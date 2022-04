Podijeli:







Izvor: N1/ilustracija

Lijekovi koje vam prepiše liječnik će svakako utjecati na kvalitetu života kod osoba koje pate od nekih bolesti, ali ako se prema njima ne odnosimo kako treba, mogu predstavljati rizik.

Farmaceutkinja Amy Kelleh, navodi kako često vidi kako se pacijenti bore s lijekovima, ali ona uvijek iskoristi priliku kako bi pojasnila kako se lijek uzima i na što se treba paziti, piše Ordinacija.hr.

Razgovarajte s liječnikom

Oko 50 posto pacijenta odlazi od liječnika bez da mu je jasno kako se lijek koristi. Svaki bi pacijent trebao dobro razumjeti zašto mu je prepisan određeni antibiotik, navodi Norman Tomaka, farmaceut. Uzimanje lijekova koji nam nisu potrebni može samo uzrokovati otpornost organizma na njih, pa otvoreno razgovarajte sa svojim liječnikom kako bi potvrdio da je taj lijek najbolja opcija. “Postoji razlika između uzimanja lijekova tri puta dnevno i svakih 8 sati“, ističe Barbara Young, farmaceut. Antibiotici najbolje djeluju ako ih se uzima kako je liječnik propisao. Umjesto uzimanja lijeka nakon obroka, možda možete s liječnikom pronaći bolji raspored, na primjer nakon buđenja, poslije užine i prije spavanja. Nuspojave se ipak javljaju u jako malom postotku, ali važno iste i prepoznati stoga o njima prethodno razgovarajte s liječnikom. Starijim pacijentima se savjetuje da redovno posjećuju liječnika i uvijek jave ako imaju nuspojave kako bi se na vrijeme reagiralo. Važno je i dobro pročitati uputu o lijeku, a posebno dio u kojem se propisuje način uzimanja lijeka, njegovo ispravno čuvanje te rok valjanosti koji je otisnut na ambalaži.

Ne budite neorganizirani

Ponekad može biti teško uzimati lijekove stalno, u pravo vrijeme i pravu dozu. Prema istraživanjima oko 89 posto starijih osoba koristi lijekove, a oko 54 ih uzima i više od 5. kako ne biste propustili pravo vrijeme za lijek, pametno je postaviti alarm kako biste uvijek znali koji lijek morate popiti i tako će se smanjiti šanse da će doći do komplikacija. Ako lijekove organizirate, na vrijeme ćete i primijetiti kada morate nabaviti novu dozu.

Ne zaboravite na podsjetnike

Nedavna je studija pokazala kako oko 50 posto ljudi ne uzima lijekove koji se koriste za kronične bolesti na vrijeme, što može voditi do novih komplikacija koje čak mogu postati i opasne po život. Kako biste ovo spriječili, morate razviti rutinu u koju ćete uključiti obavezno uzimanje lijekova. Farmaceutkinja svojim pacijentima savjetuje kalendare ili podsjetnike na telefonu. Dobro bi došla i pomoć obitelji ili prijatelja koji će vas podsjetiti da je vrijeme za lijek.

Odlazak u ljekarnu

Možda biste i uzimali lijekove na vrijeme ali imate problema s dolaskom do ljekarne? Niste sami, a posebno ako ste starija osoba. Ako nemate organiziranu dostavu lijeka, ili to ne možete ostvariti, pokušajte na vrijeme zamoliti nekoga da ih podigne umjesto vas, a ako ne možete niti do liječnika, putem telefona zamolite za novi recept koji će se poslati u ljekarnu.

Pazite na rok valjanosti i pravilnu pohranu

“Kao i svi proizvodi i oni imaju vremenski rok u kojem proizvođač garantira njihovu sigurnost i maksimalnu učinkovitost. Međutim da bi neki proizvod, a u ovom slučaju je to lijek, bio efikasan i da ne bi ugrozio zdravlje konzumenta jednako važni su i uvjeti u kojima se on čuva. U svakoj uputi uz lijek (koju nikako ne bi smjeli baciti prilikom otvaranja lijeka) stoji i uputstvo o njegovu pravilnom konzumiranju, čuvanju kao i datum do kojeg proizvođač garantira njegovu sigurnost. Najčešće je predviđeno da se lijekovi i dodaci prehrani čuvaju na tamnom i hladnijem mjestu koje neće biti pod utjecajem visoke temperature niti vlage, a to nisu kupaonice gdje ljudi običavaju držati lijekove, kao niti automobili, jer tada lijek neće biti siguran za konzumaciju čak niti ako je u roku valjanosti.“, savjetuje za Ordinacija.hr dr. med. Ivana Prpić Znidarčić, dr. med. Spec. obiteljske medicine.