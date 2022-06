Podijeli:







Odličan i kvalitetan način provođenja vremena s djecom svakako je boravak u prirodi, ali i igranje društvenih igara za djecu.

Od onih starijih koje su nas učile naše bake i djedovi, do novih za koje su nam potrebne aplikacije, društvene igre za odrasle i djecu mnogo su više od zabavne aktivnosti.

Benefiti društvenih igara za odrasle i djecu

Igranje društvenih igara jest prije svega zabavno, ali može biti i poučno te pomaže u razvijanju moždanih procesa. Od malena nam se zadaju različite mozgalice koje simuliraju um, a i u kasnijim godinama se preporučuje rješavanje križaljki i zagonetki kako bi pomogli u održavanju zdravlja mozga.

Igranje igara simulira dijelove našeg uma koji su zaslužni za pamćenje i formiranje kompleksnih procesa mišljenja kod svih generacija. Sudjelovanje u društvenim igrama može pomoći kod razvijanja kognitivnih sposobnosti poput lakšeg donošenja odluka, povišene razine strateškog razmišljanja te lakše rješavanje problema.

Osim toga potiče stvaranje boljih i prisnijih društvenih odnosa između obitelji te može pojačati sponu između roditelja i djeteta. Kroz brojne društvene igre, poput Aliasa, može se mnogo toga i naučiti te proširiti već postojeće znanje. Društvene igre za odrasle i djecu uče važnim osobinama – strpljivosti i postavljanju realnih ciljeva.

Međutim, ono možda najvažnije, društvene igre za odrasle i djecu stvaraju dobar osjećaj zbog povećanja razine endorfina, hormona sreće. Zbog ovoga se za vrijeme igranja osjećamo veselije, sretnije i bolje. Uz to pomaže u smanjivanju razine stresa.

Društvene igre za odrasle i djecu mogu pomoći i u razvijanju samopouzdanja te povećavaju kreativnost. Razlog tomu je što ovakve igre svakom igraču daju prostor da se izrazi i poveže s drugim igračima. Također ima priliku pokazati svoje mišljenje i karakter bez da se osjeća kao da ga nekome nameće. Ovakve prilike poboljšavaju samopouzdanje i potiču razvijanje kreativnosti.

Društvene igre za odrasle

Odabir društvenih igara će ovisiti o tome kakve igre volite, a zaista postoje brojne vrste društvenih igara za odrasle. One mogu biti “board games” ili igre koje imaju ploču i figure, mogu biti igre s kartama te mogu biti usmene bez pomagala. Strateške igre posebno su zanimljive, kao i one u kojima svaki igrač ima jednu ulogu koja i o kojoj ovisi tijek igre. Te igre obično dugo traju, ponekad i nekoliko sati ako je više igrača u pitanju. U ovim igrama se koriste karte, figure i različiti dodaci. Strateške igre poput Catana jednostavnije su od primjerice Dungeons and Dragons igre, no svaka igra dolazi uz detaljna objašnjenja.

Društvene igre za odrasle na ploči

Među najpoznatijim igrama koje se igraju na ploči su:

Catan

Omiljena društvena igra za odrasle za dva do šest igrača u kojoj je cilj izgraditi što više svog grada te prikupiti što više resursa.

Rizik

Igra je namijenjena za dva do šest igrača, a cilj je osvajanje svijeta preko karte svijeta, kockicom se odlučuje i brani.

Monopoly

Tradicionalna društvena igra za odrasle u kojoj je cilj prikupiti što više novaca i nekretnina te što manje puta završiti u zatvoru ili dugovima.

Dungeons and Dragons

Odlična igra za osobe koje su upoznate sa serijalom, a koncipirana je tako da vodite bitke na ploči za igranje te prolazite kroz avanture.

Game of Thrones

Ova igra bazirana je na istoimenim romanima, igrati je može do šest igrača, a cilj je kontrolirati što više dvoraca i utvrda kako bi se zauzelo Željezno prijestolje i pobijedilo u Igri prijestolja.

Scrabble

Poznata društvena igra za odrasle s riječima igra se uz pomoć pločica sa slovima te je cilj spajanje i stvaranje što više smislenih riječi.

Šah

Igra s bijelim i crnim figurama koja je ponovno stekla posebnu popularnost nakon serije Queens Gambit. Riječ je o tradicionalnoj igri koja iznimno simulira mozak i pomaže u razvijanju pamćenja i mišljenja.

Društvene igre za djecu i odrasle s kartama

Osim zanimljivih društvenih igara za odrasle koje se igraju na ploči, postoje i one koje se igraju uz pomoć karti. Osim osnovnih igara poput Belota, Remija, Pokera ili Briškule, kupiti se mogu i druge vrste karata s kojima se može igrati. To su:

Uno

Društvena igra za mlade koju možete igrati s više špilova i tako uključiti koliko god igrača želite, kartice vode igru i na temelju njih se određuje tko gubi, a tko pobjeđuje, cilj je ostati bez karata.

Alias

Ova društvena igra za odrasle i djecu ima nekoliko verzija i imena, a može se čak igrati i putem aplikacija. Igra se tako da na kartici postoji određen pojam koji trebate objasniti svom partneru u igri bez da iskoristite korijen te riječi. Cilj je pogoditi što više riječi i tako se igra nastavlja.

Cards Against Humanity

Poznata američka igra s kartama za više igrača koja stvara komične rasplete i rečenice te izaziva mnogo smijeha zbog crnog humora.

