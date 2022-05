Podijeli:







Izvor: Photo by Hunters Race on Unsplash

Svaki dan gledamo ih na ekranima, oni nam 'kroje' svakodnevnicu i donose odluke koje utječu na naše živote i koje će odrediti našu budućnost. Neki su u svom poslu više, neki manje uspješni. Isto tako, neki su oku više, a neki manje ugodni. Jedan od faktora koji pridonose tome svakako je i odjeća koju nose. Za komentar stila članova hrvatske vlade obratili smo se stilistici Govorničke akademije Demosten, Bojani Bjelić.

Premijer Andrej Plenković

Premijer Andrej Plenković na čelu je Vlade, kako to i sam voli naglasiti, već šest godina. Naša sugovornica smatra da on, sukladno svojoj funkciji, sve to vrijeme poštuje kodekse oblačenja.

Premijer dobro bira boje odijela šetajući od tamnoplave i sive do crne, ali mogao bi ipak birati odijela odgovarajuće veličine. “Često mu sakoi djeluju preveliko, predugih rukava i preširokih ramena”, govori. Što se tiče kravata, Bjelić ne misli da je premijer imao nekih ozbiljnih gafova, a kombinaciju odijela s bordo kravatom smatra jednim od njegovih najboljih izdanja.

Primjerenima smatra i premijerova ležerna izdanja: Polo majice kratkih i dugih rukava, bijelu košulju koja nije u hlačama, kratke i duge hlače. Kaže da su to uobičajena izdanja za čovjeka njegovih godina. “To kako mu nešto stoji ovisi više o kilaži nego o samom odjevnom predmetu”, kaže.

Premijeru zamjeri samo jednu stvar – frizuru. “Ako nije tek ošišana, djeluje neuredno i zapušteno”, kaže ona.

Potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga

“Kako to obično bude, veća mogućnost odabira – više mogućih pogrešaka. To je vidljivo i kod gospođe Šimpraga”, kaže Bjelić komentirajući stil odijevanja nove potpredsjednice Vlade.

“Šareni, preuski odjevni predmeti i prenaglašeni modni detalji prije će je svrstati u lošije nego u dobro odjevene političarke”, govori stilistica.

Dodaje i kako potpredsjednici Vlade bolje stoje pomalno “sterilna” izdanja poput tamnih bluza ili košulja koje se mogu kombinirati sa sakoima svijetlih ili tamnih boja.

“Kod nje i frizura igra značajnu ulogu i očita je razlika kad je sama svoj majstor i kad se prepusti majstorima”, kaže Bjelić.

Ministar branitelja Tomo Medved

Tamna odijela, tamne kravata i bijele košulja. To je izdanje u kojemu najčešće možemo vidjeti ministra branitelja.

I njega često možemo vidjeti u prevelikim sakoima, osobito u predjelu ramena.

“Oku mi je ugodnije vidjeti ga u uniformi jer ostavlja dojam kao da je i njemu ugodnije. Iako, i ona mu je često preširoka u ramenima”, kaže Bjelić.

Što se tiče ministra Medveda, za pohvalu je, kaže, njegovo uvijek uredno obrijano lice.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

Božinović je još jedan od “klasičara” kad su u pitanju boje odijela koja nosi, s tim da on često zna u odjevnu kombinaciju uvrsiti košulju lila boje.

“Kako se, također, radi o klasičnom kroju i ako uzmemo u obzir visinu, ponovno je širina ramena nešto što možemo istaknuti kao negativno. Ako se u obzir uzme malo pogrbljeno držanje, ponekad djeluje kao da to odijelo nosi njega, a ne on odijelo”, kaže stilistica.

Kao jednu od najboljih odjevnih kombinacija ministra ističe priliku kad je nosio tamnoplavu košulju i tamnoplavi sako s nitastim uzorkom. Za pohvalu su, kaže, i ministrove zimske kombinacije u kaputu sa šalom, ali bi joj bilo drago kad bi više pažnje posvetio urednosti brade. Također, Bjelić smatra da bi ministar bolje izgledao kad bi češće nosio naočale s punim okvirom.

Ministar financija Zdravko Marić

“On je definitivno u top tri dobro odjevenih političara. Što je stariji bolje se nosi, bolje kombinira odijela i djeluje samopouzdano”, kaže Bjelić.

Marić ima širok dijapazon boja odijela bilo jednobojnih, bilo s uzorkom i dobro ih nosi. Kravata mu je uvijek uredno vezana i dobro ukomponirana s odijelima. Čak i u izdanjima bez kravate, zimi s vestom ispod kaputa, u kojima bi netko drugi djelovao preležerno, Marić izgleda formalnije nego što zaista jest.

Bjelić kaže kako su jako dobra ministrova izdanja ono u modrom odijelu s bijelom košuljom i smeđim cipelama, kao i ono kada je bio u bijeloj košulji i sivim trapericama.

