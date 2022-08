Isključujete ton na mobitelu jer želite smanjiti stres? Nemojte.

Podijeli:







Izvor: Image by Dean Moriarty from Pixabay

Nova studija je otkrila da mnogi ljudi puno češće provjeravaju mobitel i društvene mreže kad je zvuk isključen ili podešen na vibraciju nego kad su uključene zvučne obavijesti.

Akronim FOMO ili na engleskom “Fear of missing out” naziv je kojim se u psihologiji opisuje stanje uznemirenosti i straha uslijed dojma da propuštamo neke važne događaje ili informacije koje bi nam mogle biti ugodne. Prepoznajete li se u tom opisu, nemojte popustiti iskušenju da isključite zvuk na svom pametnom telefonu jer to neće smanjiti stres kao što očekujete. To je ono što sugeriraju rezultati nove studije koja je otkrila da mnogi ljudi puno češće provjeravaju mobitel i društvene mreže kad je zvuk isključen ili podešen na vibraciju nego kad su uključene zvučne obavijesti.

“Bez jasnog zvuka obavijesti na pametnom telefonu, osobe s izraženim FOMO-om mogu čak i češće koristiti telefone nego što bi to činile da nisu isključile zvuk”, rekao je Mnegqi Liao, autor studije provedene na Penn State Universityju. Istraživanje je pokazalo da su ispitanici koji su isključili zvuk na mobitelima proveli više vremena na društvenim mrežama i češće provjeravali telefon od onih koji su ostavili uključen zvuk. Uz to, isključivanje zvuka za obavijesti uzrokovalo je i povećanje osjećaja stresa.

“Terapeuti često savjetuju isključivanje mobitela ili zvuka na mobitelu kako bi ljudi bili prisutniji u svakodnevnom životu, no ova studija upućuje da za neke osobe to baš i nije najbolje rješenje. Za osobu s FOMO-om to će dovesti do još intenzivnijeg kompulzivnog provjeravanja mobitela zbog uvjerenosti da propušta neke obavijesti”, smatra profesorica psihijatrije Thea Gallagher, dodajući da bi bilo bolje pokušati se fizički odvojiti od pametnog telefona te nastojati otkriti unutrašnje uzroke FOMO-a. FOMO je češći problem kod mladih, no i odrasli su često nesvjesni svoje vezanosti uz mobilne telefone i vremena koje provode na njima.

Ukorijenjenih navika se nije lako riješiti, no stručnjaci savjetuju da pokušate naći zamjensku naviku koja će vam pružiti veće zadovoljstvo i osjećaj ispunjenosti te da nadvladate moguću početnu nelagodu jer će ona s vremenom proći, prenosi portal Živim.

