Izluđuju vas voćne mušice u domu? Uz ove savjete uspješno ćete se ih riješiti

Izvor: Photo by Nick Fewings on Unsplash

Sićušne voćne mušice, složit će se svi, doista su najmanje poželjna bića koja želite vidjeti ispred sebe pogotovo kada kuhate večeru ili uživate u mirnom doručku vikendom

Dosadne ‘zujalice’ vrlo su uporne i nije ih se lako riješiti budući da je njihova brzina razmnožavanja nevjerojatna.

Dobro je poznato da ženke voćnih mušica polažu stotine jaja u vrlo kratkom vremenu, obično na vlažnoj hrani poput prezrelog voća i povrća. Zatim, unutar 24 do 30 sati, ta jaja se izlegu u ličinke, ili crve, koje se hrane izvorom hrane na koje se nalaze. U roku od otprilike tjedan dana te ličinke postaju sposobne za razmnožavanje i – životni ciklus malih štetočina kreće iznova!

Na sreću, postoje jednostavni i učinkoviti načini da se brzo riješite voćnih mušica u zatvorenom prostoru, možda ne odmah, ali svakako u jednom danu ili preko noći, pomoću klopki za voćne mušice koje možete napraviti kod kuće. Sve što je potrebno da se ovi dosadni kukci zaustave je strateško čišćenje i nekoliko kućnih potrepština.

Ove mušice specifičnog izgleda, svijetlo ili tamno smeđe boje s crvenim očima, privlače zrelo, trulo ili raspadnuto voće i proizvodi, kao i fermentirana roba poput piva, likera i vina, ali mogu naseljavati i kante za smeće i odlagališta smeća ako ima dovoljno hrane.

I, nažalost, s obzirom na njihovu reproduktivnu sposobnost, to znači da će se dosadne mušice jako brzo namnožiti da ih je gotovo nemoguće kontrolirati.

Kako prevenirati pojavu voćnih mušica?

Kako biste maknuli voćne mušice od izvora hrane i spriječili ih da uđu u vaš dom, poduzmite ove preventivne mjere kako biste izbjegli dobivanje voćnih mušica:

Izbacite prezrele proizvode

Čuvajte voće i povrće u hladnjaku

Operite proizvode čim dođete kući kako biste uklonili potencijalna jajašca ili ličinke

Redovito odvozite smeće

Ako ste negdje u kući nešto prolili npr. voćni sok ili alkohol, odmah očistite

Napravite zamku za voćne mušice

Ovo je vrlo učinkovito rješenje – i može se brzo i lako napraviti bez puno truda. Ove ‘uradi sam/a’ zamke također se mogu prilagoditi onome što

već imate pri ruci bez dodatnog izlaganja troškovima.

Jabučni ocat i plastična folija

Za ovu zamku za voćne mušice, jabučni ocat je učinkovitiji od bijelog octa, jer je na dodir slađi. Voćne mušice ne mogu odoljeti mirisu octa i neće moći izaći kad uđu! Za još veću šansu za uspjeh, napravite nekoliko ovih zamki i postavite ih po svojoj kuhinji. U čašu ulijte malo jabučnog octa. Otvor prekrijte plastičnom folijom i učvrstite gumicom. Probušite nekoliko malih rupa kako bi voćne mušice ušle.

Papirnati kornet i staklenka

Miris trulog voća pomoći će privući voćne mušice u smjesu, ali konusni dio ove zamke za voćne mušice otežava im izlazak. U staklenku stavite malo octa i komad jako zrelog voća. Od papira napravite stožac i zalijepite ga u staklenku, stavljajući uski otvor prema dolje.

Ocat i deterdžent za pranje suđa

Ako se bojite da će se mušice nekako izmigoljiti iz gore spomenutih zamki, možete dodati tri kapi sapuna za suđe u zdjelu s octom i ostavite je nepokrivenu. Sapun smanjuje površinsku napetost octa pa će mušice pouzdano potonuti.

Staro vino ili pivo

Poput octa, voćne mušice vole miris vina. Pokušajte ostaviti otvorenu bocu s malo ostatka tekućine – vrat boce će zadržati mušice kojima nema spasa. Pomaže i ustajalo piva za privlačenje voćnih mušica u ovu zamku. Dodajte par kapi deterdženta za pranje suđa za sigurniji uspjeh. Sve što trebate učiniti je otvoriti bocu i gledati kako se životni ciklus odvija u obratnom smijeru.

Savjet za kraj: Ako primijetite voćne mušice u odvodu, možda tražite trenutno rješenje – poput izlijevanja izbjeljivača u odvod. No stručnjaci kažu da ovo nije najučinkovitije rješenje. To bi moglo ubiti neke ličinke, ali neće ubiti dovoljno jajašaca ili ličinki kako bi se uklonio problem. To je zato što izbjeljivač prebrzo prolazi kroz odvod da bi obavio temeljit posao. Ipak je puno učinkovitije koristiti jednu od gore preporučenih do it yourself zamki, prenosi tportal.

