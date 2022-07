Kako najlakše ukloniti bodlje ako stanete na morskog ježa?

Podijeli:







Izvor: Image by Caro Miranda from Pixabay

Morski ježevi okrugle su bodljikave morske životinje koje nastanjuju svih pet svjetskih oceana. Postoji oko 950 vrsta morskih ježeva, a često ih se može pronaći u područjima iznad vode za vrijeme oseke, ali i na dubini od 4.876 metara.

Morski ježinci hrane se algama, ali mogu jesti i spora ili statična stvorenja. Njihovi mali, ali tvrdi oklopi prekriveni su primarnim i sekundarnim bodljama. Koriste svoje duge i oštre bodlje kao obrambeni štit od svojih najčešćih grabežljivaca: jastoga, rakova, kalifornijskih ovčjih glava, jegulja i morskih vidri.

Veličina morskog ježa obično varira od 2,5 do 10 centimetara, ali veće vrste mogu doseći i do 35,5 centimetara. Iako nemaju sredstva za pogon, ježinci se slobodno kreću, ali samo do 50,8 centimetara dnevno, koristeći svoje fleksibilne cjevaste noge potpomognute bodljama, piše Klik.

Zanimljivo je da neke vrste poput cvjetnog ježa imaju otrovne bodlje i mogu biti smrtonosne, a često se mogu pronaći u Tihom i Indijskom oceanu. Osobe s alergijskim reakcijama na ugrize ili ubode trebaju poduzeti dodatne mjere opreza i potražiti liječničku pomoć odmah nakon uboda ježinaca.

Kako ukloniti bodlje?

Ježevi se mogu pronaći na bilo kojoj plaži ili obalnom području u svijetu pa su uvijek prijetnja bezbrižnim posjetiteljima plaža koji bosi šeću obalom i nerazmišljajući o podvodnom svijetu uživaju u moru.

Ubod morskog ježa uvijek je bolan jer ošteti tkivo kože. Nakon uboda, ozlijeđeno mjesto će nateći i postati upaljeno. Infekcija koju uzrokuje otrovni morski jež potaknut će nekoliko abnormalnih simptoma, uključujući vrtoglavicu, probleme s disanjem, bol u prsima, promjene otkucaja srca, gubitak svijesti, mučninu i povraćanje. U najgorem slučaju, otrov može ući u krvotok i izazvati smrt. No, na Jadranskom moru ova situacija je gotovo nemoguća.

Bez obzira na to, ako ste nagazili na ježa ranu morate liječiti što je brže moguće.

1. Uronite zahvaćeno područje na 30 do 90 minuta u vruću vodu ili ocat kako biste zagladili ili otopili bodlje.

2. Upotrijebite pincetu da uklonite sve bodlje zaglavljene u stopalu, ruci ili tijelu.

3. Ozlijeđeno mjesto namažite kremom za brijanje i struganjem britvicom uklonite pedicelariju, odnosno modificirane bodlje nekih morskih bodljikaša.

4. Oribajte ranu sapunom i vodom.

5. Isperite ozljedu svježom vodom.

Ako primijetite znakove infekcije kao što su crvenilo, gnoj ili užareno područje tijela koje ste ozlijedili, kontaktirajte liječnika.

Također, ako su bodlje ušle u koštano tkivo, može biti potrebno kirurško uklanjanje. Bol možete ublažiti ibuprofenom (svakih šest sati) ili acetaminofenom za ublažavanje bolova (svaka četiri sata).

Ubodi morskog ježa mogu se izbjeći, potrebno je samo pažljivo gledati oko sebe, posebice na dijelovima plaže koji su puni stijena ili na plažama koje se odlikuju čistim morem, piše Klik.

