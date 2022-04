Jedete li dok sjedite ili dok stojite? Gastroenterolog otkriva što je ispravno

Podijeli:







Izvor: Shutterstock

U žurbi se svima dogodi da jedu „stojećke“, ali jeste li se ikada pitali što to znači za vašu probavu?

Je li ipak zdravije jesti dok sjedimo? Evo što o tome misli gastroenterolog Peyton Berookim.

Kako utječe na zdravlje ako jedemo dok stojimo?

Prema riječima liječnika, nekoliko se malih promjena događa u probavi kada žvačemo i gutamo dok stojimo.

„Prvenstveno treba napomenuti da kada stojimo i jedemo krv će se spustiti do nogu, jednostavno radi gravitacije, a to može uzrokovati smanjen protok krvi do želuca gdje je ona potrebna radi probave. Kao rezultat, probava možda neće tako savršeno raditi pa možete doživjeti i nadutost i probleme s probavom“, otkriva te dodaje kako se sličan efekt javlja ako se krećete odmah nakon jela – dolazi do brže probave i lošije apsorpcije nutrijenata. Ali to nije ništa zbog čega biste se trebali uzrujavati.

Ako jedete dok stojite, vjerojatno ćete i brže žvakati i gutati što može dovesti do nekih posljedica. Kako dr. Berookim kaže, što brže jedete, veće su šanse da ćete progutati i dosta zraka, a to svi znamo vodi do pojave plinova u probavi. „Brzo ali nedovoljno žvakanje i gutanje može dovesti do grčeva u trbuhu jer je u tom slučaju želudcu potrebno više vremena da razgradi i probavi hranu. Ako vas muči baš ovaj problem i ne možete pronaći olakšanje, liječnik savjetuje da sjednete kad jedete umjesto da stojite i promatrate prolaze li simptomi.

Što će se dogoditi ako sjedite i jedete?

Kada sjedite dok jedete i ostavite si vremena da uživate u jelu, možete očekivati nekoliko dobrobiti za vašu probavu. Kako će žvakanje u gutanje hrane u stojećem položaju uzrokovati neke nuspojave, poput neugodnog osjećaja u trbuhu, male promjene mogu poboljšati probavu. No Dr. Berookim dodaje i kako će u tom slučaju u vaše mentalno zdravlje profitirati.

Prema rezultatima studija objavljene u magazinu Journal of Integrative Medicine kako će svjesno jedenje održati simpatički živčani sustav u dominaciji što će pomoći i autonomnom živčanom sustavu da probava funkcionira kako treba. Drugim riječima, stres dokazano ometa gastroenterološke mehanizme pa možemo reći da će crijeva slati signale mozgu, a on će isto tako slati signale crijevima kada se nađe u problemu. Jasno se može zaključiti da želudac ili crijeva koja nisu dobro mogu biti u tom stanju jer ste vi u depresiji, anksiozni ili pod stresom. Ovo možete primijetiti i kada osjetite da imate neke od gastroenteroloških problema bez nekog jasnog fizičkog uzroka, a u tim situacijama teško je liječiti probavu a da se ne razmisli o stresu i emocijama koje vas muče. Tako će, dakle, svjesno i polagano jedenje u okolnostima koje nude i potpuno zadovoljstvo pomoći pravilnog probavi.

Bilo da jedete sami ili u društvu, ako jedete dok sjedite, vaše iskustvo će biti bolje i u hrani ćete uživati.

Je li uvijek potrebno sjediti dok jedemo?

Kako smo rekli, jesti na „stojećke“ može potaknuti neke želučane probleme, ali ponekad ih može i eliminirati. Liječnik podsjeća kako su žgaravica i refluks najčešći problemi probavnog sustava. Refluks se javlja kada dođe do povećanog pritiska na želudac te se javlja osjećaj pečenja u grlu ili ustima. Kako bi se taj pritisak smanjio, nakon obroka nemojte odmah leći i tako provesti nekoliko sati. „U tom scenariju je pametnije stajati dok jedemo jer tako možemo smanjiti spomenuti pritisak i posljedice“, pojašnjava. Svakako je način na koji jedete vaša osobna stvar, važno je samo da vam ne zadaje probleme, piše Ordinacija.hr.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.