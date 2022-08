Je li voda stvarno korisna za mršavljenje?

Podijeli:







Izvor: Image by Engin Akyurt from Pixabay

Jedna studija tvrdi da nam voda pomaže da manje jedemo. Možemo li zaista smršaviti ako pijemo puno vode?

Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Human Nutrition and Dietetics, pijenje puno vode povezano je s konzumiranjem manje kalorija, nižim šećerom i kolesterolom te manjim unosom soli, prenosi Geek.hr.

Znanstvenici sa Sveučilišta Illinois su analizirali podatke preko 18 tisuća odraslih osoba o svemu što su izjavili da su jeli i pili tijekom 10 dana. Količina vode od pojedinca do pojedinca nije se naročito razlikovala. Ustanovljeno je da povećanje dnevne potrošnje vode između 1 do 3 šalice korelira sa smanjenjem ukupnog dnevnog unosa energije za 69 do 206 kalorija. 206 kalorija za 17 dana predstavlja pola kilograma masti. Smanjio se i unos šećera između 6 i 8 grama, natrija između 78 i 235 miligrama te kolesterol između 7 i 21 gram.

“Postoje dva razloga zašto voda može učiniti ljude suzdržanijima u jelu”, tvrdi glavni autor studije Ruopeng An.

“Prvo, učinak supstitucije, ljudi piju vodu umjesto slatkih pića. Drugo, možda se osjećaju zadovoljeni s trbuhom punim vode pa ne jedu toliko grickalica.”

Dosadašnja su istraživanja većinom bila podijeljena oko toga pomaže li voda gubitku kilograma. Jennifer Kuk, profesorica kineziologije na kanadskom Yorku, smatra da postoji određena istina u tome da pijenje vode može smanjiti potrebu za kalorijama ispunjavanjem želuca. No na kraju, želudac će se opet razvući, prenosi Geek.hr.