Ono kojim nije zadovoljana bilo je Marićevo pojavljivanje u slim majici kratkih rukava.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman

Šef hrvatske diplomacije najčešće odabire plava odijela i djeluje kao da voli i plave kravate. “Bolje mu stoje svjetlije kravate”, kaže stilistica.

Za razliku od nekolicine svojih kolega, Grlić Radman dobro odabire veličinu odijela. Jedino što bi mu se moglo prigovoriti je da se gotovo nikada ne vidi rub košulje.

Dobrim modnim detaljem Bjelić smatra i maramicu u džepu sakoa koju ministar gotovo uvijek nosi.

Ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak

“Gospođa Tramišak jedna je od onih žena kojima kraća kosa stoji mnogo bolje nego duga. Zbog tamne boje kose mnogo bolje izgleda u svijetlim odjevnim kombinacijama”, govori Bjelić dodajući kako minimalan nakit koji ministrica nosi čini elegantnijim svako njeno pojavljivanje u javnosti, baš kao i umjerenija šminka.

Savjetovala bi joj tek da pripazi na veličinu košulja koje nosi i da bude mrvicu umjerenija s rumenilom.

Ministrica turizma Nikolina Brnjac

Brnjac zna da joj, kao plavuši, svjetlije boje stoje bolje nego tamne i često ih nosi.

Njeni modni dodaci ne odskaču, a Bjelić smatra da ministrica naočale koristi i kao modni dodatak. “Jedno od njenih najboljih pojavljivanja mi je bilo na N1 u boji fuksije s naočalama svjetlijeg okvira”, kaže stilistica.

Dodaje da ministrica Brnjac dobro nosi bluze i sakoe, ali i dolčevite.

Ono na čemu bi ministrica mogla poraditi je, kaže, šminka. “Trebala bi obratiti pozornost na matiranje lica, osobito ako očekuje fotografe ili kamere”, govori Bjelić.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs

Na stil odijevanja ministra obrazovanja stilistica Govorničke akademije Demosten nema prevelikih zamjerki.

On se odijeva šaroliko, nosi klasična odijela (pre)širokih ramena, češće odabire crvene nijanse kravate. U ležernijim izdanjima kod ministra Fuchsa prevladava plava boja, bilo da se radi o košulji ili majici.

“Definitivno bih mu savjetovala da posveti pažnju kosi i bradi”, kaže Bjelić.

Ministar gospodarstva Davor Filipović

Relativno nov, ali nipošto nepoznat, član Vlade novi je ministar gospodarstva Davor Filipović. Stilistica Govorničke akademije Demosten Bojana Bjelić smatra da Filipović nije jedan od onih koji se ne znaju odjenuti. Ako i neće napraviti ništa da nam život učini podnošljivijim – radit će to dobro odjeven.

Prema njenim riječima, Filipović u javnim nastupima, kad je u pitanju odijevanje, ostavlja malo prostora za kritiku. “Odjevno poštuje svoj položaj, poštuje priliku i sugovornike”, kaže Bjelić.

Filipovićeva odijela su, prema njenom mišljenju, pomalo ‘sterilna’, ali dobro odabrana. Uvijek odabire odijela u nekoliko nijansi plave boje, povremeno sivo, a tek u rijetkim prigodama crno. “Bilo da se radi o ležernom izdanju, kad nosi odijelo bez kravate ili majicu ispod sakoa ili da je u pitanju formalno pojavljivanje upotpunjeno kravatom i dodatkom u vidu marame u džepu, sakoa i bedža, odijela su mu klasična, ali primjerene veličine. Mala zamjerka samo na duljinu rukava jer često prekriju rub košulje i sat koji bi mogao biti manji. Kravate najčešće bira također u pouzdanoj varijanti-nijanse plave, sa ili bez detalja”, govori Bjelić.

“Ukoliko ga se stavi u kontekst ostalih kolega iz političkog miljea, jedan je od onih koje bih istaknula kao pozitivan primjer i kada je u pitanju odjevni odabir u javnim nastupima, posebno bih pohvalila frizuru, uvijek uredna, ošišana kosa umjereno stilizirana”, zaključuje ona.

Ministar zdravstva Vili Beroš

Ministru zdravstva je visina, izgleda, nepremostiva prepreka za odgovarajući odabir odijela pa mu gotovo sva izgledaju preveliko u ramenima i predugih rukava.

Što se tiče boje, Beroš je klasiča koji uglavnom nosi crna, tamnoplava i tamnosiva odijela, a tu i tamo se odluči za košulju s uzorkom. Na sigurno igra i kad bira kravatu: Odlučuje se za nijanse plave i tu i tamo ljubičastu.