Activity

Ova igra ima i ploču i karte, a bazirana je na pantomimi te se na karticama dobiva pojam koji je potrebno objasniti pantomimom. Pogađanje odgovora rezultira pomicanjem na ploči.

Pictionary

Jedna od najpoznatijih igara u kojoj na karticama dobivate pojmove koje tada trebate nacrtati bez da izgovarate i jednu riječ, može se igrati s tri igrača ili u timovima.

7 Wonders

Ova igra za cilj ima izgraditi jedno od sedam svjetskih čuda antike, a mogućnosti za to se dobivaju korištenjem resursa ili stvaranjem trgovinskih odnosa.

Društvene igre za odrasle i djecu bez pomagala

Ako ste na izletu ili u situaciji da nemate sa sobom karte ili neku društvenu igru, uvijek se možete igrati usmenim igrama. Za ove društvene igre za odrasle i djecu ne trebate pomagala, samo malo strpljenja. Donosimo par ideja:

Država, grad, selo

Ovo je odlična igra za ponavljanje znanja ako sa sobom imate papire i kemijsku. Igra počinje tablicom u kojoj tražite državu, grad, selo, rijeku, ime, voće (ili što god drugo vam padne na pamet), a onda jedna osoba odabire slovo kojim svi ti pojmovi trebaju počinjati. Svi igrači dobivaju vrijeme za upisivanje pa se onda zbrajaju bodovi

Kalodont

Poznata tradicionalna igra odlična je mozgalica. Igra se tako da prva osoba izgovara neku riječ po želji (koja ne smije završavati sa slovima “ka”), primjerice “sestra”, iduća osoba treba pronaći riječ koja završava na zadnja dva slova “ra”, primjerice “rana” i tako igra ide u krug.

Pokvareni telefon

Ovu staru igru možete lako začiniti tako da, umjesto da jedna osoba drugoj šapće određeni pojam ili rečenicu, druga osoba taj pojam mora nacrtati, onda treća osoba na temelju tog crteža shvaća o čemu se radi i četvrtoj osobi crta to što joj je osoba ranije nacrtala. Crteži se ne smiju ponavljati.

Mafija

Ovu društvenu igru za djecu voljet će i odrasli jer može biti jako napeta, a najbolja je kad se igra sa što više igrača. Mafija se igra tako da jedna osoba vodi igru i daje papiriće kojima se određuje tko je u igri doktor, mafija, policija i građanin. Vođenjem igre traži igrače da zatvore oči pa se dopušta buđenje određenim ulogama – primjerice bude se mafijaši, samo oni otvaraju oči i odabiru šutke koga će “ubiti”, doktor ima mogućnost spasiti bilo koga, pa tako i sebe, a policija stavlja sumnju na osobe koje misle da su mafijaši. Pripovjedač ima mogućnost pokazati ili priznati ako je policija pogodila. Cilj igre je da pobijede ili mafijaši ili policija / građani.

Dvije istine, jedna laž

Ovo je odlična igra za veća društva, a izgleda tako da svaka osoba treba izgovoriti dvije istine i jednu laž, a onda ostatak pogađa koje od navedenog je bilo točno. Da bi došli do odgovora, osobu smiju ispitivati koliko god pitanja žele, a ta osoba može i ne mora lagati.

Pogodi tko (shultz i slični nazivi)

Ovu društvenu igru za odrasle i djecu možete igrati i baš uz pomoć ploče sa slikama i imenima, ali i bez ikakvog pomagala. Svi sudionici napišu ime osobe koja treba biti poznata svima koji igraju. Ime osobe se lijepi na čelo osobe koja mora pogoditi o kome se radi. Igra se tako da osoba ispituje pitanja u vezi osobe koja joj je napisana i smije pogađati sve dok dobiva odgovor “da”. Primjerice “Je li ta osoba žensko?”, odgovor “Da”, znači da osoba smije dalje pitati, a negativan odgovor znači da se ide dalje.

Nikad nisam

Zanimljiva društvena igra za odrasle igra se tako da svaka osoba izgovara nešto što nikada nije učinila. Osobe koje to jesu učinile trebaju ili popiti gutljaj iz svoje čaše i onda se ide dalje

Društvene igre za djecu

Kod odabira društvene igre za djecu pripazite što piše na deklaraciji za koje je godište namijenjena. Neke od ranije navedenih igara poput Aliasa, Una, Monopolyja, Pogodi tko, šaha, Mafije, Kalodonta i druge mogu se igrati s djecom. Djeca će jako voljeti igre s pantomimom ili crtanjem te igru istina ili izazov u kojoj trebaju ili napraviti neki izazov ili iskreno odgovoriti na pitanje.

Memory je jedna od najpoznatijih društvenih igara za djecu koja pomaže u razvijanju pamćenja i mišljenja. Idealno bi bilo kada bi slike na memory karticama bile poučne poput životinja, biljaka ili znamenitosti. Ne zaboravimo niti na potapanje brodova i križić-kružić koji je kratka, ali vrlo zabavna igra. Kod djece koja su u periodu učenja pisanja možete igrati igru “Vješala” u kojoj se treba pogoditi riječ koju druga osoba zamisli.

Koju god igru da odaberete teško ćete pogriješiti samo pripazite da je igra primjerena djeci i da ne zahtijeva od njih više nego što oni to mogu podnijeti.

