Kako održati zdravu kosu? Ovo su ključni trikovi i pravila uz koja ćete blistati

Izvor: Tim Mossholder/Pexels/Ilustracija

Izgled kose nakon posjeta frizeru i profesionalnim rukama ponekad nije lako postići sam kod kuće. Međutim, postoji nekoliko načina kako održati zdravu kosu.

Glavni savjet profesionalaca je da se njega kose provodi iznutra i izvana. Ovo znači da su namirnice koje unosimo, vitamini, minerali i tekućina velik dio pravila kako održati zdravu kosu.

Krenimo s onim najviše očitim – vitaminima.

Vitamini za zdravu kosu

Kako bi održali zdravu kosu važno je obratiti pozornost na sve što unosimo kroz dan. Ponekad je, za bolje rezultate, potrebno koristiti i dodatke prehrani jer je neke vitamine i minerale teže unijeti u dovoljnim količinama. Vitamini za kosu mogu pomoći u zaštiti vlasi i njenih struktura, opskrbljuju kosu hranjivim tvarima potrebnima za čvrst rast i sjajan izgled te utječu na smanjivanje pucanja kose.

1. Vitamini B kompleksa

Najvažniji vitamini za kosu koji ju pomažu održati zdravom su vitamini B-kompleksa, posebice vitamin B7 ili biotin. Vitamini B-kompleksa su topivi u vodi i služe za opskrbljivanje organizma energijom te su vrlo važni kako bi došlo do pravilnog metabolizma ili razgradnje bjelančevina i masti. Najviše utječu na živčani sustav, na zdravlje kose, kože i noktiju, te pomažu kod umora i iscrpljenosti. S obzirom na to da se radi o vitaminima koji su topivi u vodi, potrebno ih je unositi prehranom i dodacima jer se ne pohranjuju u organizmu. Tek dodatnim unošenjem možemo postići veću razinu vitamina B u tijelu i tako dobiti sve dobrobiti ovog vitamina za našu kosu.

Biotin za kosu poznat je i kao vitamin H zbog njemačke riječi “haar” ili kosa jer pomaže u zdravlju kose. U organizmu sudjeluje u stvaranju keratina koji se smatra glavnim građevnim materijalom kose i noktiju. Utječe i na stvaranje vitamina D koji je vrlo važan saveznik u općenitom zdravlju, kao i kod zdravlja kose. Osim toga pomaže i u održavanju zdravlja živčanog sistema, pri obnavljanju mišića te doprinosi normalnom probavnom sustavu.

U svakodnevnu prehranu možemo unijeti hranu koja će pomoći kosu održati zdravom. Namirnice u kojima možete pronaći biotin su:

– rajčice, mrkva, batat, cvjetača

– jaja (žutanjak) i kravlje mlijeko

– banane

– kikiriki, orasi, bademi, soja, zob

– losos

– pivski kvasac

– gljive

Osoba sa sniženom razinom biotina u organizmu može doživjeti simptome kožnih poteškoća poput dermatitisa, pojačano ispadanje i gubitak kose, nedostatak željeza u krvi, umor, mučninu i depresiju. Mogu se pojaviti i osip, akne, perutanje i svrbež.

Dnevni unos biotina bi trebao biti od 30-100mcg na dan, a unos prevelike količine biotina nema težih negativnih posljedica.

2. Vitamin A

Premda se možda manje spominje, vitamin A ima veliku ulogu u održavanju kose zdravom. Njegova glavna uloga je antioksidativna, odnosno, omogućava izbacivanje toksina i slobodnih radikala iz organizma i tako ga čisti i štiti. Organizam s nižom razinom toksina ima kvalitetnije funkcije, a time se i gube neugodne posljedice. Pomaže i u razvoju stanica te ima i imunološku funkciju.

Manjak vitamina A može dovesti do pojačanog opadanja i gubitka kose, bržeg pucanja vrhova te suhe kose i tjemena.

Vitamin A pomaže tako da smanjuje perutanje tjemena, isušivanje kose te održava razinu retinoične kiseline. Veća razina te kiseline može uzrokovati pojačano opadanje kose, a vitamin A pomaže u regulaciji kako do toga ne bi došlo. Njegov utjecaj je i na folikulu dlake koju ojačava i tako smanjuje ispadanje kose.

