Jedete li peršin? Ovo su četiri iznenađujuća učinka koja može imati

Izvor: David Todd McCarty/Unsplash/Ilustracija

Iako mnogi peršin doživljavaju samo kao ukras na jelima, ovaj začin zapravo ima brojna korisna svojstva.

Dijetetičarka portala Eat This, Not That! izdvojila je neke od jedinstvenih značajki ove biljčice.

Svježiji dah

“Stari lijek protiv lošeg zadaha je žvakanje svježeg peršina”, kazala je dijetetičarka Lauren Manaker.

Ovo biljka sadrži prirodna aromatična ulja koja peršinu daju poseban okus i miris, a oni vam mogu pomoći osvježiti dah.

Osim toga, peršin (kao i većina lisnatog povrća) sadrži spoj koji se zove klorofil, a za kojeg je utvrđeno u nekim istraživanjima da smanjuje tjelesne mirise. Zbog toga je aktivni sastojak u nekim dezodoransima i vodicama za ispiranje usta.

Manja konzumacija soli

“Peršin prirodno ima izvrstan okus i njegovo uključivanje u jela može pomoći u jačanju okusa obroka bez potrebe za dodavanjem previše soli”, pojašnjava Manaker.

Podržava imunološki sustav

Prema Manaker, peršin je prirodni izvor vitamina C, hranjive tvari za koju je dobro poznato da podržava imunološki sustav.

Bolja probava

“Peršin je izvor vlakana koja mogu pomoći u održavanju redovite stolice i održavanju zdravlja crijeva”, kaže Manaker.

Nedovoljna konzumacija vlakana može dovesti do iscrpljenosti, debljanja, stalnog osjećaja pospanosti i nadutosti te razvoja visokog kolesterola.

