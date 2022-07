Je li krema za sunce dobra i nakon isteka roka? Evo što kažu stručnjaci

Podijeli:







Imate kremu za sunce koja stoji od prošlog ljeta i niste sigurni možete li ju koristiti.

Prema dermatolozima, kreme sa SPF zaštitom se, kao i većina kozmetičkih preparata, mogu koristiti i ako su više od godinu dana stare, ali samo pod uvjetom da im nije prošao rok označen na proizvodu. Ako jest, neće dovoljno štititi kožu jer im nakon isteka roka učinak slabi, piše Mirror, prenosi Večernji list.

Ako se pravilno skladišti krema je učinkovita do isteka roka valjanosti. No, ako ste kremu ostavili na toplom i vlažnom mjestu ili direktno izloženu sunčevoj svjetlost brže će se razgraditi i propasti. Ipak, čak ju i tada možete koristiti sve do isteka roka valjanosti kad njena zaštita više nije potpuna.

Iritacija i crvenilo na koži

Krema za sunčanje kojoj je istekao rok može također na koži uzrokovati iritaciju i crvenilo. Osim toga, kao i svim drugim proizvoda i kremama sa SPF-om s vremenom opada kvaliteta, a njeni se sastojci počinju kvariti pa više dovoljno ne odbija sunčeve zrake.

Dobar pokazatelj valjanosti kreme mogu biti i njena boja i tekstura. Naime, kreme koje više nisu dobre imaju pomalo vodenastu teksturu, kao da su razrijeđene, manje su ‘čvrste’ i izgube gustoću, a i miris im se može znatno promijeniti.