U prehrani možemo ovaj vitamin pronaći u namirnicama poput jaja, jetricama, mrkvi, mangu, špinatu, masnim ribama, tamnozelenom lisnatom povrću, rajčicama te voću i povrću žute i narančaste boje. Osim prirodnih namirnica, vitamin A se može konzumirati i u obliku dodataka prehrani. U tom slučaju dolazi u obliku kapsula, tableta ili otopine, a može se pronaći i pod imenom retinol acetat.

3. Vitamin C za kosu

Dobro je poznato koliko je vitamin C važan za zdravlje našeg organizma i jačanje imuniteta. Uloga vitamina C za kosu je u održavanju jakosti kose te smanjuje pucanje vlasi. Pomaže i u njenom rastu stvaranjem kolagena, važnog proteina koji je odgovoran upravo za rast kose. Čini to tako što ojačava folikulu dlake što je najviše važno upravo za održavanje bujne kose. Ovaj vitamin je snažan antioksidans što znači da štiti organizam od bakterija, virusa i drugih štetnih tvari.

Manjak vitamina C se na kosi očituje pucanjem, ispadanjem te suhom kosom. Namirnice u kojima se nalazi vitamin C su citrusi, limun, naranča, rajčica, jagode, kivi, brokula, crvena i zelena paprika, batat, špinat i drugi. Hrana bogata vitaminom C može pomoći održati kosu zdravom.

Minerali za održavanje zdrave kose

Osim vitamina, za održavanje zdrave kose potrebna je i prehrana bogata mineralima, ali i dovoljna razina tekućine kroz dan. Dehidracija može utjecati na pucanje kose, sušenje tjemena pa čak i nastajanje peruti.

Najvažniji minerali za zdravu kosu su željezo i cink. Željezo je važan mineral jer pomaže rast kose, a manjak ovog minerala može rezultirati ispadanjem kose. Jedan od simptoma anemije, stanja u kojem je u tijelu preniska razina željeza, je upravo ispadanje kose. Kod osoba s manjom razinom ovog minerala kosa može biti tanja i sklonija pucanju. Hrana bogata željezom su morski plodovi, govedina, junetina, špinat i sjemenke bundeve.

Cink ima važnu ulogu u rastu kose te u njenom oporavku. Osim toga utječe i na vlaženje tjemena i tako smanjuje suhoću kože i kose, perutanje i svrbež. Razlog tomu je to što cink utječe na hormonalnu ravnotežu, a tako onda i na smanjivanje opadanja kose. Kod osoba koje imaju smanjenu razinu ili previše povišenu razinu cinka u organizmu može doći do ispadanja i pucanja zbog nedovoljno jakih proteinskih struktura u folikuli. Stoga je važno održavati dobru ravnotežu i unositi namirnice s cinkom za održavanje zdrave kose svaki dan. Ovaj mineral pomaže apsorpciju drugih minerala i vitamina zbog čega je vrlo važan za naše zdravlje.

Namirnice koje sadrže cink su crveno meso, meso peradi, jastog, jetra, sjemenke, jaja, soja i mliječni proizvodi.

Glavni trikovi kako kosu održati zdravom

Osim onoga što unosimo kroz dan, postoji još nekoliko pravila i trikova kako održati zdravu kosu. Bitno je da unosimo kvalitetne sastojke iznutra, ali i da našu kosu tretiramo kvalitetnim proizvodima. Donosimo nekoliko pravila koje biste mogli pratiti i tako održati kosu zdravom.

1. Ne perite ju svakog dana

Pretjerano ispiranje prirodnih ulja koja se stvaraju na našem tjemenu i vlasima moglo bi oštetiti kosu. Prirodna ulja štite naše vlasi od pucanja te pomažu u povećanju elastičnosti. Svakodnevno pranje može izazvati pretjerano pucanje, ispadanje kose te stvaranje peruti. Slično je kao i kod kože koja se može početi perutati zbog suhoće i pretjerano čestog pranja.

