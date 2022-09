Kako smanjiti potrošnju struje? Uz ove savjete računi za struju bit će manji

Podijeli:







Izvor: Jon Super / Alamy / Alamy / Profimedia

Predstojeća sezona grijanja bit će zaista izazovna, a građani će pokušati ublažiti račune za struju.

Prema svim najavama čeka nas teška zima, a mi vam donosimo savjete koji će vam pomoći da uštedite na računima za električnu energiju.

Žarulje, najlakši način uštede električne energije

Štedne žarulje troše do četiri puta manje elektične energije nego obične, a i vijek trajanja im je duži nego običnim žaruljama. Njihova cijena je višestruko viša od cijena običnih žarulja, ali kad se usporedi potrošnja, ipak su one štedne isplativije kad se gleda duži period. Još bolja varijanta su LED žarulje koje su nešto skuplje, ali još manje struje troše nego štedljive žarulje.

Jeftina i skupa struja

Dvotarifna brojila omogućavaju vam da koristite skupu i jeftinu struju (ako ih nemate, obavezno ih uvedite).

HEP termine kada građani mogu koristiti jeftinu struju pomiče ovisno o računanju vremena. U periodu kada je računanje vremena zimsko, električna energija prema višoj tarifi obračunava se u razdoblju od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi u razdoblju od 21 do 7 sati. Kada je računanje vremena ljetno, električna energija utrošena od 8 do 22 sata obračunavat će se prema višoj tarifi, a energija utrošena u razdoblju od 22 do 8 sati prema nižoj tarifi.

Isključite punjače i druge uređaje iz utičnice

Jedna od čestih loših navika je ostavljanje punjača uključenih u struju i kad nam telefoni, tableti, laptopi nisu uključeni na punjenje. Premda je u tom slučaju potrošnja struje minimalna, ipak postoji.

Pa kad pokupite nekoliko punjača u kući, možete vidjeti da se i tu zna nakupiti neka cifra koja na duže vrijeme nije mala. Isljučite televizore, kompjutore i druge slične aparate iz utičnica kad niste duže kod kuće i vidjet ćete razliku na računu za struju.

Frižider je jedan od najvećih potrošača

Savjet za manju potrošnju ovih ionako velikih potrošača je da se jačina hlađenja podesi na optimalu jačinu. Obično na 3 od mogućih 5, a noviji frižideri često mogu raditi i na jačini 2. Najčešće je to jačina na kojoj će hrana biti sigurna i ostat će dobra, a vaš novčanik će biti pošteđen. Budite racionalni i kad je otvaranje frižidera ili zamrzivača u pitanju. Čestim otvaranjem vrata dolazi do rasta temperature pa se frižider otapa ili se stvara led na zidovima. To znatno povećava struju koju oni troše da bi postigli predviđenu temperaturu.

Kupaonica – mjesto gdje se rasipa električna energija

Kupaonica je najčešće mjesto gdje se rasipa električna energija. Bilo da je u pitanju kupanje ili samo pranje ruku, ako vam je ručka od slavine podešena na sredinu između tople i hladne vode, svaki put kad uključite vodu iz bojlera kreće i neka količina tople vode, pa bojler uključuje grijač da bi nadoknadio manjak tople vode koja je tom prilikom izašla kroz cijevi. A budući da voda često mora prijeći i po nekoliko metara da bi došla do slavine, vi ste za to vrijeme već oprali ruke. To znači da je bojler povukao struju, a vi niste iskoristili tu toplu vodu što je najbolji primjer za neracionalno trošenje struje. Dakle, kada perete ruke okrenite ručku na skroz hladnu vodu, a toplu koristite pri umivanju i kod drugih potreba.

Kućni poslovi i ušteda električne energije

Usisavanje nije obavezna aktivnost svakog dana. Ponekad nije loše malo se opustiti, a i vaš račun za struju će biti manji. Ako ipak ne možete bez svakodnevog usisavanja, držite usisivač uključenim što kraće. Pokušajte prethodno rasčistiti podove i mjesta gdje planirate usisavati i tako ćete skratiti period korištenja usisivača.

Peglanje kao još jedna od stvari koju neki rade svakodnevno, nešto je što poprilično može uvećati vaš račun za struju. Ako niste ranoranilac ili ne volite peglati kasno noću po jeftinoj struji, postoji način uštede tokom peglanja.

Odjeća koja je vlažna se mnogo brže i lakše pegla od one skroz suhe ili presušene. Tako da peglanjem vlažnih stvari dobijate dvostruko – skraćujete vrijeme sušenja, kao i vrijeme peglanja i dobijate više vremena za sebe, a štedite i kućni budžet.

Pranje rublja kao još jedna skupa, a svakodnevna aktivnost može dovesti do toga da novac ode na račune. Mašina za pranje rublja je veliki potrošač električne energije pa korištenje jeftine struje znatno smanjuje račune.

Osim navedenih stvari puno će vam pomoći ako ste u mogućnosti svoj dom adekvatno toplotno izolirati – kvalitetna stolarija, vrata i prozori, te izolacija zidova puno pomažu kada je rasipanje energije u pitanju, osobito ako se grijete na struju.

