Izvor: Image by Freedoom from Pixabay

Vjerojatno ste primijetili da sve više i više restorana u receptima svih vrsta koristi sjemenke bundeve. To je zato što bučine sjemenke (i pepita) upravo imaju svoj trenutak pod svjetlima reflektora. Ali jeste li se zapitali jesu li sjemenke bundeve dobre za vas? Odgovor je: Da!

Ako tražite malu, ali moćnu nutritivnu snagu koju je lako grickati ili dodati raznim jelima, ne tražite dalje od skromnih sjemenki bundeve. A ako uživate u ovim ukusnim sjemenkama ovalnog oblika samo tijekom sezone Noći vještica, ne zaboravite da su dostupne za uživanje tijekom cijele godine u vašoj lokalnoj trgovini – bogate okusom, a bez potrebe da gurate ruke do lakta duboko u bundevu.

Nutritivne vrijednosti sjemenki bundeve

Jedna porcija sjemenki bundeve bez ljuske, daje sljedeće prehrambene prednosti:

Kalorije: 163

Masti: 13,9 grama

Bjelančevine: 8,45 grama

Ukupni ugljikohidrati: 4,17 grama

Vlakna: 1,84 grama

Kalij: 223 mg

Folat: 16.2

Fosfor: 332 mg

Magnezij: 156 mg

Vitamin K: 223 mg

Selen: 2,66 µg

Lutein i zeaksantin: 8,5 µg

Cink: 2,17 mg

Četiri zdravstvene dobrobiti sjemenki bundeve

“Sjemenke bundeve bogate su zdravim mastima, proteinima, vlaknima, željezom, vitaminom E, cinkom, manganom, magnezijem i bakrom”, kaže dijetetičarka Ana Reisdorf. “Oni su izvrstan izvor minerala u prehrani.”

Ključne hranjive tvari čine sjemenke bundeve bitnom namirnicom za zaštitu vašeg zdravlja na mnogo načina.

Prirodna pomoć za san i stres

Ako imate problema sa snom – od povremenih neprospavanih noći do nesanice – doza sjemenki bundeve može biti savršen međuobrok prije spavanja.

Ove male sjemenke bogate su magnezijem, a također sadrže i malo triptofana, jedan-dva punkta za svakoga tko treba više sna. Magnezij se dugo hvalio kao prirodno sredstvo za spavanje jer pomaže u opuštanju i smanjenju stresa.

Zdravlje prostate i plodnost

Kako muškarci stare, njihov rizik od problema s prostatom raste – ali sjemenke bundeve mogu pomoći u sprječavanju uobičajenih problema. Zašto? Bogate su cinkom, mineralom koji prostate trebaju u odgovarajućoj količini za optimalno zdravlje. Na primjer, studija o tkivu prostate iz 2011. pokazala je da muškarci s benignom hiperplazijom prostate (BHP, odnosno povećanjem prostate) imaju znatno niže razine cinka. Drugo istraživanje pokazuje da bi dopuna bučinim uljem mogla biti klinički siguran i učinkovit alternativni medicinski tretman za BPH.

Osim toga, cink u sjemenkama bundeve povezan je s brojem spermija – jedno istraživanje pokazuje da loša prehrana s cinkom može biti faktor rizika za nisku kvalitetu sperme i neplodnost.

Smanjen rizik od raka dojke

Studije pokazuju da lignani – spojevi pronađeni u biljkama koji oponašaju estrogen – u sjemenkama bundeve mogu pomoći u prevenciji ili liječenju raka dojke. Velika studija na gotovo 3000 pacijenata s rakom dojke i više od 5000 žena bez te bolesti pružila je dokaze da je konzumacija sjemenki bundeve bogatih fitoestrogenom povezana sa smanjenjem rizika od raka dojke nakon menopauze.

Zdravlje srca

Održavajte svoje srce u vrhunskoj formi dnevnom dozom sjemenki bundeve. Čini se da dobrobiti za zdravlje srca proizlaze iz moći bučinog ulja da poveća sposobnost vašeg tijela da stvara dušikov oksid – to zauzvrat pomaže proširiti krvne žile i smanjiti rizik od rasta plaka u vašim arterijama. Visok sadržaj vlakana u sjemenkama bundeve također može pomoći u snižavanju razine kolesterola, budući da studije pokazuju da pojedinci koji konzumiraju velike količine dijetalnih vlakana mogu značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Nedostaci jedenja sjemenki bundeve

Iako biste mogli biti u iskušenju da pojedete više od jedne porcije sjemenki bundeve u nadi da će to dati još zdravije rezultate, to se ne savjetuje. To je osobito istinito ako odaberete slane opcije i morate paziti na unos natrija. “Osim toga, konzumiranje puno sjemenki bundeve može izazvati plinove ili nadutost zbog vlakana koja sadrže, ali to će ovisiti o vašoj osobnoj osjetljivosti na njih”, objašnjava Reisdorf.

Naposljetku, budući da sjemenke bundeve imaju visok sadržaj kalorija u odnosu na njihov volumen, može se lako prejesti – stoga, ako ste zabrinuti zbog težine, uvijek mjerite svoje porcije kuhinjskom vagom umjesto da bezumno grickate ove male poslastice.

Kako napraviti sjemenke bundeve i koristiti ih u receptima

“Mislim da su pakirane sjemenke bundeve puno lakše nego struganje iz bundeve”, kaže Reisdorf. Ali ako ih želite napraviti od nule, slijedite ovaj vodič za pečenje sjemenki bundeve korak po korak. Slobodno obogatite svoje sjemenke različitim okusima: Sezamom i češnjakom, ljutom paprikom, a možete probati čak i kandirane sjemenke bundeve za slatku verziju, piše MSN.

Osim grickanja male šake, postoji mnogo drugih načina za korištenje sjemenki bundeve u vašim obrocima. “Pržene ili sirove sjemenke bundeve dodaju finu hrskavost salatama ili juhama”, kaže Reisdorf. “Također se mogu dodati pecivima, pudingu ili čak piti svemu što treba.”

