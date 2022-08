Je li bolje piti vodu sobne temperature ili hladnu?

Podijeli:







Voda sobne temperature naspram hladne vode - nameće se pitanje je li važno koju treba piti. Hidratacija je neophodna za preživljavanje, a preporučuje se da svaki dan pijemo dovoljno tekućine. Međutim, postoje sukobljeni diskursi o tome trebate li piti ledenu vodu ili bi čaša sobne temperature dugoročno bila bolja za vašu probavu.

Hladna voda naspram vode sobne temperature

Čaša hladne vode često se klasificira prema postizanju temperature od 0 do 3°C – jednostavno okretanje slavine na ‘hladno’ ili dodavanje kockice leda u piće učinit će ga dovoljno hladnim.

Što se tiče vode sobne temperature, to je jednostavno – sobna temperatura. Naravno, to može varirati ovisno o prostoriji u kojoj se nalazite, pa je raspon oko 20 do 25°C.

Kada je bolje piti vodu sobne temperature?

Iako voda sobne temperature nema nikakve znanstveno utvrđene prednosti, čini se da je toplija voda privlačnija drugim kulturama.

“Kao što možete pretpostaviti, malo je znanstvenih istraživanja o dobrobiti pijenja tople vode, iako se to zagovara u mnogim kulturama”, kaže liječnica Amy Shah, dodajući da jedina stvar koja je stvarno dokazana je da pijenjem hladne vode sužavate krvne žile i možda nećete imati dobru apsorpciju, dok kada pijete toplu vodu, vaše krvne žile su više proširene.

Uz to, tradicionalne prakse poput Ayurvede sugeriraju da je korisnije piti vodu viših temperatura.

“Najvažnija prva stvar ujutro je da se popije nešto toplo – kaže stručnjakinja za Ayurvedu i autorica Sahara Rose. Time ponovno budite svoj probavni sustav”, dodala je.

Ayurveda često raspravlja o stvaranju topline u probavi, a pijenjem hladne vode vjeruje se da ćete poništiti taj učinak.

Pijenje hladnih ili ledenih pića može lako ugasiti probavnu funkciju.

“Bolje je piti napitke koji su između sobne temperature i vruće”, objasnila je doktorica kiropraktike Sarah Kucera. Hladna pića također mogu biti dobra, primjerice ljeti ili kad vam je pretoplo.

Međutim, konzumirajte ih tako da ne budu uz hranu ili barem sat ili dva između obroka. Na ovaj način, možete se ohladiti, a da to ne bude previše štetno za vašu probavu.

Prema zapadnoj medicini, kada je u pitanju probava, temperatura vode nije u potpunosti važna.

“Međutim, za ljude sa stanjem koje se zove ahalazija, to je važno”, naglašava dijetetičarka Frances Largeman-Roth.

Ahalazija je stanje u kojem jednjak ne može lako premjestiti hranu i tekućinu u želudac jer se donji ezofagealni sfinkter, koji povezuje jednjak sa želucem, ne otvara, stoga Largeman-Roth objašnjava da pijenje tople vode ili vode sobne temperature može pomoći u opuštanju donjeg ezofagealnog sfinktera, dok hladna voda pogoršava stanje, prenosi 24sata.

Osim toga, ako ste skloni migrenama, trebali biste također pripaziti na temperaturu vode. Jedna studija objavljena u časopisu Journal of Neurogastroenterology and Motility povezala je konzumaciju hladne vode kao okidač glavobolje, a žene koje su imale jednu ili više migrena u prošloj godini imale su dva puta veću vjerojatnost da će migrena nastupiti zbog hladne vode.

Međutim, radi se samo o jednoj studiji iz 2001. godine, a od tada se ta povezanost nije previše proučavala. Ono što je važnije za napomenuti je dokaz da je dehidracija usko povezana s učestalošću i ozbiljnošću migrena i glavobolja.

Kada je bolje piti hladnu vodu?

Iako jedna temperatura vode nije nužno bolja od druge, postoji jedna studija objavljena u Journal of the International Society of Sports Nutrition koja je otkrila da su sportaši koji su pili hladnu vodu nakon vježbanja imali manje značajan porast unutarnje temperature, čiji porast također mogu odgoditi tijekom vježbanja.

Hladna voda pomogla je poboljšati izvedbu u skoku u dalj za 49% sudionika, ali je malo smanjila izvedbu u bench pressu.

“Ako planirate ići na trčanje kada je temperatura viša od 32°C, možda biste trebali prije toga popiti ledenu vodu ili staviti kockice leda u bocu s vodom”, napominje Largeman-Roth.

Trudite se ostati hidrirani – to je ono što je najvažnije. Za atletsku izvedbu, hladno piće može biti više osvježavajuće i pomoći regulirati unutarnju tjelesnu temperaturu.

A prema Ayurvedi, možete isprobati piti vodu sobne temperature da pokušate vidjeti kako vam tijelo reagira.

Bez obzira na to je li hladna ili sobne temperature, vaše tijelo će imati koristi od redovitog unosa tekućine, donosi MBG.

