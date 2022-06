Podijeli:







Moguće je ako znate prave trikove.

Ako želite desert, pojedite ga. Toliko je jednostavno, bez obzira na restriktivne dijete koje govore da morate potpuno izbaciti slatko ako želite smršavjeti. Takav pristup ne samo da vam brani hranu koju volite, nego dugoročno nije ni dobar za mršavljenje.

Ako se deserta odbijate odreći, a svejedno želite mršavjeti, držite se ovih trikova.

Pazite na veličinu porcija

“Jedenje manjih porcija slatkog može biti dio vaše dijete, ali ako jedete veće porcije to može poremetiti mršavljenje. Unaprijed porcionirani deserti, poput domaćih voćnih sladoleda na štapiću super su opcija za one koji žele smršavjeti, a svejedno se zasladiti”, kaže dijetetičarka Lauren Manaker.

Zeleni čaj uz desert

Iako možda ne povezujete odmah zeleni čaj s desertom, ta kombinacija ne samo da je ukusna nego je i zdrava. “Zeleni čaj sadrži kofein i spoj koji se zove EGCG, i dokazano je da ta oba sastojka pomažu pri mršavljenju”, kaže Manaker.

Oslonite se na prirodne šećere

“Voće može zadovoljiti vašu želju za slatkim, a iz njega istovremeno možete dobiti potrebna vlakna koj pomažu kontrolirati apetit i promiču sitost”. Ako vam se, pak, ne jede voće u izvornom obliku, možete napraviti i sorbet.

Dozvolite si da pojedete bilo koji desert

Prerestriktivna prehrana može imati suprotan efekt od onog koji želite.

“Ako si ograničimo unos hrane za kojom žudimo, ta žudnja samo postaje još veća”, kaže nutricionist Taylor Wesely. “Ta žudnja će rasti dok ne popustite, a onda ćete vrlo vjerojatno pojesti više nego da ste slatko pojeli čim ste ga se zaželili”, dodaje.

“Iako možda ne zvuči logično da jedete slatko ako želite smršavjeti, to vam može pomoći dugoročno. Što si češće dozvolite desert, to će on biti manje poseban i s vremenom ćete ga htjeti sve manje. Ovo najbolje djeluje kad je ostatak vaše prehrane uravnotežen”, kaže Wesely.

Prije deserta pojedite nutritivno bogat obrok

Važno je da desert pojedete nakon što se pojeli nutritivno bogat obrok. Ako jedete desert na prazan želudac to može imati negativne posljedice po vaše zdravlje.

“Zbog preskakanja obroka bit ćete pregladni kada pred vas stave desert i uobičajeno je prejesti se u takvim situacijama jer pokušavate nadoknaditi kalorije koje niste unijeli”, kaže Wesely za Eat this.