Bjelić smatra dobrim modnim potezom što ministar u privatnim pojavljivanjima nosi i kombinira više boja koje mu mnogo bolje stoje nego stroga odijela. Također, smatra da mu bolje stoje košulje bez kravate na kojima je raskopčan prvi gumb. “Tako izgleda ugodnije zbog šireg vrata”, objašnjava.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković

Već je negdje napisano kako je Vučković odabirom šarene lepršave haljine u kojoj je ušetala na sjednicu Sabora pokazala kako je za nju moda igra.

Bjelić smatra kako je Vučković dobro izgledala u tom izdanju, ali da su joj neka druga izdanja ipak bila mnogo bolja jer je njima pokazala da poštuje svoje dužnosti i mjesto na kojemu se pojavljuje.

Vučković se češće pojavljuje u tamnim izdanjima, a u nekoliko navrata smo je mogli vidjeti i u bluzama u imitaciji kože u smeđim nijansama koje je ministrica dobro nosila i dobro ih uklopila i u odjevnu kombinaciju i u prigodu u kojoj ih je nosila.

“Simpatično mi je što često nosi nakit tipičan za kraj odakle dolazi, koji je prikladan uz svaku kombinaciju koju odjene. Savjetovala bih joj da malo poradi na šminkanju jer ima jako lijepe crte lica koje se s minimalno truda mogu još bolje istaknuti”, kaže Bjelić.

Ministar rada Marin Piletić

Novi ministar rada pripada generaciji koja poštuje radno mjesto i fukciju noseći odijela. Formalnom stilu odijevanja daje dozu mladenačkog štiha kombinacijama boja hlača i kravate, a Bjelić kaže kako bi osobito izdvojila njegovo pojavljivanje u bež sakou s prugastom košuljom koje je, iako mrvicu ležernije, ostavilo dobar dojam.

Kritiku ima na račun Piletićeve brade. “Djeluje kao da ga nije briga i kao da je zaboravio obrijati se. Ako se odlučio za bradu – potrebno ju je njegovati”, kaže stilistica.

Ministar obrane Mario Banožić

Još jedan klasičar pop pitanju odabira boje odijela, košulja i kravata u Vladi. “Mana je što često prelabavo stegne kravatu i onda djeluje nemarno”, kaže Bjelić.

Banožiću, prema njenim riječima, dobro stoji mornarsko plava, kao i tanje kravate.

Brada koju ministar nosi uglavnom je uredna, ali stilistica ipak ima jednu zamjerku za ministra. “Modao bi malo poraditi na frizuri”, kaže.

Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica

Iako je mlad, Malenica se odijeva kao njegove starije kolege. Kroj i boja odijela koje nosi, kao i način na koji ih nosi, sličniji su njima nego mlađim kolegama, govori Bjelić dodajući da i Malenica često nosi odijela koja su mu preširoka u ramenima.

Kravata mu povremeno nije dovoljno stegnuta, tu i tamo se pojavi bez kravate, ali Malenica nije među ministrima koji će svojim stilom odijevanja izazvati kritike. Ali, “nema tu ni neke inovativnosti”, govori stilistica.

Ministar prometa Oleg Butković

Klasična odijela u crnoj, tamnoplavoj i sivoj boji Butković dobro kombinira i nosi ih sukladno građi tijela. Kao i mnogim njegovim kolegama, stilistica mu zamjeri neodgovarajuću veličinu odijela koja su mu preširoka u ramenima.

Kravate i košulje dobro kombinira.

Iako ministar Butković nema odjevnih gafova, stilistica podsjeća na situaciju kada je pogrešno okrenuo simbol Hrvatske zakačen na sakou.

Također, kaže, kako bi mu sugerirala da pripazi na veličinu košulja pri odabiru jer u varijantama kada ne nosi sako, one mu djeluju premale.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek

Ministrica kulture odjevna je klasičarka čije kombinacije se mogu opisati kao minimalizam po pitanju detalja, kombinacija boja, frizure i šminke.

“Iako povremeno popuni kombinaciju šalom ili ogrlicom, kod nje se sve svodi na crnu, bijelu, eventualno crvenu boju, poneki tamnoplavi detalj”, govori Bjelić dodajući da je ministrica, što se tiče odijevanja, dosta neprimjetna.

Frizura Obuljen Koržinek je uglavnom prirodna i Bjelić misli kako bi se značajna razlika mogla napraviti samo feniranjem, kao i “primjenom osnovnih elemenata dekorativne kozmetike”.

Ministar graditeljstva Ivan Paladina

Novi ministar graditeljstva odjećom pokazuje da poštuje funkciju koju obavlja, kaže stilistica.

“Sakoe nosi dosta dobro i upotpunjuje ih ponekad zanimljivim kravatama. Ugodno iznenađenje je bilo kad se pojavio u smeđem prsluku ispod sakoa”, kaže Bjelić.

Primijetila je i da kod ministra Paladine u ležernim kombinacijama izostaje kravata, ali i da povremeno kombinira jednostavne bijele košulje s trapericama.

Što se tiče zamjerki, ima tek “blagi prigovor na bradu”.

