Hrvatska na naslovnici CNN-a: Pogledajte što savjetuju Amerikancima

Izvor: Photo by Lucian Petronel Potlog on Unsplash

Kao i Venecija, Barcelona i Prag, Dubrovnik je postao žrtva vlastitog uspjeha. Preko tri milijuna turista posjetilo je ovaj slavni grad na dalmatinskoj obali 2019. godine, a lokalni stručnjaci predviđaju da će broj posjetitelja ponovno dosegnuti te razine u sljedećih nekoliko godina kad se turizam oporavi od pandemije.

Gužve u periodu prije pandemije bile su takve da je UNESCO u jednom trenutku zaprijetio da će Dubrovnik skinuti s popisa svjetske baštine, piše CNN.

Porast broja posjeta većinom je bio izazvan otvaranjem novog terminala za kruzere, u koji je moglo pristati pet brodova istovremeno i iskrcati 10.000 putnika dnevno, kao i novom međunarodnom zračnom lukom koja je te iste putnike mogla prevoziti s brodova.

Igra prijestolja

Kao da to nije bilo dovoljno, svijet je pokorila televizijska serija koja je u Dubrovnik dovela nove vrste turista.

“Prije Igre prijestolja, većina ljudi koje sam vodio bila je zainteresirana za umjetnost i arhitekturu, takve stvari,” kaže iskusni dubrovački vodič Ivan Vuković. “Ali kasnije je sve više njih samo željelo selfieje na mjestima gdje je snimana serija, kao što su Pile ili Lovrijenac.”

“Imali smo i ogroman problem s ljudima koji su goli šetali Jezuitskim stubama za Instagram,” dodaje, referirajući se na poznatu scenu iz serije u kojoj je glumica gola prošetala stubama u “hodu srama.”

To ne znači da ne biste trebali posjetiti Dubrovnik – taj grad jedno je od najcool urbanih mjesta na Zemlji. Ali za one koji vole povijest, umjetnost i arhitekturu, a ne vole gužve, ovih sedam gradova na hrvatskoj obali ostavit će sličan dojam bez toliko ljudi.

Ston

Samo sat vremena sjeverno od Dubrovnika, Ston je jedna od najbolje čuvanih tajni Dalmacije. Osnovali su ga antički Iliri, a ovo opušteno selo na obali poznato je po kamenim zidinama i fantastičnom morskom hranom.

Kao hrvatska verzija Kineskog zida, zidine iz 14. stoljeća penju se preko planine iza sela. Potrebno je nekoliko sati da biste prošli najvećom utvrđenom strukturom u Europi (5,5 kilometara), a nešto manje da biste protrčali bedemima tijekom godišnjeg stonskog maratona.

Ulica za pješake u starom gradu prepuna je kafića s terasama, kao što je Konoba Bakus, a koji poslužuju specijalitete Jadrana kao što su kamenice, crni rižoto ili dagnje na buzaru. Slobodno ostanite cijelo popodne – upravo to čine lokalci.

Trogir

Pola sata vožnje sjeverno od Splita, ovaj maleni grad blizu otoka podsjeća na minijaturu Dubrovnika. Gotovo četiri stoljeća vladavine Mlečana ostavila su trag na ovom netaknutom gradiću. Okružen vodom, Trogir više podsjeća na Veneciju nego bilo koji drugi gradić na dalmatinskoj obali.

Kada je Trogir uvršten na popis UNESCO-ve svjetske baštine 1997., opisan je kao “odličan primjer srednjovjekovnog grada… koji je zadržao svoj urbani štih na nevjerojatnoj razini i s minimalnom modernom intervencijom… u svakom aspektu gradske vizure.”

Čak i ako niste baš fan simpatičnih kamenih uličica i riva okruženih palmama, katedrala svetog Lovre, sa svojim slavnim tornjem u venecijanskim stilu i ekstravagantnim Radovanovim portalom, trebala bi biti dovoljna da Trogir uvrstite u popis mjesta koja morate posjetiti.

Primošten

Slavan po svom ljetnom festivalu i utrkama na magarcima, Primošten je gotovo još jedan antički otočki grad. Tijekom renesanse, stanovnici su izgradili uski prolaz koji povezuje njihov izolirani gradić s kopnom.

Uske uličice Primoštena skrivaju dućane s ručnim radovima, butike s odjećom i tradicionalne konobe. Visoko iznad crvenih krovova, crkva svetog Jurja dominira brdom s kojeg puca fantastičan pogled na Jadran.

Preko prolaza nalazi se pješčana Mala Raduča, ali i ostale plače, kao i unutrašnjost prepuna vinograda u kojima nastaju neka od najboljih hrvatskih vina.

Biograd na Moru

Pružajući se malim poluotokom, Biograd na Moru može se pohvaliti još jednim srednjovjekovnim starim gradom u kojem se osjete stoljeća mletačke vladavine. Ipak, njegova najveća snaga je blizina Jadranu.

Biograd na Moru jedno je od nautičkih čvorišta dalmatinske obale i nudi mnoštvo načina za uživanje na moru. Dnevni ronilački izleti na Nacionalni park Kornate organiziraju se svaki dan.

