Kako čuvati luk da vam potraje i do šest mjeseci

Izvor: Önder Örtel on Unsplash / ilustracija

Ako ispravno pohranite i čuvate luk, može vam potrajati i nekoliko mjeseci. Ako ga planirate iskoristiti u roku od tjedan dana, možete ga ostaviti i na kuhinjskom stolu, no da bi vam potrajao dulje, treba ga čuvati na hladnom, suhom mjestu i to tako da nije u blizini drugog povrća.

To možete napraviti tako da svaki pojedinačni luk zamotate u papirnati ručnik, a potom ih sve stavite u običnu papirnu vrećicu koju zatim spremite u hladnjak.

Zahvaljujući ovoj metodi, luk će vam potrajati do mjesec dana. No, postoji još jedan trik uz koji vam luk može potrajati i do šest mjesecima!

Uzmite čiste najlonke (hulahupke) i ubacite nekoliko komada luka unjih, a potom između svakog luka svežite čvor.

Ova metoda omogućava da zrak cirkulira između svakog pojedinog luka, čime se usporava kvarenje.

Ako luk spremate na ovaj način, može vam potrajati između četiri i šest mjeseci, piše preparednessmama.

Također, pripazite da luk ne spremate u blizini krumpira. Sirovi krumpir ispušta vlagu i plinove koji će ubrzati proces kvarenja luka.

