Kako banane pomažu kod topljenja sala na trbuhu?

Podijeli:







Izvor: - / Digifoodstock / Profimedia

Banane su zdrave i dobre za mnogo stvari, a mogu pomoći i kod skidanja sala s trbuha.

Ako počinjete s mršavljenjem, važno je izabrati prave namirnice koje ćete konzumirati. Među onima koje mogu biti jako korisne za topljenje sala su i banane. Evo kako one točno pomažu pri mršavljenju.

Potiču rast probavne flore

Ako želite skinuti salo s trbuha, važno je izbalansirati u red dovesti probavnu floru. Banane pomažu s time tako što pomažu kod unosa dobrih bakterija u naša crijeva, a i pripremaju organizam za mršavljenje.

“Banane su bogate prebiotičkim vlaknima i poznate su po tome da povećavaju količinu bifidobakterija u crijevima”, rekla je nutricionistica Kate Netz. “Istraživanje je pokazalo da zdrave količine bifidobakterija mogu pomoći pri mršavljenju i poboljšati metabolično zdravlje”, dodaje.

Mogu vam pomoći da izbjegnete žudnje

“Kada živite ili radite u stresnom okruženju, razine korizola su vam visoke, zbog čega žudite za hranom prepunom šećera”, rekla je dr. Sandra El Hajj. “To je jedan od glavnih razloga zašto se ljudi debljaju. Banane mogu pomoći pri izbjegavanju žudnje za šećerom prvenstveno jer tjelu daju velike količine magnezija koji pomaže kontrolirati razine stresa, a i od banana ste dulje siti”, dodala je.

Povećavaju unos vlakana

Već svi znaju da nam vlakna mogu pomoći pri mršavljenju, a s obzirom an to da su banane pune vlakana, od njih smo dugo siti i izbjegavamo prejedanje.

“Banane su izvrstan izvor vlakana i svaka banan sadrži visoku količinu vlakana u odnosu na količinu kalorija koje ima”, kaže dr. Don Grandt. “Tijelu treba puno vremena da probavi vlakna, zbog čega se dulje osjećate sito”, dodaje.

Poboljšava inzulinsku osjetljivost

Možda ste čuli da šećer u bananama može biti štetan, posebno ako pokušavate smanjiti unos ugljikohidrata, ali iako sadrže prirodni šećer, banane mogu poboljšati inzulinsku osjetljivost.

“Banane poboljšavaju inzulinsku osjetljivost, što pomaže tijelu da bolje razgradi glukozu, a samim time pomaže kod mršavljenja”, kaže nutricionistica Trista Best. “Banane su izvrstan izvor rezitentnog škroba, koji pozitivno djeluje na inzulinsku rezistentnost”, dodaje.

Olakšavaju treninge

Ništa ne pomaže kod skidanja sala na trbuhu kao pravilne vježbe. Ako ako tijelu en damo što mu je potrebno, moguće je da se mučimo bez veze. Zahvaljujući bananama, naša prehrana ostaje uravnotežena, a rezultati vježbanja postaju vidljivi.

“Vaši trenizi mogu biti efektivniji zbog jer ćete osjećati manje grčeva mišića. Oni, pak, mogu biti povezani s disbalansom elektrolita, posebno kalija, a banane su pune kalija”, kaže Best.

Smanjuju apsorpciju šećera

Dok žute banane imaju nekih dobrobiti za organizam, one malo manje zrele puno su korisnije za skidanje sala.

“Nezrele banane bogate su razistentnim škorbom, a imaju jako malo šećera”, kaže dr. Madathupalayam Madhankumar. “Ovaj škrob je neprobavljiv i ponaša se poput vlakana. Također, smanjuje apsorpciju šećera”, dodaje.

“Što je banana zelenija to više rezistennog škroba sadrži”, veli nutricionistica Silvia Carli. “Rezistentni škrob pomaže kod kontrole metabolizma ugljikohidrata što poboljšava kontrolu razine šećera u krvi, a pomaže i probavi. Uz to, nezrele banane sadrže jednaku količinu vitamina i minerala kao i zrele”, dodala je za Eat this.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.