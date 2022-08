Kapilari: Samo estetski problem ili pokazatelj problema s venama?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Pojava kapilara češće pravi problem ženama i to, prije svega, iz estetskih razloga, naročito u ljetnim mjesecima. Ovo stanje je najčešće nasljedno i javlja se kod oba spola, s tim da muškarcima kapilari nisu tolika smetnja kao ženama.

Kapilari su male venske krvne žilice promjera do tri milimetra koji su i dokaz početne faze venske bolesti. To su također proširene vene, ali su malog promjera i obično ne prave nikakve tegobe pacijentima, objašnjava vaskularni kirurg dr. Dario Jocić iz Centra za suvremeno liječenje vena za portal N1 Srbija.

„Oni nastaju toliko često da ne možemo reći da su bolest, više su stanje. Oko 90 posto populacije ima kapilare, imaju ih i muškarci, ali češće njihova pojava smeta ženama“, kaže liječnik i dodaje da je su faktori rizika postojanje venske bolesti u velikim krvnim žilama, pretilost, fizička neaktivnost i godine života.

Genetski faktor

Genetski faktor je također prisutan kada su kapilari u pitanju pa ih upravo zbog toga mogu imati i mlađe osobe, one koje su fizički aktivne i nisu pretile.

Doktor ističe da je pojava kapilara toliko česta, da je više osoba koje ih imaju nego onih koje ih nemaju.

Prema riječima dr. Jocića s godinama ćemo svi imati neki kapilar koji nam se neće svidjeti.

„U slučaju da kapilara ima više, pacijentice često kažu da ih je imala i njihova baka i mama, tako da je genetski faktor često prisutan“, kaže doktor.

Kapilari jesu nasljedni kao i sve venske bolesti.

„Ako oba roditelja imaju proširene vene u 80 do 90 posto slučajeva će imati i njihovo dijete, ako je u pitanju jedan roditelj u 50 do 60 posto slučajeva će naslijediti i dijete“, kaže doktor za portal N1.

Dr. Jocić kaže da je on često obiteljski liječnik i da je imao slučajeve kada su mu pacijenti bili čitave obitelji, tri generacije – baka, kćerka i unuka ili majka i tri kćeri.

Ostali uzročnici pojave kapilara

Ono što se često povezuje s venama, a to je sjedenje prekriženih nogu, u slučaju kapilara nema utjecaja, smatra dr. Jocić i dodaje da na pojavu kapilara više utječu poslovi koji zahtjevaju dugotrajno stajanje. Dugotrajno sjedenje, koje se ne može izbjeći, ne utječe toliko na njihovu pojavu.

„Dugotrajno stajanje jest kritično, posebno kod pacijenata koji imaju problem s venama, jer su tegobe intezivne. Imate osobe koje imaju proširene vene, ali više sjede ili su više pokretne dok rade svoj posao, one imaju manje tegobe. Oni koji duže stoje, kao na primjer trgovci, imaju često tegobe, frizeri, liječnici i medicinske sestre također”, napominje dr. Jocić.

Mogu li kapilari ukazivati na problem u venskom sistemu?

Kapilari su najčešće samo estetski problem, ali ne mora uvijek biti tako.

Prema riječima dr. Jocića, kapilari se često miješaju s venskim ekcemom koji može biti posljedica ozbiljne venske bolesti. Kapilari, također, mogu biti znak venske bolesti, oni su zapravo početna faza venske bolesti i mogu ukazivati na postojanje ozbiljnijeg problema u venskom sistemu.

Doktor napominje da je potrebno napraviti adekvatan pregled, ukoliko osobe imaju problem s kapilarima. To podrazumijeva adekvatan pregled doplerom i preporuka je da to urade doktori koji to stalno rade, kako bi se vidjelo postoji li neki problem, a najčešće postoji sitan problem.

„Važno je pogledati postoji li neki veći problem s venskim sistemom jer sve te kapilare hrani neka vena iznutra. To nije kožna promjena i zbog toga kreme i gelovi ne mogu izliječiti ili ublažiti vidljivost kapilara. To je potpuno besmisleno”, ističe dr. Jocić.

Što se intezivnog sunčanja tiče, ono se svakako ne preporučuje, kaže doktor i dodaje da isto važi i za korištenje solarija, nevezano za to ima li proširene vene ili kapilare.

Svako UV zračenje dovodi do pucanja kapilara, osobito na licu i pojave takozvanih „crvenih noseva“.

Kada je vrijeme da se osoba obrati liječniku?

S obzirom da je u pitanju najčešće problem estetske prirode, ako ne postoje tegobe, trebalo bi se obratiti flebologu, specijalistu za vene, ako postoji želja da se problem ukloni, objašnjava doktor.

Metode koje su efikasne za uklanjaje ili ublažavanje vidljivosti kapilara

Kada su u pitanju kapilari, važno je napomenuti da magija ne postoji, kaže dr. Jocić.

Problem kapilara se može rješavati transdermalnim laserom, odnosno laserom koji se primjenjuje preko kože, gdje se toplinskom zrakom, odnosno toplinom, uklanjaju kapilari.

Međutim to nije metoda koja može apsolutno ukloniti kapilare, već se dodaje i skleroterapija, odnosno terapija određenim injekcijama, gdje se u kapilare ubrizgava određeno sredstvo koje zatvara same kapilare.

Da bi se vidljivost kapilara smanjila potrebno je dosta strpljenja. Oni mogu i u potpunosti nestati.

„Postoje metode koje se primjenjuju nakon kojih je pacijent zadovoljan rezultatom“, kaže dr. Jocić i dodaje da je najčešće potrebno više tretmana, kao i određen period tijekom godine kada se to radi.

Doktor napominje da se takve procedure ne rade kada se izlažemo suncu, upravo zbog lasera, jer osunčana koža ne može se tretirati laserom. Kao što se nakon tretmana laserom ne može ići na sunce.

Suncu se ne bi trebalo izlagati četiri tjedna prije i četiri tjedna nakon tretmana. Zbog toga se tretmani najčešće rade u jesenskim i zimskim mjesecima.

Dr. Jocić također dodaje da su recidivi, kao i kod svake bolesti ili stanja, mogući.

„Vjerojatno će se u nekom segmentu vratiti, ali ja uvijek govorim da je idealno da se to ukloni koliko može i da se, ako ima potrebe, za pet godina uradi neki tretman koji će biti manji nego prvi put, kako bi se održalo dobro stanje”, objašnjava doktor.

Preventiva

Pojava kapilara, praktično se ne može spriječiti, ali može se ublažiti.

“Preporuke zdravog načina života za vene i kapilare vrijede kao i za sve druge bolesti”, smatra dr. Jocić.

