozgalice

Bilo da se radi o slaganju puzzlea, rješavanju zagonetki i slično, inteligentni ljudi održavaju mozak britkim i učinkovitim. Takve vježbe su odlične za mozak i pridonose još boljem pamćenju i drugim performansama.

Ne prestaju vježbati

Inteligentni ljudi ne prestaju vježbati čak ako to znači ponavljanje iste stvari deset puta. Vjeruju da se do savršenstva dolazi neprestanim vježbanjem, a zahvaljujući tome i ostvaruju izvrsne rezultate, piše Times of India.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.