Kako prirodno obojiti jaja?

Podijeli:







Izvor: Elena Hramova / Alamy / Alamy / Profimedia

Bolja ideja od umjetnih boja.

Ako volite bojiti jaja za Uskrs, možda da ove godine preskočite kupovne boje i probate na prirodni način?

Trebaju vam lončići za kuhanje jaja, trake, listići ili komadići tvrđeg papira, odnosno obične elastične gumice koje možete omotati oko jaja tako da tvore ornamente kakve želite, te stare najlon čarape, koje ćete izrezati, da biste u njih zamotali jaje na koje ste prislonili takvu šablonu i tako dobili različite ukrase.

Evo nekoliko savjeta o tome kako dobiti različite boje jaja:

VEZANE VIJESTI Zašto na Uskrs tradicionalno jedemo šunku i mladi luk? Kako savršeno skuhati jaje za pisanice?

Crveni kupus za svijetlu i tamnije plavu pisanicu

Zanimljivu boju jajeta dobit ćete ako ga skuhate u vodi u koju ste dodali narezani crveni kupus. Treba vam jedna glavica crvenog kupusa, oko pola litre vode. Kupus narežite na debele kriške, pa stavite u zdjelu s vodom. Kuhajte oko 45 minuta na laganoj vatri, odnosno dok veći dio tekućine ne ispari.

Preostalu tekućinu možete podijeliti na dva dijela: U jedan dodajte 4 žlice octa. Kad se ohladi, potopite u nju kuhana i ohlađena jaja i ostavite barem dva sata (bili bi idealno preko noći) da dobijete tamnije plave pisanice, možda i s malo ljubičastog tona.

U drugi dio tekućine možete dodati žličicu sode bikarbone, pa stavite jaja da se namaču nekoliko sati i dobit ćete svjetliju plavu nijansu. Kad se jaja dobro osuše, premažite ih uljem za sjaj.

Kelj, blitva, špinat za zelena jaja

Da biste dobili nježnu, svjetlozelenu boju pisanica, skuhajte listove kelja, špinata, blitve, koprive i peršinova lista, odnosno sve zelenilo koje pronađete. Kuhajte ih dok veći dio vode ne ispari i voda ne postane jarko zelena, pa dodajte sirova jaja na samom kraju i kuhajte ih pet do deset minuta. Ostavite da se ohlade i odstoje barem nekoliko sati u toj vodi, pa dobro osušite i premažite uljem.

Kurkuma za žute i narančaste pisanice

Dodajte dvije žlice kurkume u dva do tri decilitra vode. Prokuhajte i dodajte žlicu šećera, pa ubacite kuhana jaja. Ostavite ih da odstoje barem nekoliko sati, odnosno preko noći, da ljuska upije boju. Što dulje jaja budu stajala to će boja biti intenzivnija, pa na ovaj način možete dobiti od nježno žutih do narančastih pisanica. Začin jajima daje žutu, ali i narančastu boju.

Jedna od najpoznatijih namirnica koje se koriste za bojanje jaja je luk. Njegove ljuske treba prokuhati s vodom i dodati žlicu octa, a zatim potopiti jaja te ih pustiti da stoje dok ne dobijete željenu smeđe crvenkastu nijansu.

Sok od višnje ili kuhane cikle – crvena

Jedan od najjednostavnijih načina da dobijete crvene pisanice jest da ih uronite u sok od višnje. Jaja koja u soku držite dva do tri sata dobit će nježno ružičastu boju, ona koja ostanu preko noći mogla bi dobiti izrazito crvenu nijansu.

Sličan učinak dobit ćete ako jaja namačete u vodi u koju ste dodali sitno naribanu ciklu. Dodajte žlicu bijelog octa, umočite jaja i pustite ih da odstoje što duže.

Borovnice jajima daju plavu nijansu

Uzmite smrznute borovnice, pustite da se otope pa ih usitnite blenderom. Dodajte vode i žlicu octa, pa potopite jaja u tu tekućinu i ostavite dok ne dobijete željenu nijansu. Ako ih ostavite preko noći, mogli biste dobiti i ljubičaste tonove.

Kuhanje jaja u kavi za blago smeđu boju

Dodajte nekoliko žlica kave u hladnu vodu, pa promiješajte. Dodajte jaja i stavite na štednjak. Pustite da se zagrijava na laganoj vatri i kuhajte na minimalnoj temperaturi koliko je potrebno da se jaja skuhaju (sveukupno otprilike 15 do 20 minuta). Jaja će biti blago smeđe boje.

Tamno crvena jaja kuhana u vinu

Nabavite kvalitetno crveno vino, primjerice teran. Stavite jaja u lonac u kojem se mogu kuhati, prelijte ih vinom tako da ih pokrije i zakuhajte pa ostavite da kuha na laganoj vatri oko 15 minuta. Ugasite i ostavite da se jaja hlade i odleže u toj tekućini preko noći. Dobit ćete tamnu, pomalo bordo boju. Kad premažete jaja uljem, izgledat će fantastično, pišu 24sata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.