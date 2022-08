Podijeli:







Izvor: Pexels/Ilustracija

Blizanci su društveni i otvoreni, s njima možete razgovarati i zabaviti se u isto vrijeme, Škorpioni su najzanimljiviji i čuvaju leđa prijateljima, Rak voli provoditi vrijeme sam, ponekad odgurujući druge od sebe.

1. Vaga

Od svih znakova, Vage su najljubaznije i najmiroljubivije. Oni vas nikada neće namjerno povrijediti. Vjeruju u karmu pa se uvijek trude dati sve od sebe, uvijek će učiniti ono što se od njih traži i ići više od toga ne tražeći ništa zauzvrat. Unatoč tome, mnogi ih često uzimaju zdravo za gotovo i najviše ih iskorištavaju. Jako su popularni u društvu i gdje god da uđu, svi ih poznaju. One ne zamjeraju i uvijek prve oproste. Čak i kada nisu u krivu, pokušavaju ispraviti stvari.

2. Škorpion

Škorpioni su najzanimljiviji od svih znakova. Ono što ih stavlja na drugo mjesto liste je to što cijene povjerenje i odanost. Kada shvate da vam mogu vjerovati, čuvat će vam leđa i uvijek će biti uz vas. Puni su razumijevanja i empatični. Sposobni su pročitati tuđe emocije i raspoloženja. Iako imaju lošu reputaciju, oni su pošteni. Ako se sprijateljite sa Škorpionom, imat ćete prijatelja za cijeli život.

3. Ribe

Ribe su najemotivnije od svih znakova. Zbog tih emocija skloni su stvaranju dubokih veza s ljudima. Oni su uistinu najosjećajniji od svih i mogu osjetiti bol kroz koju prolazite samo zbog povezanosti koju imate s njima. Kao prijatelji, oni će ići iznad onoga što se od njih traži i uvijek će vas staviti na prvo mjesto. Ponašaju se poput skrbnika i skloni su stavljati tuđe potrebe ispred svojih. Ako postanete prijatelj s Ribom, uvijek ćete imati nekoga kome se možete povjeriti bez osuđivanja.

4. Blizanci

Ono što je zanimljivo kod Blizanaca je da su duboki mislioci i veoma emotivni. Također su društveni i otvoreni. To ih čini odličnim prijateljima jer s njima možete razgovarati, ali se pritom možete i sjajno zabaviti. Ponekad se ponašaju kao dvije različite osobe, ali od svih znakova najbolje slušaju i daju najbolji savjet.

5. Lav

Lavovi imaju sposobnost navesti druge da se ‘zaljube’ u njih, uključujući i prijatelje. Oni su prijatelji koje svi žele jer su njihova srca iskrena i kada pronađu nekoga s kim se povežu, to je veza koja vaš život čini puno boljim. Uživaju u susretima jedan na jedan i napreduju u zdravim odnosima. Oni će prvi prepoznati kad netko nije vaš prijatelj i oni će biti prvi koji će vas izvući iz veze u koju ste se smjestili.

6. Strijelac

Strijelci nemaju previše prijatelja i nisu baš najdruštveniji. Radije bi imali samo nekoliko njih na koje znaju da mogu računati. Njihov fokus je u velikoj mjeri na njihovom poslu i ciljevima koje ponekad stave iznad odnosa. Oni duboko razmišljaju o stvarima i ponekad se izgube u vlastitom svijetu do kojeg čak ni njihovi bliski prijatelji ne mogu doći. Oni ponekad odgurnu mnoge od sebe zato što misle da je to najbolje. Oni su skloni dubljem povezivanju, ali ponekad ne uspijevaju pronaći one s kojima će to ostvariti.

7. Vodenjak

Oni su najčudniji od svih znakova, ali ćete se s njima i najbolje zabaviti. Slijede vlastiti put i nije ih baš briga što ljudi misle. U noćnom izlasku, Vodenjaci će biti prvi koje ćete izgubiti jer vole lutati. Toliko ulažu u svoje prijatelje i čine da se osjećate kao da ste najljepša i najvoljenija osoba na cijelom svijetu.

8. Rak

Rak mnogo vremena provodi sam. Treba im neko vrijeme da povjeruju drugima, a mnoge i odgurnu. Uvijek daju duplo više nego što dobiju, ali treba vremena da dođu do te točke. Iako imaju dobro srce, mnogo su povrijeđeni pa ponekad djeluju hladno. Bore se da sebi oproste stvari i nikad nikome ne daju drugu priliku. Budući da nemaju samopouzdanja u svojim vezama, malo su društveno neugodni kad nekoga prvi put upoznaju.

9. Ovan

Kvaliteta broj jedan koju Ovnovi traže u prijateljima je netko kome mogu vjerovati. Čine se kao tvrd orah, ali kad ih upoznate, postaju ranjivi i osjetljivi. Oni jednostavno ne znaju kako pokazati te emocije. Nagle su naravi pa se s njima često možete svađati.

10. Bik

Bik je najmanje dramatičan od svih. Oni su opušteni i bezbrižni i stvarno su dobri i odani prijatelji. Oni održavaju veze najdulje i čini se da nikad nemaju problema s bilo kime. Ali jako su tvrdoglavi. Često je ih je teško natjerati da nešto učine što ne žele. Ali Bikovi su i od riječi. Ako kažu da će nešto učiniti, učinit će to 100%.

11. Jarac

Oni su najsmješniji, ali s njima dolazi i najviše problema. Jarci su prvi koji će vam usaditi jako loše ideje u glavu i navesti vas na loše odluke. Uvijek ćete završiti u avanturi s njima, i morate biti spremni na to. Smješteni su malo niže na listi, jer koliko god zabavni bili, uvijek biraju veze umjesto prijateljstva.

12. Djevica

S Djevicama je teško biti prijatelj zbog njihove prgave i neoprostive naravi. Jednostavno rečeno, oni su netko koga biste radije imali za prijatelja nego za neprijatelja. Zbog toga ih mnogi drže blizu, ali ne preblizu, piše Collective World, prenose 24sata.

