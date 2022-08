Izbjegavajte ih: Greške koje mnogi od nas rade, a uništavaju odjeću

Podijeli:







Izvor: Sarah Brown on Unsplash / ilustracija

Kada perete svoju odjeću poželjno je pročitati upute na etiketi kako je ne biste uništili. Toga bi se trebalo pridržavati i kada je u pitanju peglanje. Ipak, postoje neke greške koje mnogi od nas rade, a koje zapravo uništavaju našu odjeću. Evo nekih od njih.

Stavljanje parfema na odjeću

Parfem obično ne ostavlja mrlje na odjeći, no određeni sastojci parfema mogu promijeniti boju tkanine. Da biste to izbjegli, prvo nanesite parfem na kožu, pričekajte da se osuši i tek onda se obucite.

PROČITAJTE JOŠ Koji materijali su najbolji za velike vrućine

Peglanje odjeće od viskoze

Ako odjeću od viskoze glačate s vanjske strane, može postati previše sjajna, a ta se greška naknadno ne može ispraviti. Da biste to izbjegli, peglajte odjeću od viskoze samo s unutarnje strane. Dobro obratite pažnju na upute na etiketi jer neku odjeću od viskoze ne treba uopće glačati.

Sortiranje rublja za pranje samo po boji

Preporučuje se sortirati rublje ne samo po boji, već i po vrsti tkanine. Debele tkanine mogu oštetiti tanje i pocijepati ih. Zbog toga nije najbolja opcija prati posteljinu s donjem rubljem ili majice i hlače s bluzama.

PROČITAJTE JOŠ Želite da odjeća miriše dugo nakon pranja? Isprobajte neki od ovih trikova

Pogrešno perete tamnu odjeću

Ako ne želite da vam tamna odjeća izblijedi, najbolje je prati ju na niskoj temperaturi i na najkraćem ciklusu. Također se preporučuje korištenje tekućeg deterdženta jer postoji mogućnost da se deterdžent u prahu ne otopi u potpunosti u hladnoj vodi. Također, tamnu odjeću okrenite naopačke, odnosno tako da je unutarnja strana okrenuta prema van tijekom pranja i sušenja.

Prerijetko perete traperice

Pranje odjeće na pogrešan način može dovesti do njezinog oštećenja, no ni prerijetko pranje nije dobra opcija. Na primjer, vlakna traperica od 100% pamuka opuštaju se tijekom nošenja, zbog čega se traperice s vremenom rastežu, a to će spriječiti redovito pranje. Odjeću od trapera možete suziti pranjem u vrlo vrućoj vodi, piše Bright side.

Korištenje ljepljivog valjka za dlačice

Iako ljepljivi valjci olakšavaju uklanjanje dlačica s odjeće, nisu toliko bezopasni. Valjci mogu ostaviti sintetičke ostatke ljepila na tkanini, što će rezultirati dodatnim nakupljanjem dlačica i prašine. Bolje je koristiti četku od prirodnih materijala umjesto valjka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.