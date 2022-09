Jeste li uistinu gladni ili ste samo žedni? Evo kako možete točno znati

Podijeli:







Ljudi često posežu za hranom kada zapravo nisu gladni već su žedni, ali toga nisu svjesni. Osjećaju da im nešto u tijelu nedostaje, no ne znaju točno što.

Osim kruljenja u želucu, postoje još neki znakovi da organizmu treba hrana i to kvalitetna koja će mu osigurati dovoljno energije i otpuštati je polako tijekom dana. Uz to, ne zanemarujte važnost redovitog unosa vode u organizam, prenosi 24sata.

Istraživanja pokazuju da signali za glad i žeđ potječu iz istog područja mozga.

– Osjećate li se iracionalno frustrirano i lako se iznervirate, postoji velika vjerojatnost da ste gladni ili, u najmanju ruku, brzo sagorijevate šećere. Mnogi ljudi, s kojima sam radio, osjećaju se gladnima i razdražljivima kada nekoliko sati ne jedu. Osim toga, često mi opisuju i druge nuspojave poput umora, nezasitne žudnje i sumaglice u glavi – objasnio je praktičar funkcionalne medicine iz SAD-a Will Cole.

Savjetuje da u svoju prehranu svakako uvrstite zdrave masnoće kako biste tijelu dali ‘više goriva’.

Nedostatak energije je još jedan učestali znak nedostatka adekvatne hrane u organizmu.

Ukoliko je prošlo puno vremena otkako ste posljednji put jeli, velika je vjerojatnost da ćete doživjeti značajan pad energije. Tijelo vam tako signalizira da pojedete nešto, posebno ako ste se dobro naspavali, a odjednom ste postali jako umorni.

– Obzirom na popularnost povremenog posta i preskakanja obroka, smatram da ljudi obično odlučuju ignorirati znakove gladi, iako imaju sve simptome. Ako osjećate vrtoglavicu, nemate energije ili se ne možete koncentrirati, možda vam zapravo treba hrana – savjetuje nutricionistica Ginger Hultin.

Također, važno je napomenuti da obrok s visokim udjelom ugljikohidrata može uzrokovati nagli skok šećera u krvi, nakon čega slijedi nagli pad.

– Kada razina inzulina dosegne vrhunac nakon jela, to može dovesti do pada šećera u krvi, a to pak razumljivo dovodi do onog svima poznatog pada energije nakon ručka, sumaglice u mozgu i osjećaja umora – kaže nutricionistička psihijatrica Uma Naidoo.

Važno je, napominje, biti svjestan svojeg tijela i onoga što se događa u njemu pa promisliti: ‘Kad sam zadnji put jeo’, ‘Što sam jeo?’ i ‘Pijem li dovoljno vode?’.

Uobičajeni znakovi žeđi

Kod žeđi se često javlja glavobolja, no pojavljuje se i kod gladi pa treba osvijestiti što od toga dvoje bi moglo biti. Ako znate da ste dobro jeli, a boli vas glava, moguće je da tijelu nedostaje tekućine, i obrnuto.

– Zapravo je prilično uobičajeno dobiti glavobolju kada vašem tijelu treba malo vode. Naime, kada smo dehidrirani, tad je manji i volumen unutar krvnih žila, a protok krvi je otežan, posebno suprotno gravitaciji na putu do glave – pojasnila je neurologinja Ilene Ruhoy.

– Kad se radi o glavobolji uzrokovanoj gladi, niska razina šećera u krvi može značiti da vaš mozak ne dobiva potrebnu energiju iz hrane. Ovu vrstu glavobolje znaju pratiti i druge nuspojave, poput mučnine ili vrtoglavice. Također je važno imati na umu da, ako ste upravo pojeli obrok bogat ugljikohidratima (osobito onaj s visokim glikemijskim indeksom), tada možete doživjeti skok šećera u krvi, a to zna izazvati glavobolju – dodala je i naglasila važnost redovitog ispijanja vode kao i uravnotežene prehrane bazirane na zdravim mastima, vlaknima i proteinima, prenosi mindbodygreen.com.