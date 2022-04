Podijeli:







Izvor: Photo by Bianca Ackermann on Unsplash

Kuhana jaja neizostavan su dio uskrsnog stola. Ipak, neki se muče s time kako savršeno skuhati jaje koje će se ujedno i lako oljuštiti. Osim što su simbol Uskrsa, jaja se i inače redovito nalaze na jelovniku mnogih od nas. Konzumacija jaja za doručak čak potiče i mršavljenje jer obiluju bjelančevinama koje zasićuju i sprječavaju prejedanje u ostatku dana, što je potvrdilo i istraživanje objavljeno u časopisu International Journey of Obesity.

Osim toga, jaja su izvrstan izvor vitamina B skupine, vitamina D, luteina koji sprječava makularnu degeneraciju (degeneraciju žute pjege), kolina koji osigurava normalno funkcioniranje svih stanica u mozgu, kao i aminokiselina koje su same po sebi bjelančevine.

I upravo je zato važno znati kako ih savršeno skuhati kako bismo uistinu uživali u svakom obroku.

Kako savršeno skuhati jaje?

To se može vrlo lako napraviti u svega tri koraka.

1. U lonac stavite vodu i pričekajte da proključa. Kada počne ključati, nježno žlicom ubacite željeni broj jaja i tako ih kuhajte 11 minuta ako želite tvrdo kuhana jaja. Za meko kuhana neka to bude 6 minuta.

2. Ako su jaja vrlo svježa, nešto će se teže ljuštiti nakon kuhanja pa je zato dobro tijekom kuhanja dodati pola žlice sode bikarbone. To će podići pH vrijednost vode i omekšati ljusku.

3. Po isteku vremena prenesite kuhana jaja u posudu s hladnom vodom i pričekajte da ljuska na dodir bude potpuno hladna.

Prilikom kuhanja imajte na umu da će vrijeme kuhanja ovisiti o veličini jajeta. Spomenutih 11 minuta odnosi se na jaje prosječne, srednje veličine, no ona manja zahtijevat će 9 minuta, a vrlo velika 13 minuta.

Što ako žutanjak postane zelenkast?

Savršeno kuhano jaje trebalo bi imati žutanjak nježno žute boje, no lako se dogodi i da on naginje zelenkastim nijansama. To se događa ako se jaja predugo kuhaju. Kako biste to izbjegli, naprosto slijedite tri prethodno spomenuta koraka i pripazite na veličinu jaja koja kuhate. Ipak, i takva zelenkasta jaja potpuno su sigurna za konzumaciju.

Koliko dugo kuhana jaja smiju stajati u hladnjaku?

Jednom skuhana jaja u hladnjaku mogu biti najviše tjedan dana, ali u čvrsto zatvorenim posudama bez dotjecanja zraka. Upravo ih zato i možemo pripremati dan ranije, a ne tek na sam Uskrs.

No svakako treba izbjegavati njihovo stavljanje u zamrzivač jer će u suprotnom žutanjak, jednom kada se otopi, postati vodenast i nekompaktan, prenosi zadovoljna.hr.

