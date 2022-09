Evo kako spremiti savršene pečene rog paprike

Podijeli:







Izvor: Pexels

Miris pečene rog paprike možemo osjetiti i preko fotografije, toliko je volimo. Paprike možete zamrznuti ili ukiseliti, no za početak ih trebate ispeći. To možete raditi na roštilju, štednjaku ili u pećnici. Roštilj je jako dobra opcija jer će se tako paprike peći dosta kratko, ali i ravnomjerno jer ih možete okretati kad vidite da je jedna strana gotova.

Štednjak nije predobra opcija jer tako ne možete peći više paprika odjednom. To je najzgodnije ako pečete, primjerice, jednu/dvije paprike koje vam trebaju kao dodatak za neki umak. Baš onako kako obrađujete luk prije no što ga stavljate u lonac s ostalim sastojcima za povrtnu, pileću ili goveđu juhu.

VEZANE VIJESTI Ova je hrana bogata vitaminom E! Konzumirajte je Ovi simptomi ukazuju na lošu cirkulaciju

Kad se paprike ispeku i dobar dio pocrni, stavite ih u jedan veći lonac i poklopite kako bi se uparile. Ostavite petnaestak minuta, tako ćete ih lakše guliti. Ogulite i stavite u cjedilo kako bi otišla sva suvišna tekućina koja zna biti malo gorkasta.

Paprike možete sačuvati za zimu na dva načina, a mi koristimo oba – to su zamrzavanje i kiseljenje.

1. Zamrzavanje

Ako se odlučite na zamrzavanje, filee paprika, to jest oguljeno meso očišćeno od peteljki i koštica stavite u vrećice za zamrzavanje i to tako da razdijelite na porcije. Zašto je to važno? Kad ih budete odmrzavali, odradit ćete to puno elegantnije, a znate i sami kako se jednom odleđena hrana više ne smije zamrzavati.

Kad ih odmrznete, začinite ih kako najviše volite. Nama je najdraže dodati sitno sjeckani češnjak, malo soli, papra, ulja i alkoholnog ili balzamičnog octa. Nastaje krasna salata, naročito uz pečeno meso s krumpirom nedjeljom, ali i uz saft s pireom u tjednu.

2. Kiseljenje

Kiseljenje je drugi način, izvrstan ako nemate mjesta u zamrzivaču. Potreban vam je jedan dio police u ostavi, gdje će stajati staklenke, ili na nekom hladnijem mjestu koje nije na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Priprema je zapravo vrlo jednostavna, kako za one koji su sada već majstori za zimnicu tako i za one koji se u tome još nikad nisu okušali.

Filee paprike, odnosno oguljeno meso očišćeno od peteljki i koštica, poslažite u čiste staklenke. Nemojte nagurati previše kako bi preljev od octa koji je svojevrsni konzervans mogao prodrijeti po cijeloj unutrašnjosti staklenke, piše Index.