Kada god je moguće, izbjegavajte kosu prati svakog dana i pokušajte pranje kose svesti na minimum. Dakako, sve su kose drugačije, no dobro bi bilo prati je jednom u tjedan dana. Također, kad perete kosu nemojte koristiti vruću vodu, već hladnu ili mlaku. Vruća voda također može isušiti vlasi i stvoriti kontra efekt od željenog.

2. Koristite kvalitetne proizvode

Za kosu zaista postoje brojni proizvodi i možda će potrajati dok ne pronađete one koji vam najbolje odgovaraju. Prilikom odabira koristite one koji imaju prirodnu bazu te koji nemaju dodane parfeme i alkohole. Ti sastojci mogu sušiti kosu i uništavati folikulu dlake što uzrokuje pojačano opadanje kose. Ovo se posebno odnosi na osobe s kovrčavom kosom kod kojih sulfati ne pomažu u formiranju kovrča, već spuštaju kosu zbog čega ona može izgledati beživotno.

Među trikovima kako održati zdravu kosu stoji i korištenje dobrih regeneratora, maski za kosu te sprejeva za zaštitu od topline. Regeneratori i maske za kosu se mogu koristiti pri svakom pranju, a neki se čak niti ne ispiru već održavaju njegu cijelo vrijeme nakon pranja. Ako često koristite sušilo za kosu, figaro ili peglu, obavezno koristite sprejeve za zaštitu kose od topline. Isto vrijedi i ako provodite vrijeme na suncu.

3. Zaštitite kosu

Osim sprejeva i drugih proizvoda za zaštitu kose od topline, ako često boravite na suncu, nosite kape i šešire. Pokrivala za glavu će pomoći u zaštiti osjetljive kože tjemena od sunca koja može izgorjeti, što može izazvati crvenilo, pečenje, perutanje i svrbež. Uz to, poznato je da kosa na suncu može posvijetliti, što znači da sunce i UV zrake imaju izniman utjecaj na zdravlje naše kose. UV zrake mogu oštetiti vanjski pokrov kose koji se naziva kutikula i koja se tom prilikom izrazito suši. Da biste kosu održali zdravom i spriječili oštećenje, nosite pokrivala za glavu i koristite sprejeve za zaštitu.

4. Spavajte na svilenim jastučnicama

Velik dio oštećenja naše kose činimo za vrijeme spavanja, posebice ako ne vežete kosu prije lijeganja u krevet. Za vrijeme spavanja se zbog okretanja kosa petlja i puca. Ako vam je posteljina izrađena od sintetskih materijala, to samo pogoršava stvar. Sintetika i ostali slični materijali mogu naelektrizirati kosu koja tako postaje sklonija oštećenjima i pucanju.

Odlična alternativa su svilene jastučnice koje će pomagati ljepoti kose i kože. Svilene jastučnice smanjuju elektricitet i pucanje kose, kosa se na njima manje petlja i tako održava zdravom. Dobar način su i svilene kape za spavanje koje će štititi vašu kosu od pucanja. Prije nego uspijete nabaviti svilenu jastučnicu, ne zaboravite pamučne ili sintetske često mijenjati i prati kako bi kosa bila što duže čista.

5. Često šišajte vrhove

Često rezanje ispucanih vrhova može biti pravi spas za kosu. Ovo je jedan od najboljih načina kako održati kosu zdravom. Ispucani vrhovi koji nisu tretirani mogu izgledati vrlo loše te zbog njih cijela kosa može izgledati suho i oštećeno. Vjeruje se kako bi se šišanje vrhova trebalo činiti svakih šest do osam tjedana, no kod nekih kosa je potrebno i češće.

6. Isprobajte rižinu vodu za kosu

Jedan od starih trikova kako održati kosu zdravom je korištenje rižine vode. Riječ je o drevnoj japanskoj tehnici koja održava kosu sjajnom, čvrstom i potiče njenu elastičnost. Nakon ovog tretmana, kojeg je lako napraviti, kosa izgleda zdravom i manje je oštećena. Rižinu vodu možete raditi na nekoliko načina – kuhanjem riže i ostavljanjem vode, ostavljanjem sirove riže u vodi pa korištenjem te vode. Rižina voda se koristi nakon regeneratora i normalno se ispire.

