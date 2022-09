Podijeli:







Ako ste najmlađe ili srednje dijete u obitelji, pripremite se za neugodne vijesti - vaš najstariji brat ili sestra vjerojatno su u pravu kad se hvale da su najpametniji, barem tako kaže znanost.

Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Human Resources pokazalo je da su prvorođena djeca mnogo bolja u kognitivnim testovima od svoje braće i sestara, i to već od najranijeg djetinjstva. Također su bolja kada se radi o uspjehu u školi i intelektualnom uspjehu, a sve su to, navode istraživanja, rezultati roditeljskog ulaganja, piše Index.

“Kada dobiju prvo dijete, roditelji nastoje učiniti sve ispravno i samim time imaju veću svijest o svojim interakcijama s prvorođencima te ulaganjima u njih. Sa svakim sljedećim djetetom roditelji se sve više opuštaju i manje obraćaju pažnju na stvari koje nisu osnovna briga”, objašnjava jedan od autora istraživanja Jee-Yeon K. Lehmann.

Nakon prvog djeteta roditelji su opušteniji

Iako roditelji svu svoju djecu vole jednako, prvorođenci ipak dobivaju najviše pažnje kada se radi o mentalnoj stimulaciji. Osim toga, prvo dijete ni s kim ne treba dijelili pažnju i vrijeme svojih roditelja. Stručnjaci potvrđuju da roditelji oko prvog djeteta ulažu najveći trud jer ne znaju što ih čeka, a velik je i pritisak okoline.

Kada roditelji uspješno odgoje prvo dijete, s ostalom djecom brinu ih neki drugi izazovi. Kako posvetiti jednako vrijeme i pažnju mlađoj djeci? Spomenuto istraživanje otkrilo je da roditelji provode manje vremena čitajući mlađoj djeci, kao i učeći ih osnovnim pojmovima poput abecede ili brojanja. I dok ovakav stil u roditeljstvu ne utječe na djetetov stav i osobnost, ipak ima značajan utjecaj na njegov uspjeh.

Ulaganje u intelektualni razvoj prvog djeteta tako ima dugotrajne pozitivne učinke na njegov razvoj, što je pokazalo i istraživanje. Najstarije dijete u većini će slučajeva imati viši kvocijent inteligencije od svoje mlađe braće i sestara, a veća je i vjerojatnost, kaže znanost, da kasnije u životu postane direktor ili političar.