U gradu, marina Šangulin baza je za nekoliko čarter tvrtki za jahte koje nude mnoštvo plovila za iznajmljivanje. Također možete iznajmiti pedaline i posjetiti predivne uvale južno od starog grada.

Zadar

Stari grad u Zadru, između blistavog Jadrana s jedne i fotogenične luke prepune jahti s druge strane, nudi ambijent jednako magičan kao i onaj dubrovački. Od ruševina rimskog foruma i rimskih crkvi do čvrstih venecijanskih zidina i poneke komunističke zgrade koja djeluje pomalo vintage, arhitektura starog grada miks je različitih utjecaja koji su vladali Zadrom tijekom stoljeća.

Alfred Hitchcock jednom je napomenuo da Zadar ima jedan od najljepših zalazaka sunca koje je ikad vidio. Ako postoji nešto posebno u ovom gradu dok u sumrak svjetla svjetlucaju u luci, u morskim orguljama zvuk stvaraju valovi, a barovi i kafići ožive.

Uz vlastite atrakcije, Zadar je odlična baza iz koje možete posjetiti Nin (prvi kraljevski glavni grad Hrvatske), ići na bungee jumping s Masleničkog mosta ili planinariti na Paklenicu. Također, Zadar se nalazi na tek dva sata vožnje od tirkiznih jezera i fantastičnih slapova Nacionalnog parka Plitvice.

Split

Okružen tvornicama i predgrađima, Split nije najatraktivnija destinacija na Jadranu. Ipak, drugi najveći grad u Hrvatskoj nudi mnoštvo toga.

Najveći ponos Splita Dioklecijanova je palača, koju je u 4. stoljeću izgradio paranoični rimski car uvjeren da će biti ubijen ako se ne preseli iz glavnog grada i ne okruži neprobojnim zidinama.

Uvrštena na UNESCO-v popis svjetske baštine sama za sebe, palača podsjeća na mali grad. Čak i danas unutar njenih masivnih zidina živi oko 3.000 ljudi. Nemojte propustiti ni masivne podrume, pogotovo dijelove koji dolaze u kontakt s mjestima koja još nisu do kraja iskopana.

Splitska obala prepuna je trajekata koji putuju prema popularnim jadranskim otocima – Brač, Hvar i nevjerojatno lijepi Vis, gdje je sniman i film Mamma Mia! Here We Go Again”.

Smješten u blizini parka na izlazu iz grada, antički rimski grad Salona (Solin) očuvao je veliki amfiteatar, kupke, baziliku i mnoštvo drugih struktura. S vrha obližnje planine prijeti tvrđava Klis, impozantan srednjovjekovni dvorac gdje su jednom obitavali vitezovi templari, a poslužio je i kao mitski grad Meereen u Igri prijestolja.

Pula

Jedan od najsjevernijih gradova na hrvatskoj obali, Pula leži na zapadnom dijelu Istre, nedaleko Venecije. Stari grad okrunjen je renesansnim dvorcem u obliku zvijezde. Ipak, Pula je najpoznatija po rimskim relikvijama.

Gotovo 2.000 godina nakon što je izgrađena, pulska arena do danas je jedna od najočuvanijih rimskih struktura na svijetu. Ogromni stadion danas služi kao mjesto za predstave, koncerte, kao i godišnji pulski filmski festival na otvorenom.

Zanimljivi Memo muzej u Puli nudi vam povratak u doba komunizma, gdje možete vidjeti kako je izgledao život u Titovoj Jugoslaviji. Pula je također mjesto s kojeg možete doći do Nacionalnog parka Brijuni na kojem možete uživati u plažama, planinarskim stazama, golf terenu i safari parku.

Dubrovnik

Ako ipak ne možete odoljeti zovu Dubrovnika, nekoliko stvari olakšat će vam posjet.

Možda vam se čini nevjerojatno romantično odsjesti u apartmanu ili malenom hotelu u gradu – i u pravu ste – ali to obično znači da ćete morati tegliti svoju prtljagu po stotinama kamenih stuba. Oni koji su iznajmili auto brzo će shvatiti da parkiranje na praktičnim lokacijama moraju platiti i do 100 dolara dnevno.

Alternativa je da ostanete s vanjske strane zidina gdje možete odsjesti u apartmanu ili hotelu s besplatnim parkingom. Ili, jednostavno budite bez prijevoznog sredstva – lokalne autobusne linije su brze, efikasne i česte, kao i taksiji i aplikacije za prijevoz.

Budući da Dubrovnik uživa blagu mediteransku klimu dalmatinske obale, ne treba vam previše odjeće. Svedite prtljagu na minimum, pogotovo ako odsjedate unutar zidina.

Izbjegnite najgore gužve tako što ćete istražiti stari grad ili prije ili poslije perioda kada dolaze putnici s kruzera. Šetnja uglačanim kamenim ulicama posebno je ugodna u zoru ili kasno navečer.

Nađite turističkog vodiča, ne samo zbog lokalne povijest ii arhitekture, već i da saznate kako je Dubrovnik preživio krvavi rat koji je nastupio nakon raspada Jugoslavije 90-ih i kako život danas izgleda za lokalne stanovnike.

