Podijeli:







Izvor: Photo by Gabre Cameron on Unsplash

Nisu svi ugljikohidrati isti, oni koji su cjelovite žitarice sadrže više nutrijenata, proteina i vlakana za razliku od procesuiranih kolega.

Ugljikohidrati poput riže i tjestenine su važni izvori nutrijenata bez obzira sadrže li cjelovite žitarice, navodi nutricionistica Natalie Rizzo. Iako je tjestenina poznata po tome da će aktivnim pojedincima dati energiju kako bi izdržali sve napore, je li stvarno superiorna kada je u pitanju riža?

Nutritivne vrijednosti tjestenine

Ako volite jesti špagete, penne, pužiće ili bilo što drugo, tjestenina je poznata po tome da pomaže sportašima kod izdržljivosti upravo radi ugljikohidrata koje sadrži. Jedna porcija tjestenine sadrži oko 220 kalorija i 43 grama ugljikohidrata, a ona koja je od cjelovitih žitarica ima više vlakana i lakše su za probavu od one tjestenine koja to nije. No, kakvu god tjesteninu jeli, ona i dalje sadrži oko 8 grama proteina po porciji.

Tjestenina je tehnički više procesuiran proizvod od riže, koja je cjelovita žitarica. Kada se govori o procesuiranoj hrani, mislimo na to da su zaslađena pića i namirnice pune šećera koji imaju negativan utjecaj na zdravlje pa mogu uzrokovati dijabetes, kardiovaskularne bolesti i pretilost, kako stoji u rezultatima studije iz 2020. godine, a objavljene u magazinu Nutrients.

No, procesuirana tjestenina se ne razlikuje od kruha i može biti zdrava. Kruh isto ima dodanih šećera i raznih dodataka. Tjestenina je samo pšenica i voda, a sadrži i vitamin B, navodi Rizzo.

Tjestenina može biti nešto lakša za pripremu od riže, osim ako ne koristite onu instant rižu. Proteklih godina su proizvođači počeli tjesteninu pripremati i od drugih namirnica pa postoji ona od leće, slanutka i graška. Upravo takve tjestenine sadrže više nutrijenata, proteina i vlakana, ali manje ugljikohidrata.

Nutritivne vrijednosti riže

Iz nepoznatih razloga Rizzo, ljudi češće posežu za rižom jer žele nešto zdraviji obrok, a ona kaže da ne zna otkud stigma da je riža zdravija od tjestenine. “Riža se često koristi u raznim kuhinjama i smatra se zdravijom”, navodi. Jedna manja porcija riže sadrži oko 250 kalorija i oko 53 grama ugljikohidrata i tu se primjećuje razlika.

U usporedbi s tjesteninom, riža – smeđa ili bijela – sadrži manje proteina i vlakana. Proteina ima 2 grama, tjestenina 8. U njoj se nalazi 1 gram vlakana, a u tjestenini 2.5. Riža sadrži vitamine i minerale koje tjestenina nema, a tu su folna kiselina, željezo, cink, ali radi se o malim količinama. Za one koji izbjegavaju gluten u prehrani, riža je dobar odabir.

Znate li da postoji i crna riža?

Crna riža, koja je poznata još pod nazivima divlja i zabranjena riža, zapravo bi redovito trebala biti dio vaše prehrane. Naime, ova riža ima puno više zdravstvenih prednosti nego bijela i smeđa riža.

Kao i druge vrste riža, već se tisućama godina konzumira u Aziji, a smatra se da su je stoljećima smjele koristiti tek kineske kraljevske obitelji. Bogata je snažnim antioksidansima, dijetalnim vlaknima, a poznata je i po svojim protuupalnim svojstvima. Navodi se da pomaže u borbi protiv dijabetesa, raka, bolesti povezanih s krvožilnim sustavima, a dobar je izbor i ako želite smršavjeti. U 50 grama, odnosno jednom porciji, ima 160 kalorija, a u njima se nalazi 1.5 grama masti, 34 grama ugljikohidrata, 5 grama bjelančevina i 4 posto dnevnog preporučenog unosa željeza, piše Ordinacija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.