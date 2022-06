Frizerka objasnila zašto se boja slabije hvata na sijede vlasi

Podijeli:







Izvor: Photo by Lindsay Cash on Unsplash

Frizerka iz Velike Britanije Trudy Hayes na svom je profilu na TikToku; gdje često dijeli savjete o njezi kose; otkrila zašto se s godinama sijede vlasi sve teže prekrivaju, te kako uz nekoliko jednostavnih koraka boja za kosu može dulje trajati.

Frizerka je, prenosi The Sun, objasnila da je sijeda kosa općenito gušća i ima grublju teksturu od kose u mladosti, a vlasište, pak, s vremenom proizvodi manje ulja. Osim toga, kutikula sijede vlasi je malo čvršće zbijena i ne dopušta da boja ili voda prodru, a sve to skupa dovodi do prebrzo izblijedjele boje ili njenog lošeg primanja za vlasi.

“Kod sijede kose prije bojanja treba omekšati kosu s malo peroksida koji se stavlja izravno na sijede vlasi da bi se otvorile kutikule da boja bolje prodre”, rekla je. “Osim toga ili uz to dobro je i dvaput nanijeti boju na vlasište, a treba i paziti da se prije bojanja s nje dobro isperu silikoni, sprejevi ili pjena”, rekla je frizerka.

Na kraju, stručnjakinja za kosu savjetuje i da ne koristite tvrdu vodu, odnosno vodu s visokim udjelom minerala poput kalcija i magnezija. Tvrda voda, naime, može prouzročiti da se minerali zalijepe za kosu i tako stvore svojevrsni film koji ometa prodor vlage i hranjivih sastojaka u vlas, a što rezultira suhim i lomljivih vlasima sklonima pucanju.

Ako već perete kosu tvrdom vodom, ona savjetuje da koristite šampon za temeljito pranje jer takav proizvod uklanja ‘zarobljene’ nakupine minerala s vlasima. “Osim toga, trebali biste pri pranju kose koristiti proizvode za hidrataciju, kako bi bolje mogla upiti vodu i hranjive sastojke koji joj nedostaju”, poručila je, prenosi Večernji list.

