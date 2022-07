Kako izgledati mlađe? Ovo su trikovi koje preporučuju znanstvenici

Podijeli:







Opće poznato je da prehrana, tjelovježba, pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola i kronični stres ne utječu samo na to kako se osjećamo, već i kako izgledamo.

Loše navike mogu ubrzati proces starenja, a za sve one koji to žele izbjeći, stručnjaci su otkrili svoje trikove za mladoliki izgled, piše Eat This, Not That!

Spavajte 7 do 9 sati noću

Kim Harris, terapeutkinja naturopatske medicine pojasnila je da tijekom spavanja naša tijela proizvode hormon rasta, koji pomaže u popravljanju i regeneraciji stanica. Nedostatak sna može dovesti do smanjenja proizvodnje tog hormona, što zauzvrat može uzrokovati da koža izgleda bez sjaja i umorno.

Izbijelite zube

Sargon Lazarof, stručnjak za kozmetičku stomatologiju i zubne implantate, kazao je da nakon desetljeća kave, vina, cigareta i ostalog, u 50-im godinama zubi gube svoju bjelinu zbog čega osoba može izgledati starije nego što zapravo jest. Izbjeljivanje zubi može napraviti veliku razliku i smanjiti znakove starenja.

Nosite kremu za sunčanje

Dermatologica Karan Lal istaknula je da izloženost suncu dulja od 15 minuta, ako osoba ne nosi zaštitni faktor (najmanje 30 ili više), uzrokuje starenje i povećava rizik od raka kože. “U teoriji, kremu za sunčanje trebali biste staviti čak i ako samo idete do poštanskog sandučića”, kazala je napomenuvši da krema za sunčanje ne sprječava stvaranje vitamina D.

Kazala je i da se starenje dijeli na unutarnje starenje (zbog dobi, medicinskih problema itd.) i vanjsko starenje (prehrana, stil života i izlaganje suncu). Dodala je da izlaganje suncu doprinosi stanjivanju kože, pojavi pjega od sunca, bora i depigmentacije.

Koristite lokalne retinoide

Dermatologica Lal tvrdi i da lokalni retinoidi pomažu stimulirati izmjenu stanica kože te pomažu da vaša koža bude bolja i deblja. Također stimuliraju kolagen, pomažu kod finih bora i pigmentacije. Napominje pritom da oni nisu sigurni za žene koje pokušavaju zatrudnjeti, kao i da je ključno početi polako dva ili tri puta tjedno i hidratizirati kožu nakon toga kako biste smanjili rizik od ljuštenja i iritacije kože.

Razmislite o minoksidilu

Mladoliki izgled djelomično je povezan i s kosom, kaže dermatologica Lal.

“Kako starimo, smanjuje se gustoća naše kose. Više od 50% ljudi starijih od 50 godina zbog poremećaja s hormonima razvija gubitak i stanjivanje kose. Korištenje minoksidila u ranoj fazi može smanjiti rizik od gubitka kose tijekom vremena. To također doprinosi gustoći vaše kose”, kazala je.

Upozorava međutim da osobe koje krenu s korištenjem minoksidila mogu imati lagano ispadanje u početku jer počinju rasti novi folikuli. Isto tako, kada počnete, trebali biste se obvezati da ćete ga koristiti nekoliko puta tjedno. Ako prestanete, kosa bi se mogla vratiti kakva je bila.

Kemijski pilinzi

​​Prema dr. Lal, kemijski piling seže još u doba Kleopatre. Kemijski pilinzi su sigurni za sve boje i tipove kože. Oni u osnovi uklanjaju gornje slojeve vaše kože kako bi uklonili oštećenja izazvana suncem, smanjili crvenilo i uklonili tamnu boju mrlje. Oni također pouzdano stimuliraju kolagen. Često su jeftiniji od većine laserskih tretmana i mogu se provoditi redovitije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram