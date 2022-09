Podijeli:







Izvor: Klaus Nielsen/ Pexels/Ilustracija

Ako imate brašno koje već jako dugo stoji, prvo provjerite je li dobro za upotrebu.

Naime, brašno je prilično osjetljivo zbog prirodnih ulja u zrnu, orašastih plodova ili škroba koje sadrži, piše Reader’s Digest.

Rok trajanja djelomično ovisi o udjelu masnoće u tim uljima pa što više masnoća ima to će se brže kvariti. Na primjer, prerađeno bijelo brašno sadrži 1,81 posto masti, dok brašno od cjelovitog zrna sadrži 3,63 posto.

Kako prepoznati pokvareno brašno?

Brašno koje se pokvarilo ima neugodan i izrazito kiselkast miris te plijesan. Ako vidite znakove plijesni brašno treba baciti jer je to siguran znak da je izloženo vlazi.

Također, brašno može promijeniti boju. Ako vidite žućkastu nijansu brašna, to je znak da je ulje užeglo.

Višenamjensko brašno i druga rafinirana bijela brašna trebala bi biti svijetle bijele boje, brašno od cjelovitog zrna je pješčano smeđe boje, a bademovo je prljavo bijele boje.

Brašno odmah bacite ako su u njemu insekti poput moljaca i ličinki. No, prije brašno zamrznite kako bi insekti uginuli i time spriječite najezdu štetočina kanti za smeće.

Koji je rok trajanja?

Trajanje brašna ovisi o vrsti i načinu skladištenja. U najmanje idealnim uvjetima otvoreno brašno može trajati tri do osam mjeseci, i to se odnosi na rafinirano bijelo brašno.

No, ako brašno stavite u hermetički zatvorenu posudu i držite ga na hladnom mjestu, daleko od svjetlosti, može potrajati nekoliko godina. Međutim, to ovisi o i vrsti brašna pa brašno orašastih plodova i bez glutena traje do šest mjeseci.

Kako pravilno skladištiti brašno?

Otvorenu vrećicu brašna treba staviti u hermetički zatvorenu posudu na mjesto gdje nema svjetlosti i vlage. Ovi elementi mogu brzo razgraditi brašno koje onda postaje pokvareno.

Brašno možete držati i u hladnjaku, ako ga ne koristite često. Stavite ga u plastičnu vrećicu za pohranu ili posudu, koja je izrađena od plastike ili silikona. Preporuka je da brašno ne držite u mentalnoj posudi jer može dobiti mentalni okus.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.