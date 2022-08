Podijeli:







Izvor: Pixabay

Pijenje previše alkohola može podići krvni tlak na nezdravu razinu. Piti više od tri pića u odjednom privremeno podiže krvni tlak, ali stano opijanje može dovesti do dugoročnih problema.

Da biste razumjeli koliko je alkohola previše i kako prestanak pijenja može sniziti vaš krvni tlak, treba znati definicije prekomjernog pijenja.

Prekomjerno pijenje alkohola se definira kao četiri ili više pića u roku od dva sata za žene i pet ili više pića u roku od dva sata za muškarce.

Umjereno pijenje smatra se ispijanjem do jednog pića dnevno za žene, dva za muškarce. Teško opijanje je više od tri pića dnevno za žene, četiri za muškarce.

Ljudi koji smanje unos alkohola s teškog na umjeren mogu smanjiti svoj gornji broj u očitanju krvnog tlaka (sistolički tlak) za oko 5,5 milimetara žive i donji broj (dijastolički tlak) za oko 4 milimetara žive.

Ako imate visoki krvni tlak, izbjegavajte alkohol ili pijte samo umjereno. Za zdrave odrasle osobe to znači do jednog pića dnevno za žene i do dva pića dnevno za muškarce.

Umjereno pijenje je primjerice 355 mililitara piva, 148 mililitara vina ili 44 mililitara žestokih alkoholnih pića

Imajte na umu da alkohol sadrži kalorije i može pridonijeti neželjenom debljanju, piše Mayo clinic. Također, alkohol može utjecati i na djelovanje lijekova za krvni tlak i to na način da pojača nuspojave lijekova.

